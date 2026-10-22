Polki coraz częściej stawiają na profilaktykę. W październiku liczba rezerwacji USG piersi wzrasta o jedną trzecią

Październik mobilizuje Polki do badań piersi

Jak co roku październik upływa pod znakiem Pink October, międzynarodowej kampanii poświęconej świadomości raka piersi i jego profilaktyce. Dane ZnanyLekarz pokazują, że ten miesiąc rzeczywiście wyróżnia się pod względem zainteresowania badaniami.

Jak podaje platforma, w październiku ubiegłego roku liczba rezerwacji USG piersi wzrosła aż o 33,4% w porównaniu z wrześniem, osiągając najwyższy miesięczny poziom w całym analizowanym okresie. Jednocześnie liczba wyszukiwań tego badania zwiększyła się o 32,6%, mammografii o 39,3%, a rezerwacji wizyt ginekologicznych obejmujących diagnostykę ultrasonograficzną piersi – o 27,9%.W tym roku może paść kolejny rekord. Od stycznia użytkowniczki platformy dokonały już ponad 145 tys. rezerwacji związanych ze zdrowiem piersi. W pierwszym tygodniu października liczba rezerwacji badań skoczyła o 11,8% w porównaniu do 2025 roku. Od stycznia do sierpnia 2026 roku liczba rezerwacji USG piersi dokonanych po wcześniejszym wyszukaniu badania na platformie była o prawie 95% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kampanie dotyczące profilaktyki stają się impulsem do badania

Wzrost rezerwacji widoczny w październiku znajduje zresztą potwierdzenie w deklaracjach samych kobiet. 30,4% Polek po kontakcie z kampaniami lub materiałami dotyczącymi profilaktyki nowotworowej decyduje się wykonać badanie, 28,2% sprawdza, jakie badania są dla nich zalecane, a 25,6% umawia badanie lub konsultację.Nie zawsze kończy się to od razu wizytą u lekarza. 21,9% kobiet pod wpływem kampanii zachęca do badań bliskich, 21,1% wykonuje samobadanie, a 16,4% szuka informacji o objawach lub czynnikach ryzyka. Jedynie 5,9% ankietowanych kobiet twierdzi, że nie robi nic po zetknięciu się z komunikacją o profilaktyce.

Dane pokazują, że Pink October ma sens i faktycznie mobilizuje kobiety do działania oraz dowiadywania się, jakie badania powinny wykonać. To ważne, bo w profilaktyce raka piersi samo hasło „zbadaj się” nie wystarcza – zalecenia różnią się w zależności od wieku oraz indywidualnego ryzyka. Mammografia jest podstawowym badaniem przesiewowym u kobiet w wieku 45-74 lat. U młodszych kobiet częściej wykonuje się USG, szczególnie przy bardziej gruczołowej budowie piersi. W razie wątpliwości wybór odpowiedniego badania warto omówić z lekarzem – podkreśla Flavia Soccol, Globalna Dyrektorka ds. Opieki nad Pacjentem w ZnanyLekarz.

Co skłania Polki do badań pod kątem nowotworów?

Kampanie profilaktyczne skutecznie przypominają o badaniach. Gdy jednak trzeba zdecydować, czy rzeczywiście je wykonać, wiele kobiet chciałoby usłyszeć konkretne zalecenie od lekarza. 35,7% Polek deklaruje, że właśnie rekomendacja specjalisty skłoniłaby je do wykonania badania profilaktycznego mimo braku objawów.

Dla 16% takim impulsem byłaby informacja, że badanie jest u nich wskazane ze względu na wiek lub sytuację zdrowotną. Co dziesiątą kobietę do badania skłoniłoby zachorowanie na nowotwór kogoś z rodziny lub znajomych. Tylko 2% ankietowanych Polek twierdzi, że bez niepokojących objawów nic nie skłoniłoby ich do wykonania badania.

Duża odpowiedzialność spoczywa tu na lekarzu. Wizyta powinna być momentem, w którym ogólne zalecenie dotyczące profilaktyki zamienia się w konkretny plan: jakie badanie wykonać, kiedy je zrobić, kiedy wrócić na kolejną kontrolę oraz czy wynik wymaga dalszej konsultacji. Największym błędem jest pozostawienie pacjentki wyłącznie z ogólną informacją, że powinna badać się regularnie. Dotyczy to szczególnie kobiet bez objawów, bo wtedy nic nie wymusza szybkiej wizyty. Pacjentka powinna wyjść z gabinetu, wiedząc dokładnie, jaki jest jej następny krok – komentuje Flavia Soccol ze ZnanyLekarz

Łatwe umówienie terminu sprzyja profilaktyce

Sama decyzja o profilaktyce nie zawsze oznacza, że wizyta zostanie umówiona od razu. Dla 13,2% Polek możliwość szybkiej i wygodnej rezerwacji jest jednym z powodów, które mogą skłonić je do wykonania badania profilaktycznego.

Dane ZnanyLekarz pokazują również, z jakim wyprzedzeniem pacjentki planują wizyty. 37,8% rezerwacji dotyczy terminów oddalonych o ponad dwa tygodnie, a 12,9% – o ponad miesiąc. Widać zatem, że znaczna część badań jest umawiana z wyprzedzeniem, a nie „na jutro”.Różnice widać także między województwami. Na Mazowszu mediana odstępu między rezerwacją a wybraną datą wizyty wynosi 7 dni, w świętokrzyskim 20,1 dnia, a w opolskim 22,6 dnia. Nawet tam, gdzie ten odstęp jest najdłuższy, mediana wynosi niewiele ponad trzy tygodnie.

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research na zlecenie All 4 Comms i ZnanyLekarz w październiku 2026 roku. Próba objęła 507 dorosłych Polek. Dane dotyczące rezerwacji i wyszukiwań pochodzą z platformy ZnanyLekarz i obejmują aktywność jej użytkowników w Polsce. Dane te mają charakter zagregowany i anonimowy. Zostały pobrane 8 października 2026 roku.