SHEIN szuka tysięcy pracowników w Polsce. Nowe miejsca pracy w rozbudowanym Europejskim Centrum Logistycznym

● SHEIN planuje w najbliższych miesiącach utworzyć kolejne tysiące miejsc pracy w związku z dalszą rozbudową działalności logistycznej na Dolnym Śląsku

● W 2026 roku powstało już ponad 3000 dodatkowych miejsc pracy. Rozwój działalności w Polsce skraca czas dostaw dla klientów w Europie i wspiera ponad 200 lokalnych małych i średnich przedsiębiorców

Tylko w 2026 roku utworzyła w tym obiekcie ponad 3000 nowych miejsc pracy i planuje zatrudnić kolejne tysiące pracowników w nadchodzących miesiącach. Działania te są elementem dalszego rozwoju możliwości operacyjnych centrum oraz umacniania roli Polski w europejskiej sieci logistycznej SHEIN.

Europejskie Centrum Logistyczne SHEIN to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów logistycznych dla sektora e-commerce w Europie. Znajdują się w nim najnowocześniejsze zrobotyzowane systemy kompletacji zamówień oraz zautomatyzowane linie sortujące. Umożliwiają szybką obsługę dużych wolumenów przesyłek i zapewniają wysoką efektywność operacyjną, wyznaczając nowe standardy w europejskiej logistyce e-commerce.

W ciągu ostatniego roku centrum odgrywało coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu szybszych i sprawniejszych dostaw do klientów w całym regionie. Rozbudowa obiektu wspiera również rozwój polskich przedsiębiorstw – obecnie ponad 200 polskich firm z sektora MŚP dostarcza towary i świadczy usługi na potrzeby działalności SHEIN.

W ciągu ostatnich czterech lat przekształciliśmy naszą działalność na Dolnym Śląsku w jeden z najważniejszych ośrodków logistycznych SHEIN na świecie. Tylko w 2026 roku powstało tu ponad 3000 nowych miejsc pracy, a w planach są kolejne. Skala i tempo naszego rozwoju pokazują, jak istotną rolę Polska zaczęła odgrywać w europejskiej działalności SHEIN. To wyraźny dowód zaufania do Polski oraz kompetencji jej pracowników dla europejskiego sektora e-commerce – mówi Michał Kania, Public Affairs Director w SHEIN Polska.

Jesteśmy dumni, że wpływ naszych kolejnych inwestycji na Dolnym Śląsku wykracza daleko poza naszą własną działalność. Ponad 200 polskich małych i średnich przedsiębiorstw wspiera obecnie nasze operacje logistyczne, a ponad 500 polskich marek i sprzedawców detalicznych korzysta z platformy SHEIN Marketplace, aby docierać do nowych klientów w całej Europie. Naszą ambicją jest uczynienie Dolnego Śląska jeszcze ważniejszym ośrodkiem europejskiego e-commerce. Chcemy tworzyć miejsca pracy, wspierać lokalne przedsiębiorstwa i umacniać pozycję Polski jako wiodącego europejskiego hubu logistycznego.

Michał Kania ogłosił rozpoczęcie rekrutacji podczas Kongresu MŚP we Wrocławiu, którego partnerem był SHEIN. W trakcie wydarzenia spotkał się z dolnośląskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami różnych środowisk. Przedstawił również możliwości rozwoju, jakie SHEIN Marketplace daje lokalnym MŚP.

SHEIN rozpoczął działalność na polskim rynku w 2022 roku, uruchamiając polskojęzyczne wersje swojej strony internetowej i aplikacji mobilnej. W kwietniu 2025 roku firma udostępniła zintegrowaną platformę SHEIN Marketplace polskim markom i sprzedawcom detalicznym. Dzięki temu setki sprzedawców z Polski uzyskały dostęp do milionów klientów w całej Europie za pośrednictwem SHEIN Marketplace.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju SHEIN Marketplace w Polsce. Na naszej platformie sprzedaje już ponad 500 polskich sprzedawców, z których wielu prowadzi sprzedaż transgraniczną. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polskie firmy i dawać im szansę na zdobycie nowych klientów w całej Europie – dodaje Michał Kania.

Rekrutacja będzie koncentrować się przede wszystkim na stanowiskach związanych z logistyką, zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz operacjami magazynowymi. Poszukiwani będą w szczególności specjaliści w obszarach operacji logistycznych, odpraw celnych, zarządzania projektami, transportu drogowego, analizy danych i kosztów oraz zakupów.

Ponadto w obszarze operacji magazynowych dostępne będą stanowiska związane z zarządzaniem magazynem oraz kontrolą stanów magazynowych, inwentaryzacją i zapewnianiem jakości (ICQA), BHP oraz ochroną środowiska (EHS), zapobieganiem stratom, utrzymaniem systemów automatyki oraz optymalizacją procesów.

SHEIN weźmie również udział w targach pracy Talent Days, które odbędą się we Wrocławiu we wtorek, 20 października. Podczas wydarzenia zainteresowani będą mogli uzyskać dodatkowe informacje na temat możliwości zatrudnienia.