W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. Dziś już prawie nikt o nim nie pamięta

Wśród powracających do łask tradycyjnych imion, jedno z nich, będące niegdyś prawdziwym hitem PRL-u, drastycznie traci na popularności.

Mimo słowiańskiego pochodzenia i znaczenia "błogosławiona", imię to, w przeciwieństwie do Zofii czy Hanny, jest coraz rzadziej wybierane przez rodziców.

Choć w ostatnich latach niezwykłą popularnością ponownie cieszą się imiona głęboko zakorzenione w naszej tradycji i kulturze, to w przeciwieństwie do imion takich, jak Zofia, Hanna czy Antonina, rodzice nie sięgają tak ochoczo po imię Bożena.

Bożena - pochodzenie i znaczenie imienia

Bożena to imię o korzeniach słowiańskich. Wywodzi się od prasłowiańskiego słowa bogъ, oznaczającego "Bóg". Jest to typowe imię teoforyczne, czyli takie, które zawiera w sobie człon związany z bóstwem. Pierwotnie mogło brzmieć jako Božana lub Bożana, a jego formy żeńskie są powszechne w wielu językach słowiańskich (np. czeska Božena, serbska Bojana). Pierwsze wzmianki o imieniu Bożena w źródłach historycznych pochodzą z XII wieku, głównie z Czech, gdzie było ono noszone przez księżniczki i szlachcianki. Do Polski dotarło prawdopodobnie za pośrednictwem wpływów czeskich i z czasem zadomowiło się na dobre. Znaczenie imienia Bożena często interpretuje się jako "błogosławiona", "ta, która jest pod opieką Boga" albo "dar od Boga". Osobom noszącym to imię tradycyjnie przypisuje się cechy takie jak wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność i silne przywiązanie do rodziny.

Popularność imienia Bożena w Polsce

W Polsce imię Bożena największą popularność zdobyło w drugiej połowie XX wieku, szczególnie w latach 50., 60. i 70. W tamtym okresie należało do często wybieranych imion żeńskich. W kolejnych dekadach jego popularność zaczęła stopniowo spadać, ponieważ rodzice częściej wybierali nowsze lub bardziej międzynarodowe imiona. Obecnie Bożena jest nadawana znacznie rzadziej. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 194 754 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 36. pozycji w zestawieniu najpopularniejszych form. W ostatnich latach popularność tego imienia znacznie spadła. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 16 dziewczynek. Nieco więcej, bo 19 nadań, odnotowano w 2022 i 2023 roku, była to również największa liczba nadań w ostatnim dziesięcioleciu.

