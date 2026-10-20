Moda z drugiej ręki to nowy wyznacznik stylu. Aż 32% Polaków łączy nowe ubrania z perełkami premium z second-handów

Czas, kiedy zakupy w second-handach kojarzyły się z koniecznością czy ograniczeniami budżetowymi, przemijają. Dziś drugi obieg to synonim kreatywności i świetnego gustu, a obawa przed negatywną opinią otoczenia czy wstydem dotyczy zaledwie 3% osób, które jeszcze nie korzystają z drugiego obiegu. Moda z drugiej ręki stała się w pełni akceptowanym, a wręcz pożądanym sposobem na budowanie szafy – to manifest indywidualizmu oraz troski o planetę. Osoby sięgające po rzeczy z drugiej ręki oceniamy przede wszystkim jako kreatywne i świadome (po 42% wskazań), zaradne (39%) oraz proekologiczne (38%).

Sztuka miksowania - ubrania basic i wyłowione perełki premium

Dzisiejsze podejście do mody opiera się na sprytnym łączeniu dwóch światów - rynku pierwotnego oraz wtórnego. Polacy coraz chętniej budują swoją garderobę w modelu hybrydowym. Klasyczną bazę, taką jak proste T-shirty, topy czy podstawowe kroje z sieciówek i sklepów internetowych, uzupełniają unikatowymi perełkami wyłowionymi w drugim obiegu.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

To właśnie w second-handach poszukujemy odzieży premium, szlachetnych tkanin (np. jedwabiu, kaszmiru czy dobrej jakości wełny) oraz dopracowanego krawiectwa, na które na rynku pierwotnym często trudniej sobie pozwolić. Jak pokazuje badanie, aż 29% konsumentów kupuje w drugim obiegu właśnie ze względu na dostęp do uznanych marek, a 28% szuka wyższej jakości wykonania w rozsądnym budżecie.

Efektem takiego zestawienia są stylizacje nie do podrobienia. Połączenie prostego, nowoczesnego basica z luksusową żakietową perełką vintage, klasycznym płaszczem czy markowymi jeansami z drugiej ręki nadaje całości oryginalnego, wielowarstwowego charakteru. Taka kreacja wyłamuje się z powtarzalnych, masowych trendów i pozwala wyróżnić się w tłumie, budując niepowtarzalny, osobisty styl.

Łowcy unikatów i drugie życie ubrań

Dla najbardziej zaangażowanych miłośników mody z drugiej ręki (tzw. heavy[1]) zakupy to prawdziwa przygoda i źródło ogromnej satysfakcji – aż 48% z nich traktuje wyszukiwanie ubrań jak ekscytujące polowanie na jedyne w swoim rodzaju perełki. Co ważne, szafa przestaje być ostatnim przystankiem dla odzieży. Zamiast wyrzucać, coraz chętniej dajemy ubraniom kolejną szansę. Adaptujemy je do własnych potrzeb, naprawiamy lub przekazujemy dalej. Wśród osób najintensywniej korzystających z drugiego obiegu 28% samodzielnie naprawia garderobę, 26% korzysta z usług krawców, a 22% stawia na upcycling i customizację, nadając starym rzeczom autorski, unikatowy szlif. ​