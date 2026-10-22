Nie trzeba być znanym, żeby zostać mentorem. Dlaczego doświadczenie ma dziś tak dużą wartość?

Wiedza to nie wszystko. Liczy się doświadczenie

Jak zmienić ścieżkę kariery, rozwinąć biznes czy poradzić sobie z presją sukcesu? W internecie bez trudu znajdziemy odpowiedzi na wiele pytań. Znacznie trudniej jednak ocenić, które rozwiązanie sprawdzi się w naszej konkretnej sytuacji.

Właśnie tutaj szczególnego znaczenia nabiera doświadczenie. Przedsiębiorca, który zbudował firmę od podstaw, sportowiec mający za sobą lata rywalizacji czy specjalista, który przeszedł przez zawodową zmianę, mogą podzielić się czymś, czego nie znajdziemy w podręcznikach – własną perspektywą, wyciągniętymi wnioskami i wiedzą zdobytą w praktyce.

Nie oznacza to, że każda osoba z wieloletnim doświadczeniem automatycznie staje się mentorem. Ważna jest również umiejętność słuchania, zadawania pytań i dzielenia się wiedzą w sposób, który pomoże drugiej osobie samodzielnie podjąć decyzję.

Mentoring nie musi oznaczać „drugiego etatu”

Mentoring często kojarzy się z wielomiesięczną współpracą, regularnymi spotkaniami i rozbudowanymi programami rozwojowymi. Tymczasem nie każda potrzeba wymaga długiego procesu. Niekiedy jedna dobrze przygotowana rozmowa pozwala zweryfikować pomysł, uporządkować wątpliwości lub dostrzec rozwiązanie, którego wcześniej nie braliśmy pod uwagę.

Jednocześnie nie każdy, kto ma wartościowe doświadczenie, chce prowadzić szkolenia, publikować eksperckie treści w mediach społecznościowych czy budować wokół siebie społeczność. Wielu przedsiębiorców, twórców, sportowców i specjalistów ma wiedzę, którą mogliby dzielić się z innymi, ale niekoniecznie czas na dodatkowe, regularne zobowiązania.

Wyzwaniem bywa również sam dostęp do takich osób. Wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn czy mediów społecznościowych nie zawsze dociera do adresata, a nawet jeśli zostanie przeczytana, trudno oczekiwać, że każdy znajdzie czas na indywidualną konsultację.

Na tę potrzebę ma odpowiadać MeetMentor. Powstająca platforma zakłada możliwość umawiania płatnych rozmów 1:1 z ekspertami, przedsiębiorcami, twórcami i osobami rozpoznawalnymi z różnych dziedzin. Spotkania mają odbywać się w formatach 15, 30 lub 60 minut, a mentorzy będą samodzielnie określać swoją dostępność, tematykę rozmów oraz ich cenę.

To podejście, w którym dzielenie się doświadczeniem nie wymaga tworzenia kolejnego zawodowego obowiązku, a dostęp do mentora nie musi oznaczać długoterminowej współpracy.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Czy za jedną rozmowę warto zapłacić?

W czasach powszechnego dostępu do informacji pojawia się pytanie: za co właściwie płacimy, decydując się na indywidualną rozmowę z ekspertem?

Jej wartość nie powinna wynikać wyłącznie z wiedzy rozmówcy, ale przede wszystkim z możliwości odniesienia jego doświadczeń do konkretnej sytuacji. W przeciwieństwie do ogólnodostępnego poradnika czy nagrania użytkownik może zadawać pytania, konfrontować własne założenia i rozmawiać o problemie z uwzględnieniem jego indywidualnego kontekstu.

Przykładowo przedsiębiorca planujący wejście na zagraniczny rynek może podczas krótkiej rozmowy z osobą mającą doświadczenie w międzynarodowej ekspansji zweryfikować swoje założenia i dowiedzieć się, na jakie ryzyka warto zwrócić uwagę. Początkujący twórca może szukać wskazówek dotyczących rozwoju własnej marki, a młody sportowiec – perspektywy kogoś, kto mierzył się z presją rywalizacji.

Nie chodzi przy tym o gotową receptę na sukces. Rozmowa z mentorem nie zastępuje specjalistycznej porady prawnej, medycznej czy finansowej ani nie gwarantuje konkretnego rezultatu. Może natomiast pomóc uporządkować możliwości, zrozumieć konsekwencje określonych wyborów i spojrzeć na problem z innej strony.

Dobry mentor nie musi być osobą publiczną

W dyskusji o mentoringu łatwo skupić się na znanych nazwiskach, sukcesach zawodowych czy imponujących osiągnięciach. Tymczasem rozpoznawalność nie jest warunkiem posiadania doświadczenia, które może okazać się wartościowe dla innych.

Osoba, która przez kilkanaście lat zarządzała zespołem, prowadziła własną firmę, rozwijała produkt lub zmieniała branżę, może mieć równie wiele do przekazania jak ekspert obecny na konferencjach czy w mediach.

Kluczowe pozostaje dopasowanie doświadczenia mentora do potrzeb rozmówcy. Dla jednej osoby najcenniejsza będzie perspektywa znanego przedsiębiorcy, dla innej – możliwość rozmowy ze specjalistą, który niedawno rozwiązywał podobny problem zawodowy.

To również jeden z fundamentów koncepcji MeetMentor, zakładającej dostęp do osób o różnym profilu i doświadczeniu, a nie wyłącznie do tych, które cieszą się medialną rozpoznawalnością.

Ostatecznie o wartości mentoringu nie decyduje liczba obserwujących, długość CV ani samo nazwisko. Znacznie ważniejsze jest to, czy doświadczenie jednej osoby może pomóc drugiej lepiej zrozumieć sytuację, przed którą właśnie stoi. Czasem punktem wyjścia do takiej zmiany może być jedna rozmowa.