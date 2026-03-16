Rośnie rola turystyki weekendowej. Gdzie Polacy będą wypoczywać wiosną?

Współczesny turysta nie czeka już na dwutygodniowy urlop w lipcu. Kalendarz podróży wypełniają krótkie, intensywne wyjazdy typu city break oraz weekendowe wypady w góry. Statystyki turystyki w Polsce potwierdzają tę zmianę, a na jednego z głównych beneficjentów nowego podejścia do podróżowania wyrasta Dolny Śląsk.

Nowe priorytety podróżnych

Model jednego długiego urlopu ustępuje miejsca kilku krótszym wyjazdom w ciągu roku. Według danych PMR by Hume's weekendowe wypady (2 noce) oraz przedłużone weekendy (3-4 noce) stanowią już odpowiednio 41% i 40% wszystkich wyjazdów Polaków.

Za tym wyborem stoją nie tylko czynniki ekonomiczne, ale też tempo życia i oczekiwania turystów. Aż 79% badanych podkreśla znaczenie dobrej bazy noclegowej, a 77% zwraca uwagę na łatwość dojazdu. Co istotne, 75% osób wybierających góry ceni możliwość ucieczki od tłumów oraz ciszę i spokój. W ten trend doskonale wpisuje się powiat karkonoski.

Polacy chcą dziś wypoczywać nie tylko krócej, ale bardziej świadomie. Wybierają miejsca, które pozwalają w 2-4 dni realnie się zregenerować – bez wielogodzinnej podróży i skomplikowanej logistyki. Karkonosze, ze swoją przyrodą, rozwiniętą infrastrukturą i wysoką jakością oferty hotelowej, należą do najmocniejszych kandydatów do miana lidera turystyki weekendowej w Polsce – mówi Patrycja Dawgiert, dyrektor marketingu Grupy Hotelowej Condo.pl.

Regeneracja „na już”

Nadchodzący sezon sprzyja elastyczności planowania. Wiosenne rezerwacje dokonywane są z mniejszym wyprzedzeniem, często pod wpływem prognozy pogody i potrzeby spontanicznego wyjazdu.

Region Karkonoszy idealnie odpowiada na współczesne oczekiwania turystów. Dobre skomunikowanie, w tym autostrada A4 i trasa S3 w połączeniu z nowoczesną bazą hotelową sprawiają, że weekendowy wyjazd organizuje się szybko i bezproblemowo. Modernizacja połączeń kolejowych realizowanych przez Koleje Dolnośląskie dodatkowo ułatwia dojazd, dzięki czemu weekend w górach staje się realny nawet bez samochodu – podkreśla Patrycja Dawgiert.

Karkonosze w nowej odsłonie

Centrami tego trendu stają się karkonoskie kurorty, takie jak Karpacz i Szklarska Poręba, które przestają być kojarzone wyłącznie z narciarstwem zimowym czy letnimi wędrówkami. Wiosną stają się miejscami intensywnej, ale komfortowej regeneracji. Wiosenna aura zachęca do wędrówek nie tylko na Śnieżkę, ale też do odkrywania lokalnych atrakcji, takich jak Wodospad Kamieńczyka czy Wodospad Szklarki. Równolegle dynamicznie rozwija się infrastruktura rowerowa, w tym sieć tras singletrack, która pozwala aktywnie „przewietrzyć głowę” po tygodniu pracy.

Region odpowiada także na rosnące oczekiwania wobec noclegów. Weekendowy wyjazd ma być krótki, lecz dopracowany w każdym detalu. Popularność obiektów o wysokim standardzie, z rozbudowaną strefą wellness i ofertami dopasowanymi do konkretnych potrzeb, pokazuje, że liczy się nie tylko lokalizacja, ale kompleksowe doświadczenie.

Dobrym przykładem nowoczesnego podejścia do górskiego wypoczynku jest Bergo Resort & Spa w Szklarskiej Porębie. Obiekt przyciąga pięciogwiazdkowym standardem, zewnętrznym jacuzzi z widokiem na karkonoską przyrodę, a także bogatym programem atrakcji dla rodzin, obejmującym wycieczki z przewodnikiem, warsztaty kulinarne, spotkania z sowami, ogniska nad potokiem czy kolacje z muzyką na żywo.

Widzimy coraz większe zainteresowanie tego typu ofertą – podsumowuje Patrycja Dawgiert. – Nie chodzi już wyłącznie o nocleg, ale wielość doświadczeń. W krótkim pobycie udaje się teraz zmieścić ich tyle, ile dotychczas udawało się podczas znacznie dłuższych wyjazdów. W tej intensyfikacji tkwi sekret tego, że jako Polacy pokochaliśmy krótkie wypady.