dmBio z Laurem Konsumenta w kategorii dania gotowe dla dzieci

Laur Konsumenta to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i miarodajnych plebiscytów w Polsce. Jego siła tkwi w metodologii – zwycięzcy są wyłaniani na podstawie ogólnopolskiego sondażu, w którym konsumenci spontanicznie wskazują swoje ulubione produkty. Brak listy podpowiedzi sprawia, że nagroda jest autentycznym odzwierciedleniem zaufania i popularności marki na rynku.

Kategoria odżywiania dla dzieci stanowi istotny element oferty drogerii dm, odpowiadając na potrzeby rodziców poszukujących produktów o sprawdzonym składzie i wysokiej jakości.

To dla nas najważniejsze wyróżnienie, ponieważ jest przyznawane bezpośrednio przez rodziców, którzy każdego dnia dokonują świadomych wyborów żywieniowych dla swoich pociech. Jesteśmy dumni z tego, że nasza marka własna dmBio zdobyła uznanie w oczach najważniejszych ekspertów – polskich konsumentów – mówi Barbara Schmehl, Dyrektor Obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce.

Kategoria odżywiania dla dzieci jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ łączy odpowiedzialność, jakość i zaufanie klientów. Wyróżnienie produktów dmBio w plebiscycie opartym na głosach konsumentów traktujemy jako potwierdzenie, że misja dostarczania zdrowej, ekologicznej żywności dla najmłodszych ma sens. To wyróżnienie potwierdza rosnące zaufanie do jakości i starannie opracowanych składów produktów dmBio – dodaje Barbara Schmehl.

Oferta żywności dla dzieci dmBio idealnie trafia w potrzeby współczesnych rodziców, którzy poszukują najwyższej, ekologicznej jakości składników, bezpiecznych i zbilansowanych posiłków dla niemowląt oraz wygodnych i smacznych rozwiązań na każdy dzień.

Specjalne wyróżnienie "Odkrycie Roku" przyznawane jest markom i produktom, które niedawno pojawiły się na rynku, a już zdążyły podbić serca i zdobyć zaufanie klientów. Decyzja o wyróżnieniu zapada na podstawie zainteresowania konsumentów oraz oceny redakcyjnej komisji weryfikacyjnej.

Drogeria dm pozycjonuje się jako szczególnie przyjazna rodzinom, oferująca szeroki wybór produktów dla dzieci i dorosłych, a także komfortowe warunki zakupów w sklepach stacjonarnych – z czytelną ekspozycją, przestronnymi alejkami i udogodnieniami dla rodziców z dziećmi. Opiekunowie na miejscu do dyspozycji mają przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

Drogerie dm konsekwentnie rozwijają szerokie portfolio marek własnych, obejmujące kilkadziesiąt brandów obecnych w różnych kategoriach produktowych od urody, przez pielęgnację i Beauty po artykuły gospodarstwa domowego. Wśród nich znajdują się m.in. dmBio, alverde, Balea, Babylove, Denkmit czy Profissimo. Więcej na dm.pl