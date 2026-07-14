Popeyes wjeżdża w lipiec ze świeżą dostawą i przyspiesza w delivery. Marka rozpoczyna współpracę z Uber Eats

Rozszerzenie współpracy o kolejnego partnera delivery to naturalny krok w rozwoju marki i odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów. Dokładnie rok temu Popeyes uruchomił dostawy we współpracy z Wolt⁠, chwilę później także w wybranych lokalizacjach z Pyszne.pl, a ostatnie 12 miesięcy pokazało, jak dynamicznie rośnie znaczenie tego kanału sprzedaży.

Widzimy bardzo wyraźnie, że nasi goście coraz częściej chcą korzystać z Popeyes na własnych zasadach, dokładnie wtedy i tam, gdzie mają na to ochotę. Z jednej strony nadal uwielbiają odwiedzać nasze restauracje i celebrować wspólne posiłki. Z drugiej coraz częściej sięgają po delivery wtedy, gdy liczy się wygoda, oszczędność czasu albo spontaniczna decyzja - podczas intensywnego dnia pracy, domowego wieczoru, czy niespodziewanego spotkania ze znajomymi. Delivery przestało być dodatkiem do biznesu gastronomicznego, dziś jest jednym z kluczowych punktów styku z konsumentem. Dlatego konsekwentnie zwiększamy naszą dostępność i pojawiamy się wszędzie tam, gdzie są nasi goście — mówi Jakub Aleksandrowicz, marketing director Popeyes w Europie Środkowo-Wschodniej

Rozpoczęcie współpracy z kolejnym partnerem było dla nas naturalnym krokiem. Dzięki temu usługa delivery w praktyce pokryje wszystkie nasze dotychczasowe lokalizacje. Uber Eats to marka która w Polsce od prawie 10 lat dostarcza posiłki i zakupy zarówno w aglomeracjach jak i małych miejscowościach. Wierzymy, że to przełoży się na zadowolenie naszych gości i użytkowników Ubera — dodaje Aleksandrowicz.

Autor: Popeyes/ Materiały prasowe

Sukces Popeyes na polskim rynku jest niezaprzeczalny, dlatego tym bardziej cieszy nas nawiązanie tej współpracy. Doskonale rozumiemy ambitne plany marki dotyczące dynamicznego rozwoju i otwierania setek nowych lokalizacji. Współpraca z kolejnym liderem rynku potwierdza, że jesteśmy pierwszym wyborem dla sieci, które stawiają na szybką ekspansję i skuteczne docieranie do klientów w całym kraju — mówi Michał Dubisz, General Manager Uber Eats w Polsce.

Rynek delivery w Polsce pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się segmentów branży gastronomicznej. W 2024 roku jego wartość przekroczyła 10,2 mld zł, a prognozy zakładają dalszy wzrost do 12,9 mld zł do 2028 roku. Jednocześnie zamówienia online odpowiadają już za około 35% rynku gastronomicznego, a w kolejnych latach udział ten może wzrosnąć nawet do 60%*. Ten trend szczególnie widoczny jest w segmencie QSR (quick service restaurant), gdzie kluczową rolę odgrywają wygoda, szybkość obsługi i łatwość zamawiania. Dla współczesnego konsumenta liczy się już nie tylko jakość produktu, ale również możliwość zakupu w preferowanym przez siebie kanale. W przypadku Popeyes znaczenie delivery różni się w zależności od lokalizacji. W największych miastach kanał dostaw odpowiada już za 25–30% sprzedaży, podczas gdy w skali całego regionu średni udział zamówień z dostawą wynosi około 10–15%.

Dzisiejszy rynek QSR opiera się na wielokanałowości. Goście oczekują pełnej dostępności marki, niezależnie od tego, czy odwiedzają restaurację stacjonarnie, korzystają z drive thru czy zamawiają online. Widzimy, że przyszłość gastronomii będzie należeć do marek, które potrafią płynnie łączyć świat offline i online, oferując spójne doświadczenie w każdym punkcie kontaktu — dodaje Jakub Aleksandrowicz

Rosnąca rola delivery wpisuje się w szersze zmiany zachodzące w branży gastronomicznej. Cyfryzacja doświadczeń klienta, rozwój aplikacji mobilnych i systemów zamówień online coraz mocniej kształtują sposób funkcjonowania nowoczesnych sieci restauracyjnych. Popeyes doskonale zdaje sobie z tego sprawę i za sprawą delivery po mistrzowsku przenosi swój smak i vibe z restauracji wszędzie tam, gdzie są jego goście - do biura, parku, domu czy na imprezę. Na dobry początek tej współpracy pierwszych 100 gości z całej Polski, którzy skorzystają z usługi dostawy jedzenia za pośrednictwem Uber Eats otrzyma w gratisie kultowe kanapki Chicken Sandwich.

Rozwój delivery stanowi naturalne uzupełnienie ekspansji Popeyes w Polsce. Marka konsekwentnie zwiększa swoją obecność, rozwijając sieć restauracji w różnych formatach, od lokali ulicznych i restauracji w centrach handlowych po Drive Thru. Obecnie Popeyes posiada 38 restauracji w Polsce i stale umacnia swoją pozycję w segmencie QSR.

Za rozwój marki Popeyes w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiada Rex Concepts⁠, który rozwija segment QSR w Polsce, Czechach i Rumunii.