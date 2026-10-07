Polska Organizacja Turystyczna prezentuje Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2026”

Poland Convention Bureau, działające w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej, opublikowało 17. edycję corocznego raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”, który prezentuje najnowsze dane dotyczące krajowego rynku spotkań i wydarzeń biznesowych.

W raporcie zidentyfikowano 18 596 spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2025 roku w destynacjach objętych badaniem. Wydarzenia korporacyjne i motywacyjne stanowiły blisko 53% ogółu, konferencje i kongresy - prawie 40%, natomiast targi i wystawy - ponad 7%.

Dane przedstawiają przekrojowy obraz krajowego rynku obejmującego spotkania korporacyjne i podróże motywacyjne, a także kongresy stowarzyszeń, konferencje naukowe, targi i wystawy. Pokazują również znaczenie sieci miejskich i regionalnych convention bureaux w procesie zbierania i analizowania danych dotyczących przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce.

Raport powstaje przy współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, Profesjonalnymi Organizatorami Kongresów oraz Organizatorami Podróży Motywacyjnych rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną, a także na podstawie informacji pochodzących od międzynarodowych organizacji branżowych, w tym ICCA i UIA.

Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję na międzynarodowym rynku spotkań. W 2025 roku odnotowaliśmy 18 596 spotkań i wydarzeń, a awans w rankingach ICCA i UIA potwierdza rosnącą konkurencyjność naszego kraju jako destynacji dla międzynarodowych kongresów, konferencji i wydarzeń biznesowych – przyznała Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pełna, 48-stronicowa publikacja zawiera szczegółowe profile miast i regionów, dane PCO i ITC, wyniki rankingów ICCA i UIA, wypowiedzi międzynarodowych ekspertów, analizę Barometru SOIT oraz rozszerzony słownik pojęć przemysłu spotkań i wydarzeń.

Raport można pobrać tutaj: https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/raport-przemysl-spotkan-i-wydarzen-w-polsce/

Międzynarodowe spotkania stowarzyszeń wzmacniają pozycję Polski

Dane krajowe uzupełniają wyniki Polski w rankingu ICCA Country & City Rankings 2025. W Polsce odbyło się 215 międzynarodowych spotkań stowarzyszeń spełniających kryteria ICCA, o 24 więcej niż rok wcześniej. Pozwoliło to Polsce zająć 18. miejsce na świecie i 11. w Europie.

Najwyżej sklasyfikowaną polską destynacją była Warszawa, w której odbyło się 75 spotkań spełniających kryteria ICCA, co dało stolicy 28. miejsce na świecie. Kraków odnotował 44 spotkania, Gdańsk 28, natomiast Poznań i Wrocław po 19. Kolejne wydarzenia spełniające kryteria ICCA odbyły się w Łodzi, Katowicach, Gliwicach, Białymstoku, Kielcach, Rzeszowie, Szczecinie i Szczyrku.

Najnowsze statystyki Union of International Associations (UIA) stanowią kolejne międzynarodowe odniesienie. Polska awansowała o dwa miejsca i zajęła 19. pozycję na świecie, odnotowując 156 spotkań organizacji międzynarodowych w 2025 roku, wobec 143 rok wcześniej. W Warszawie odbyło się 47 takich spotkań, w Krakowie 40, a w Gdańsku 24.

ICCA i UIA stosują odmienne metodologie, dlatego ich wyników nie należy bezpośrednio porównywać z szerszą krajową liczbą 18 596 spotkań i wydarzeń. Stanowią jednak istotny wskaźnik pozycji Polski na międzynarodowym rynku spotkań stowarzyszeń oraz jej zdolności do pozyskiwania wydarzeń, o których organizację konkurują miasta z całego świata.

Rynek spotkań oparty na wielu destynacjach

Geograficzne rozmieszczenie międzynarodowych wydarzeń spełniających kryteria rankingowe odzwierciedla jedną z charakterystycznych cech polskiej oferty dla przemysłu spotkań: rynek nie koncentruje się wyłącznie w jednym mieście.

Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań i Wrocław uzupełniają takie destynacje jak Katowice i szerzej rozumiany region Śląska, Łódź, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz oraz inne ośrodki akademickie i biznesowe. Międzynarodowi organizatorzy mogą dzięki temu wybierać spośród ośrodków różniących się skalą infrastruktury konferencyjnej, specjalizacjami gospodarczymi i naukowymi, zapleczem akademickim oraz charakterem oferty wydarzeniowej.

Największym atutem Polski nie jest dominacja jednego miasta nad pozostałymi, lecz komplementarność oferty całego kraju – powiedziała Aneta Książek, dyrektor Poland Convention Bureau.

Krajowa sieć współpracy opiera się na relacjach Poland Convention Bureau z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, profesjonalnymi organizatorami, obiektami, hotelami, uczelniami, środowiskiem naukowym oraz partnerami branżowymi. Ma to szczególne znaczenie w segmencie spotkań stowarzyszeń, gdzie lokalna wiedza ekspercka oraz zaangażowanie środowisk akademickich i zawodowych często odgrywają istotną rolę w procesach pozyskiwania kongresów.

Dane wspierające długofalowy rozwój

Publikowany co roku raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” ma dostarczać branży spotkań, regionom, miastom, organizatorom oraz instytucjom publicznym spójnego źródła danych rynkowych.

Systematyczne raportowanie pozwala nie tylko mierzyć liczbę wydarzeń, lecz także identyfikować zmiany w strukturze popytu, analizować wyniki poszczególnych destynacji oraz dostarczać danych wspierających decyzje dotyczące promocji międzynarodowej, pozyskiwania wydarzeń i rozwoju infrastruktury dla przemysłu spotkań.

Najnowsza edycja raportu ukazuje się w okresie, w którym Polska nadal aktywnie konkuruje o międzynarodowe kongresy i wydarzenia korporacyjne.

O Poland Convention Bureau

Poland Convention Bureau działa w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i odpowiada za międzynarodową promocję Polski jako miejsca dla spotkań, kongresów stowarzyszeniowych i wydarzeń biznesowych. Współpracuje z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, profesjonalnymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych, obiektami, stowarzyszeniami oraz innymi partnerami branżowymi, wspierając promocję Polski.