Masz te rośliny w ogrodzie? Wytnij je od razu! Przyciągają kleszcze jak magnes

Kleszcze coraz częściej zadomawiają się w ogrodach, a nie tylko w lesie, stwarzając zagrożenie blisko domu.

Niektóre popularne rośliny ogrodowe tworzą idealne warunki dla kleszczy.

Dowiedz się, jakie rośliny usunąć z ogrodu i jak dbać o przestrzeń, by zminimalizować ryzyko ukąszeń.

Kleszcze doskonale przystosowują się do różnych środowisk. Nie potrzebują gęstego, dzikiego lasu - wystarczy im wilgoć, cień i dostęp do żywicieli, takich jak myszy, jeże, ptaki czy nasze psy i koty. Niestety, ogród to nie tylko miejsce relaksu i zabawy, ale potencjalne siedlisko kleszczy. Szczególnie upodobały sobie one wysoką trawę, gęste krzewy i wilgotne, zacienione miejsca. Dlatego regularne koszenie trawnika i dbanie o porządek w ogrodzie to podstawa w walce z tymi nieproszonymi gośćmi. Co więcej, niektóre rośliny ogrodowe, choć piękne i popularne, mogą wręcz przyciągać kleszcze, stwarzając im idealne warunki do życia i rozmnażania. Jakich rośliny warto unikać w naszym ogrodzie, jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcza? Spieszymy z podpowiedzią.

Kleszcze. Sprawdź, jak je przechytrzyć

Te rośliny przyciągają kleszcze jak magnes. Lepiej usuń je z ogrodu

Szczególnie niebezpieczna jest wysoka trawa. To właśnie na jej źdźbłach kleszcze najczęściej "czyhają" na żywiciela. Nie skaczą ani nie spadają z drzew - wspinają się na rośliny i czekają, aż człowiek lub zwierzę je zahaczy. Im wyższa i gęstsza roślinność, tym większe ryzyko kontaktu. Roślinami, które przyciągają kleszcze jak magnes, są między innymi barwinek, brzozy, czarny bez, dęby, jeżyny oraz leszczyny. Kleszcze gnieżdżą się także w roślinach, które zagęszczają przestrzeń przy ziemi. Chodzi między innymi o paprocie, trawy ozdobne, runiankę japońską czy płożący się po ziemi bluszcz, gdyż ich gęste, wilgotne liście tworzą idealnie zacienione i wilgotne podłoże, które jest doskonałym schronieniem dla kleszczy. Jeśli w swoim ogrodzie posiadasz, którąś z powyższych roślin, najlepiej ją wytnij.

Ważna jest także odpowiednia pielęgnacja ogrodu. Dzięki temu możemy bezpieczniej korzystać z zielonej przestrzeni - nie tylko w lesie, ale przede wszystkim tuż za progiem domu.