Rada Języka Polskiego zakazała nadawania tego imienia. Mimo to nosi je 120 Polek

Trendy dotyczące nadawania dzieciom imion zmieniają się dziś bardzo dynamicznie. Jeszcze do niedawna rodzice chętnie wybierali imiona oryginalne, niejednokrotnie o obcym brzmieniu. W ostatnich latach widoczna jest jednak tendencja do powrotu do korzeni. Do las wracają zatem imiona głęboko zakorzenione w tradycji i kulturze naszego kraju. Na porodówkach królują takie formy, jak Jan, Stanisław, Franciszek, Antonii, Helena, Zofia czy Maria. Choć w Polsce panuje duża swoboda w nadawaniu imion i nie istnieje oficjalna lista "imion zakazanych", to Rada Języka Polskiego stworzyła rekomendacje dotyczące nadawania imion dzieciom. Zgodnie z tymi wytycznymi, powinno unikać się imion, które są ośmieszające, wulgarnych, pochodzące od nazw produktów lub marek, nadmiernie zdrobniałych, nieodpowiednich ze względu na płeć, trudnych do wymówienia, zapisania, a także niezgodnych z zasadami pisowni języka polskiego.
Zobacz także: Te imiona znalazły się na "liście zakazanych". Lepiej unikaj ich nadawania
To "zakazane" imię nosi 120 Polek
Mimo rekomendacji Rady Języka Polskiego, aby nie nadawać imienia Xymena, w Polsce nosi je obecnie 120 kobiet. Rada nie zaleca jego nadawania, argumentując to jego obcym pochodzeniem i brakiem tradycji w polskiej kulturze, jak również niezgodnością z zasadami polskiej pisowni. Choć jeszcze do lat 20. XIX wieku litera "X" była powszechnie używana w języku polskim zarówno w przypadku nazw rodzimych, jak "xiądz" (dzisiejsze ksiądz) czy "xiega" (dziś księga), jak i obcych, to w 1830 roku nastąpiła zmiana, która rekomendowała, aby wyrazy rodzime zapisywać przez "ks", a nie jak uprzednio przez "x". Zgodnie z tymi wytycznymi Rada Języka Polskiego rekomenduje, alby imię Xymena zapisywać zgodnie z tymi zaleceniami, a więc jako Ksymena. Według rejestrów danych PESEL obecnie w Polsce żyje 120 kobiet, które noszą imię Xymena oraz 399 o imieniu Ksymena.