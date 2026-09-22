ME siatkarzy. Polacy awansowali do półfinału po zwycięstwie nad Niemcami. Fornal zdradza sekrety koncentracji

Wysoka koncentracja w ćwierćfinale z Niemcami

Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw Europy, po zdecydowanym zwycięstwie nad Niemcami 3:0 w bułgarskiej Sofii. Biało-czerwoni kontrolowali spotkanie przez większość czasu, mimo słabszego momentu w trzecim secie. Tomasz Fornal zwrócił uwagę na znaczenie koncentracji w meczach o najwyższą stawkę.

Zawodnicy pamiętali o losie Bułgarów, którzy w 1/8 finału prowadzili z Niemcami 2:0, aby ostatecznie przegrać 2:3. Wyższa koncentracja pozwoliła uniknąć podobnego scenariusza w ćwierćfinale mistrzostw Europy.

"Na pewno koncentracja jest dużo wyższa, niż to miało miejsce przez pierwsze trzy mecze grupowe. Głowy się nie da oszukać i nie zmienimy naszego nastawienia, kiedy gramy ćwierćfinał z reprezentacją Niemiec, o awans do najlepszej czwórki, a kiedy gramy pierwszy mecz z Portugalią czy z Macedonią. To jest normalne. Oczywiście my się nastawiamy i staramy się robić wszystko, żeby do każdego spotkania podchodzić z pełną koncentracją, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda" - powiedział Fornal.

Kluczowe przełamanie w trzecim secie

Trzeci set okazał się momentem przełomowym, w którym Niemcy poprawili swoją grę, prowadząc 9:5. Polscy zawodnicy, pomimo trudności, potrafili opanować sytuację i odwrócić losy tej partii. Zespół wytrzymał napór i zakończył mecz w trzech setach.

Tomasz Fornal przyznał, że zespół spodziewał się lepszej postawy rywali w dalszej części meczu. 29-letni siatkarz podkreślił znaczenie trudnych spotkań dla rozwoju odświeżonej kadry, szczególnie po wymianie generacyjnej po igrzyskach w Paryżu.

"Spodziewaliśmy się tego. Przez pierwsze dwa sety troszkę słabiej zagrywali, a jak już się udało im lepiej zaserwować, to raczej nie mieliśmy problemu z przyjęciem. Musiał taki przełom nastąpić, ale szybko odzyskaliśmy kontrolę nad sytuacją" - powiedział przyjmujący.

Co czeka biało-czerwonych w Mediolanie?

Po zakończeniu mistrzostw Tomasz Fornal zagra w nowym klubie, Aluron CMC Warta Zawiercie, pod wodzą Michała Winiarskiego, byłego trenera reprezentacji Niemiec. Fornal jest przekonany, że mimo przeszłości z niemiecką kadrą, szkoleniowiec kibicował Polsce w drodze do półfinału.

Po wyczerpującym pobycie w Bułgarii, siatkarze udają się do Mediolanu z nadzieją na odzyskanie świeżości przed decydującymi meczami. Rywalem Polski w piątkowym półfinale będzie zwycięzca środowego meczu Słowenia - Belgia, a mecze o medale zaplanowano na sobotę.