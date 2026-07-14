Plastry na wypryski jako element stylizacji

Generacja Z po raz kolejny udowadnia, że w świecie beauty liczy się przede wszystkim autentyczność. Podejście do drobnych niedoskonałości zmienia się na naszych oczach – zamiast je ukrywać, młodzi ludzie wolą obrócić je w unikalny atut. Kolorowe plasterki, które dbają o szybką regenerację skóry, błyskawicznie stały się nieodłącznym elementem codziennych stylizacji. Widok barwnego kształtu na policzku czy czole to dziś modny manifest: dbam o siebie i świetnie się przy tym bawię.

Dla pokolenia Z wyprysk to żaden powód do wstydu - zauważa Izabela Bednarczyk-Wiktor, Head of Marketing marki Skin Snap. Obserwujemy całkowitą zmianę podejścia do niedoskonałości. Młodzi ludzie rezygnują z presji posiadania idealnej cery na rzecz bycia po prostu sobą. Plasterki, które pomagają w regeneracji skóry, stały się dla nich naturalnym elementem outfitu. Ten trend widać już na ulicach, a teraz coraz mocniej wkracza na letnie festiwale.

Od niewidocznych krążków po gwiazdki

Bogata oferta marki pozwala na pełną personalizację – każdy może dopasować pielęgnację do swojego nastroju i stylu. Miłośnicy minimalizmu mogą postać na transparentne, wtapiające się w skórę krążki, które pozostają niemal niewidoczne. Z kolei ci, którzy lubią bawić się trendami i wyróżniać z tłumu, mają do dyspozycji wyraziste gwiazdki, serduszka czy motywy zwierzęce, które natychmiast podkręcą każdy codzienny look.

W ofercie marki pojawia się pięć wariantów plastrów, które idealnie dopasowują się do konkretnych potrzeb:

CZARNE GWIAZDKI (40 szt.) – miks trzech rozmiarów idealny na każdą zmianę skórną. Dzięki kwasowi salicylowemu błyskawicznie oczyszczają pory i przyspieszają proces redukcji niedoskonałości.

TRANSPARENTNE KOŁA (24 szt.) – opcja dla fanów totalnego minimalizmu. Matowe, niemal niewidoczne krążki w dwóch rozmiarach wtapiają się w cerę na cały dzień, a niacynamid koi stany zapalne.

HOLOGRAFICZNE GWIAZDKI (24 szt.) – mieniący się w słońcu festiwalowy must-have. Hydrokoloidowa baza z kwasem salicylowym tworzy barierę dla bakterii i przyspiesza gojenie, robiąc przy tym zjawiskowy efekt wizualny.

SERDUSZKA (24 szt.) – uroczy akcent modowy, który chroni zmianę przed dotykaniem i brudem, delikatnie maskując niedoskonałość.

ZWIERZĄTKA (12 szt.) – trzy kolorowe, zwierzęce wzory na jednym blistrze. Dodatek niacynamidu wspiera oczyszczanie i stymuluje naskórek do szybkiej odnowy.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Pielęgnacja bez tabu - strefa Skin Snap na Clout Festival

Najlepszą przestrzenią do świętowania tej pewności siebie w duchu “beauty bez wstydu” będzie Clout Festival, który odbędzie się w dniach 10–11 lipca w Warszawie. To właśnie tam Skin Snap szykuje dla uczestników swoją wyjątkową strefę.

Letnie koncerty pod gołym niebem to idealny moment na modowe eksperymenty, a plasterki Skin Snap bezbłędnie wpisują się w festiwalową estetykę. Są widoczne, a przy tym bardzo funkcjonalne, bo chronią skórę przed kurzem w tłumie pod sceną. W strefie marki na Clout Festivalu będzie można uzupełnić swój look, złapać festiwalowy vibe i pogadać o skórze bez żadnego tabu.

Produkty marki Skin Snap dostępne są wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.