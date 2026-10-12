Ryzyko jeszcze nigdy nie pachniało tak dobrze. Nowe zapachy Pepe Jeans SO LUCKY! wkraczają do gry

Dwa zapachy. Jedna gra

Rozgrywka staje się najciekawsza wtedy, gdy pojawia się w niej druga osoba. Kolekcja SO LUCKY! opiera się na przyciąganiu i energii między dwojgiem ludzi. On wnosi do gry wyrazistą, chłodną pewność siebie. Ona – intrygujący blask i zmysłowy szyk. To dwie kontrastujące, a jednak idealnie uzupełniające się kompozycje, tworzące magnetyczną całość, od której trudno odwrócić uwagę. Pepe

Jeans SOBOLD SO LUCKY

Męski, aromatyczno-korzenny, o wyrazistym, ambrowym charakterze. Stworzony dla mężczyzn, którzy podejmują ryzyko i czerpią satysfakcję z gry. Kompozycja otwiera się musującym, lekko pikantnym połączeniem różowego pieprzu i soczystej mandarynki. W sercu zapachu pulsują ziołowo-kwiatowe akordy geranium i klasycznej lawendy, dodając całości szlachetnej elegancji. Zmysłową i tajemniczą bazę buduje połączenie ciepłej wanilii bourbon oraz skórzanych, głębokich nut.

Nuty głowy: różowy pieprz, mandarynka

Nuty serca: geranium, lawenda

Nuty bazy: wanilia bourbon, skóra

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Pepe Jeans BRIGHT SO LUCKY

Zmysłowy, owocowo-kwiatowy i niezwykle elegancki. Zapach będący ucieleśnieniem kobiecego wdzięku połączonego z nutą prowokacji. Otwiera go owocowa eksplozja soczystej wiśni, czarnej porzeczki oraz odświeżającej mandarynki. W sercu rozkwita bogaty, kremowy bukiet białych kwiatów z gardenią na czele, nadając kompozycji głębi i szyku. Zwieńczeniem tej olfaktorycznej opowieści jest otulająca baza oparta na słodkiej wanilii, ciepłych ambrowych akordach i aksamitnej fasoli tonka.

Nuty głowy: mandarynka, soczysta wiśnia, czarna porzeczka

Nuty serca: gardenia, kremowe białe kwiaty, bukiet kwiatów

Nuty bazy: wanilia, ambrowe nuty, fasola tonka

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Międzynarodowa kampania i design, który wciąga do gry

Atmosferę ekscytacji i grę na własnych zasadach w międzynarodowej kampanii linii SO LUCKY! oddaje wyjątkowe trio modeli. Obok takich twarzy jak Maaike Lothmann i Andrei Faccio pojawił się w niej polski akcent – Dominik Sadoch, znany ze współpracy z największymi domami mody, który wnosi charakterystyczną, młodzieńczą pewność siebie.

Co więcej, duch gry obecny w wizualnej odsłonie kampanii zyskuje swój haptyczny wymiar we flakonach nowej kolekcji. Unikalne kompozycje zapachowe zamknięto w designerskich oprawach, w których złote akcenty i motywy nawiązujące do rzucania kości czynią z perfum nie tylko element olfaktorycznej opowieści, ale i elegancki, przyciągający wzrok dodatek.

Nowości Pepe Jeans SOBOLD SO LUCKY oraz BRIGHT SO LUCKY są już dostępne w wybranych drogeriach Rossmann oraz na stronie rossmann.pl.