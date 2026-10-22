„LEGO® Friends: Heartlake The Musical”. Przyjaźń, muzyka i wielka przygoda na ekranie

Opowieści zaczynają się od wyobraźni

Od debiutu w 2012 roku seria LEGO Friends rozwinęło się w wielowymiarowe uniwersum, obejmujące nie tylko zestawy klocków, lecz także seriale animowane, książki i treści cyfrowe. Musical jest kolejnym sposobem na poznawanie tego świata – tym razem poprzez film aktorski, muzykę i choreografię.

„LEGO® Friends: Heartlake The Musical” przypomina, że kreatywność nie kończy się na budowaniu modeli. Może prowadzić do wymyślania historii, nawiązywania przyjaźni i wspólnego szukania rozwiązań. A czasem także do tego, by zaśpiewać, zatańczyć i odważyć się zrobić pierwszy krok w nowym miejscu.

Film jest już dostępny w pełnej wersji na oficjalnym kanale Grupy LEGO w serwisie YouTube. A w listopadzie warto skorzystać z okazji, by zobaczyć go na wielkim ekranie i przekonać się, jak wygląda Heartlake City w zupełnie nowej odsłonie.

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia można pobrać na stronie: https://www.helios.pl/aktualnosc/lego-friends.

Autor: LEGO/ Materiały prasowe

Daisy szuka swojego miejsca na świecie

Główną bohaterką musicalu jest Daisy, w którą wciela się Jada Langley. To bystra i kreatywna nastolatka, która musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości po przeprowadzce. Zmiana otoczenia staje się dla niej początkiem podróży, podczas której odkrywa znaczenie przyjaźni, siłę wyobraźni i odwagę do wyrażania siebie.

Na drodze Daisy pojawiają się nowe znajomości, wspólne wyzwania i okazje do tego, by przekonać się, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy. Jednym z najważniejszych elementów opowieści jest walka o ocalenie Domku na drzewie, który ma zostać wyburzony. Bohaterowie muszą połączyć siły, by zawalczyć o miejsce ważne dla ich społeczności.

To historia o odnajdywaniu własnego głosu i ludziach, przy których można być sobą. Przypomina też, że wspólne działanie potrafi zamienić pozornie niemożliwe zadanie w przygodę, która zbliża do siebie innych.

Autor: LEGO / Materiały prasowe

Poczuj muzyczną energię Heartlake City

Muzyka jest jednym z fundamentów „LEGO® Friends: Heartlake The Musical”. Na potrzeby filmu powstały cztery oryginalne utwory, które prowadzą widzów przez najważniejsze momenty historii. Towarzyszą bohaterom w odkrywaniu nowych relacji, podejmowaniu wyzwań i wspólnym działaniu.

Wśród piosenek znalazły się „Better Dancing Alone”, „Heartlake Glow”, „Why Waste a Wish” oraz „Chase the Stars”. Każda z nich wnosi do opowieści inną energię – od osobistych emocji Daisy, przez muzyczną celebrację przyjaźni, po pełen rozmachu finałowy numer, w którym bohaterowie jednoczą siły.

Za muzyczną stronę produkcji odpowiada James A. Taylor, a piosenki łączą elementy musicalowej ballady z energetycznymi, tanecznymi aranżacjami. Dzięki temu Heartlake City staje się przestrzenią, w której emocje można wyrażać nie tylko słowami, lecz także śpiewem i ruchem.

Autor: LEGO/ Materiały prasowe

To oni połączyli filmową magię z technologią

Za realizację musicalu odpowiadają doświadczeni twórcy filmowi. Producentem wykonawczym jest Kenny Ortega, znany z widowiskowych produkcji muzycznych, a reżyserię powierzono Paulowi Beckerowi. Film powstał we współpracy ze studiem Final Pixel, które wykorzystało innowacyjne rozwiązania z zakresu wirtualnej produkcji.

Technologia pozwoliła stworzyć barwną, pełną szczegółów przestrzeń Heartlake City, łączącą filmową rzeczywistość z fantazyjnym charakterem świata LEGO Friends. Dzięki temu znane bohaterki i bohaterowie, miejsca oraz motywy zyskują nową formę, zachowując ducha uniwersum, które fani znają z klocków i wcześniejszych produkcji.

Jak podkreśla Kenny Ortega, w centrum tej historii znajduje się coś więcej niż muzyczne widowisko: potrzeba odnalezienia bliskich sobie osób, akceptacji własnej tożsamości i odkrywania możliwości, które pojawiają się, gdy ludzie wzajemnie się wspierają. To przesłanie dobrze wpisuje się w wartości LEGO Friends, stawiającej na kreatywność, relacje i odwagę w realizowaniu pomysłów.

Autor: LEGO/ Materiały prasowe

Świat LEGO Friends na wielkim ekranie. Bezpłatne pokazy w Polsce!

Premiera internetowa to dopiero początek muzycznej przygody. W listopadzie polscy widzowie będą mogli obejrzeć „LEGO® Friends: Heartlake The Musical” również na dużym ekranie – i to bezpłatnie!

7 listopada specjalne seanse odbędą się w wybranych kinach Helios w całej Polsce. Pokazy zaplanowano m.in. w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Białymstoku, a także w innych miastach.

Warszawskie wydarzenie będzie miało dodatkową atrakcję. W dniach 6–8 listopada w galerii Blue City seansom będzie towarzyszyć interaktywna strefa LEGO Friends. To okazja, by połączyć filmowe emocje z kreatywną zabawą i jeszcze bliżej poznać świat bohaterek i bohaterów Heartlake City.

Autor: LEGO/ Materiały prasowe

Bohaterowie LEGO Friends od lat inspirują do tworzenia własnych historii, odkrywania pasji i budowania relacji. Teraz ich świat zyskuje zupełnie nową odsłonę. „LEGO® Friends: Heartlake The Musical” to pierwsza w historii aktorska produkcja osadzona w uniwersum LEGO Friends, a zarazem pierwszy musical tej marki. To kolejny krok w rozwijaniu opowieści, które wykraczają poza tradycyjną zabawę klockami.

Film zabiera widzów do Heartlake City, znanego fanom miejsca, w którym kreatywność spotyka się z codziennymi przygodami. Tym razem historia rozgrywa się w rytmie muzyki, a na ekranie nie brakuje widowiskowych występów, dynamicznej choreografii i emocji, z którymi łatwo się utożsamić.

Tekst sponsorowany