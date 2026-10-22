Polki coraz częściej stawiają na profilaktykę. W październiku liczba rezerwacji USG piersi wzrasta o jedną trzecią

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-22 12:21

W październiku, w ramach Pink October, w Polsce rośnie liczba rezerwacji badań piersi – wynika z danych platformy ZnanyLekarz. Pozytywny trend nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego miesiąca. Od stycznia do sierpnia 2026 roku liczba rezerwacji USG piersi dokonanych po wcześniejszym wyszukaniu badania na platformie była niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co trzecia Polka pod wpływem kampanii poświęconych profilaktyce nowotworowej zdecydowała się wykonać badanie.

Kobieta w białym biustonoszu trzyma różową wstążkę. O wzroście liczby badań USG piersi przeczytasz na Eska.
Autor: All4Comms/ Materiały prasowe

Październik mobilizuje Polki do badań piersi

Jak co roku październik upływa pod znakiem Pink October, międzynarodowej kampanii poświęconej świadomości raka piersi i jego profilaktyce. Dane ZnanyLekarz pokazują, że ten miesiąc rzeczywiście wyróżnia się pod względem zainteresowania badaniami. 

Jak podaje platforma, w październiku ubiegłego roku liczba rezerwacji USG piersi wzrosła aż o 33,4% w porównaniu z wrześniem, osiągając najwyższy miesięczny poziom w całym analizowanym okresie. Jednocześnie liczba wyszukiwań tego badania zwiększyła się o 32,6%, mammografii o 39,3%, a rezerwacji wizyt ginekologicznych obejmujących diagnostykę ultrasonograficzną piersi – o 27,9%.W tym roku może paść kolejny rekord. Od stycznia użytkowniczki platformy dokonały już ponad 145 tys. rezerwacji związanych ze zdrowiem piersi. W pierwszym tygodniu października liczba rezerwacji badań skoczyła o 11,8% w porównaniu do 2025 roku. Od stycznia do sierpnia 2026 roku liczba rezerwacji USG piersi dokonanych po wcześniejszym wyszukaniu badania na platformie była o prawie 95% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kampanie dotyczące profilaktyki stają się impulsem do badania

Wzrost rezerwacji widoczny w październiku znajduje zresztą potwierdzenie w deklaracjach samych kobiet. 30,4% Polek po kontakcie z kampaniami lub materiałami dotyczącymi profilaktyki nowotworowej decyduje się wykonać badanie, 28,2% sprawdza, jakie badania są dla nich zalecane, a 25,6% umawia badanie lub konsultację.Nie zawsze kończy się to od razu wizytą u lekarza. 21,9% kobiet pod wpływem kampanii zachęca do badań bliskich, 21,1% wykonuje samobadanie, a 16,4% szuka informacji o objawach lub czynnikach ryzyka. Jedynie 5,9% ankietowanych kobiet twierdzi, że nie robi nic po zetknięciu się z komunikacją o profilaktyce.

Dane pokazują, że Pink October ma sens i faktycznie mobilizuje kobiety do działania oraz dowiadywania się, jakie badania powinny wykonać. To ważne, bo w profilaktyce raka piersi samo hasło „zbadaj się” nie wystarcza – zalecenia różnią się w zależności od wieku oraz indywidualnego ryzyka. Mammografia jest podstawowym badaniem przesiewowym u kobiet w wieku 45-74 lat. U młodszych kobiet częściej wykonuje się USG, szczególnie przy bardziej gruczołowej budowie piersi. W razie wątpliwości wybór odpowiedniego badania warto omówić z lekarzem – podkreśla Flavia Soccol, Globalna Dyrektorka ds. Opieki nad Pacjentem w ZnanyLekarz.

Co skłania Polki do badań pod kątem nowotworów?

Kampanie profilaktyczne skutecznie przypominają o badaniach. Gdy jednak trzeba zdecydować, czy rzeczywiście je wykonać, wiele kobiet chciałoby usłyszeć konkretne zalecenie od lekarza. 35,7% Polek deklaruje, że właśnie rekomendacja specjalisty skłoniłaby je do wykonania badania profilaktycznego mimo braku objawów.

Dla 16% takim impulsem byłaby informacja, że badanie jest u nich wskazane ze względu na wiek lub sytuację zdrowotną. Co dziesiątą kobietę do badania skłoniłoby zachorowanie na nowotwór kogoś z rodziny lub znajomych. Tylko 2% ankietowanych Polek twierdzi, że bez niepokojących objawów nic nie skłoniłoby ich do wykonania badania.

Duża odpowiedzialność spoczywa tu na lekarzu. Wizyta powinna być momentem, w którym ogólne zalecenie dotyczące profilaktyki zamienia się w konkretny plan: jakie badanie wykonać, kiedy je zrobić, kiedy wrócić na kolejną kontrolę oraz czy wynik wymaga dalszej konsultacji. Największym błędem jest pozostawienie pacjentki wyłącznie z ogólną informacją, że powinna badać się regularnie. Dotyczy to szczególnie kobiet bez objawów, bo wtedy nic nie wymusza szybkiej wizyty. Pacjentka powinna wyjść z gabinetu, wiedząc dokładnie, jaki jest jej następny krok – komentuje Flavia Soccol ze ZnanyLekarz

Łatwe umówienie terminu sprzyja profilaktyce

Sama decyzja o profilaktyce nie zawsze oznacza, że wizyta zostanie umówiona od razu. Dla 13,2% Polek możliwość szybkiej i wygodnej rezerwacji jest jednym z powodów, które mogą skłonić je do wykonania badania profilaktycznego. 

Dane ZnanyLekarz pokazują również, z jakim wyprzedzeniem pacjentki planują wizyty. 37,8% rezerwacji dotyczy terminów oddalonych o ponad dwa tygodnie, a 12,9% – o ponad miesiąc. Widać zatem, że znaczna część badań jest umawiana z wyprzedzeniem, a nie „na jutro”.Różnice widać także między województwami. Na Mazowszu mediana odstępu między rezerwacją a wybraną datą wizyty wynosi 7 dni, w świętokrzyskim 20,1 dnia, a w opolskim 22,6 dnia. Nawet tam, gdzie ten odstęp jest najdłuższy, mediana wynosi niewiele ponad trzy tygodnie.

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research na zlecenie All 4 Comms i ZnanyLekarz w październiku 2026 roku. Próba objęła 507 dorosłych Polek. Dane dotyczące rezerwacji i wyszukiwań pochodzą z platformy ZnanyLekarz i obejmują aktywność jej użytkowników w Polsce. Dane te mają charakter zagregowany i anonimowy. Zostały pobrane 8 października 2026 roku.

Znany Lekarz
Autor: All4Comms/ Materiały prasowe
 

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