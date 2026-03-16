Ryanair ogłasza rekordowy rozkład dla Wrocławia na sezon lato 2026. 50 tras, 9 zbazowanych samolotów oraz 3 m pasażerów

Ryanair od lat konsekwentnie rozwija swoją obecność we Wrocławiu, systematycznie zwiększając liczbę kierunków i częstotliwość operacji. W sezonie Lato’26 na Lotnisku Wrocław–Strachowice zbazowanych będzie 9 samolotów Ryanair o łącznej wartości inwestycji 900 mln USD, co dodatkowo umocni pozycję Wrocławia jako jednego z kluczowych portów w siatce połączeń Ryanaira w Polsce. Ten stały rozwój jest efektem dobrej, długofalowej współpracy pomiędzy Ryanairem a Lotniskiem Wrocław, której wspólnym celem jest oferowanie pasażerom jak najszerszego wyboru połączeń w niskich cenach.

Silna baza Ryanair we Wrocławiu to nie tylko większa liczba tras, ale również realne korzyści dla regionu – wzrost ruchu turystycznego i biznesowego, łatwiejszy dostęp do kluczowych rynków pracy i inwestycji, a także nowe miejsca pracy bezpośrednio na lotnisku i w otoczeniu branży turystyczno-usługowej. Osiągnięcie poziomu 3 mln pasażerów rocznie oznacza dodatkowy impuls dla lokalnej gospodarki oraz dalsze wzmocnienie pozycji Wrocławia jako ważnego ośrodka komunikacyjnego w Polsce i w Europie.

Nowy rozkład Ryanair na Lato’26 dla Wrocławia obejmuje:

50 tras, w tym 4 nowe połączenia: Londyn Luton, Rimini, Sewilla, Tirana

9 zbazowanych samolotów (inwestycja o wartości 900 mln USD)

Ponad 3 mln pasażerów rocznie

Ponad 2 tysiące miejsc pracy w regionie

Z okazji ogłoszenia sezonu Lato’26 dla Wrocławia, Ryanair przygotował specjalną wyprzedaż biletów z cenami zaczynającymi się od 126 PLN. Oferta obowiązuje do 15 marca wyłącznie w aplikacji i na stronie Ryanair.com.

Z ogromną satysfakcją ogłaszamy rekordowy letni rozkład lotów z Wrocławia na 2026 rok. Dzięki 50 kierunkom, w tym czterem nowym trasom – do Londynu Luton, Sewilli, Rimini oraz Tirany – oferujemy mieszkańcom Wrocławia i całego Dolnego Śląska jeszcze szerszy wybór połączeń w konkurencyjnych cenach. Nasza siatka z Wrocławia odpowiada na różne potrzeby pasażerów – od podróży służbowych, przez krótkie city breaki, po typowo wakacyjne wyjazdy do słonecznych kurortów. Co równie ważne, dzięki temu rozkładowi zwiększamy ruch pasażerski we Wrocławiu do 3 mln pasażerów rocznie. Zbazowanie 9 samolotów o łącznej wartości 900 mln USD potwierdza, jak ważnym rynkiem jest dla nas Wrocław i region. Ten stały rozwój nie byłby możliwy bez bardzo dobrej współpracy z Lotniskiem Wrocław, z którym wspólnie pracujemy nad rozbudową oferty i poprawą komfortu podróży. Liczymy, że nowe kierunki oraz większa dostępność lotów zachęcą jeszcze więcej pasażerów do planowania wakacji, city breaków i wyjazdów biznesowych z Ryanairem już tego lata - mówi Michał Kaczmarzyk, CEO Buzz (Grupa Ryanair).

Od wielu lat wspólnie z Ryanairem konsekwentnie rozwijamy ofertę połączeń z Wrocławia, odpowiadając na potrzeby mieszkańców miasta i całego regionu. Nasza bardzo dobra, partnerska współpraca przekłada się na konkretne rezultaty – coraz bogatszą siatkę połączeń, większą dostępność lotów oraz rekordowe wyniki ruchu pasażerskiego. Nowe kierunki ogłoszone na sezon Lato 2026 mają wszelkie atuty, aby stać się hitami letniej siatki połączeń. To atrakcyjne destynacje, które doskonale wpisują się w wakacyjne plany podróżnych z Dolnego Śląska – zarówno tych planujących dłuższy urlop, jak i krótkie wyjazdy typu city break. Co szczególnie cieszy, przed pasażerami latającymi z Wrocławia kolejne lato z rzędu z absolutnie rekordową siatką połączeń. 50 kierunków oferowanych przez Ryanair pokazuje, jak dynamicznie rozwija się nasz port i jak ważnym lotniskiem w Polsce jest dziś Wrocław w siatce połączeń tego przewoźnika. To dobra wiadomość nie tylko dla pasażerów, ale także dla całego regionu i jego gospodarki - powiedział Karol Przywara, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław.