Jesienią buty zaczynają brzydko pachnieć szybciej niż latem. Nie chodzi wyłącznie o pot

Jesienią nieprzyjemny zapach butów może pojawiać się szybciej z powodu wilgoci, która długo utrzymuje się w zabudowanym obuwiu, nawet jeśli z zewnątrz wydaje się ono suche.

Na problem wpływają również skarpetki, wkładki i noszenie tej samej pary dzień po dniu, dlatego warto zadbać o ich regularną wymianę, czyszczenie oraz wietrzenie.

Aby ograniczyć nieprzyjemną woń, najlepiej suszyć buty w przewiewnym miejscu, wyjmować wkładki i unikać stawiania obuwia bezpośrednio na gorącym kaloryferze.

Jeśli zapach nie ustępuje mimo odpowiedniej pielęgnacji lub towarzyszą mu świąd, łuszczenie czy pękanie skóry między palcami, warto skonsultować się z farmaceutą albo lekarzem.

Jak dbać o buty jesienią?

Jesienne buty często mają grubszą wyściółkę i bardziej zabudowaną konstrukcję niż letnie obuwie. Gdy do środka dostanie się woda z deszczu albo wilgoć z potu, jej odparowanie może trwać znacznie dłużej. Jeśli następnego dnia ponownie zakładamy jeszcze wilgotne buty, tworzymy warunki sprzyjające namnażaniu się drobnoustrojów, które mogą odpowiadać za nieprzyjemny zapach.

Nie zawsze oznacza to, że obuwie jest brudne. Nawet regularnie noszone i na pierwszy rzut oka czyste buty mogą zacząć nieprzyjemnie pachnieć, jeśli pozostają wilgotne przez wiele godzin. Szczególnie łatwo przeoczyć ten problem, gdy na zewnątrz jest chłodno, a buty nie wydają się mokre w dotyku.

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Buty jesienią - znaczenie mają skarpetki i wkładki

Nieprzyjemny zapach może nasilać się również wtedy, gdy nosimy skarpetki z materiałów, które słabo odprowadzają wilgoć, albo przez wiele godzin chodzimy w tym samym obuwiu. Warto wybierać skarpetki dopasowane do aktywności i warunków pogodowych oraz zmieniać je codziennie, a w razie potrzeby częściej. Znaczenie ma też sama wkładka, która pochłania część wilgoci i może zatrzymywać zapach.

Jeśli producent na to pozwala, wyjmowane wkładki warto regularnie wietrzyć i czyścić zgodnie z zaleceniami. Nie należy jednak moczyć ich bez sprawdzenia, czy materiał nadaje się do prania. Podobnie jest z samymi butami: niewłaściwe czyszczenie może uszkodzić skórę, klejenia lub membranę wodoodporną.

Jak pozbyć się zapachu z butów?

Najważniejszym krokiem jest dokładne wysuszenie obuwia po każdym wilgotnym dniu. Najlepiej wyjąć wkładki, rozluźnić sznurowadła i pozostawić buty w przewiewnym miejscu. Nie powinno się stawiać ich bezpośrednio na gorącym kaloryferze ani suszyć intensywnym źródłem ciepła, ponieważ może to uszkodzić materiał i spowodować odkształcenia. W przypadku mocno przemoczonych butów pomocne mogą być papierowe wypełnienia, które pochłaniają część wilgoci; należy je wymieniać, gdy staną się mokre.

Warto także unikać noszenia tej samej pary dzień po dniu, jeśli nie zdążyła wyschnąć. Naprzemienne używanie dwóch par pozwala ograniczyć gromadzenie się wilgoci. Jeśli zapach utrzymuje się mimo suszenia i czyszczenia, można rozważyć preparat przeznaczony do konkretnego rodzaju obuwia.

Nieprzyjemny zapach zwykle wynika z wilgoci i aktywności drobnoustrojów, ale nie zawsze da się go usunąć samym wietrzeniem. Jeśli pojawia się również świąd, łuszczenie skóry, pękanie między palcami lub inne niepokojące objawy, warto skonsultować się z farmaceutą albo lekarzem. Takie dolegliwości mogą wymagać innego postępowania niż zwykłe odświeżenie obuwia.