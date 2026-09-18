Pepco otwiera nowe centrum dystrybucyjne w pobliżu Gdańska, wzmacniając europejski łańcuch dostaw

W pierwszej fazie obiekt obejmuje centrum dystrybucyjne o powierzchni 35 000 m², bezpośrednio zarządzane przez Pepco i zaprojektowane z myślą o obsłudze do 400 sklepów. W drugiej fazie cały obiekt, o łącznej powierzchni 51 000 m², zostanie również wyposażony w funkcję dekonso­lidacji dostaw, wykorzystując bezpośrednie połączenia z portami w Gdańsku i Gdyni, co pozwoli na bardziej efektywną obsługę importu towarów do Polski.

Infrastruktura wspierająca kolejny etap rozwoju

Pepco prowadzi obecnie ponad 4000 sklepów w całej Europie, generując w 2025 roku przychody na poziomie 4,2 mld euro. Jednocześnie firma planuje otworzyć kolejne sklepy na obecnych rynkach. Wraz z rozwojem sieci sklepów rośnie znaczenie infrastruktury i zdolności operacyjnych, które pozwalają skalować działalność w sposób efektywny. Polska, będąca rynkiem macierzystym Pepco i krajem, w którym znajduje się ponad jedna trzecia sklepów Grupy, pozostaje jednym z kluczowych rynków dla tego typu inwestycji.

Otwarcie centrum dystrybucyjnego w Gdańsku to inwestycja w przyszły rozwój Pepco. Zwiększamy nasze możliwości operacyjne, a jednocześnie wzmacniamy efektywność, odporność i kontrolę nad łańcuchem dostaw. Budując skalowalną platformę operacyjną, tworzymy fundamenty dla kolejnego etapu rozwoju Pepco i długoterminowego tworzenia wartości – powiedział Stephan Borchert, Group Chief Executive Officer, Pepco.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

Łańcuch dostaw: od maksymalizacji efektywności kosztowej do większej odporności i elastyczności

Rozwój centrum dystrybucyjnego w Gdańsku jest częścią szerszej transformacji łańcucha dostaw Pepco. Firma rozwija model, który łączy efektywność kosztową z większą odpornością i elastycznością. Obejmuje to możliwość korzystania z różnych tras, przewoźników i poziomów usług w zależności od warunków rynkowych i potrzeb biznesowych.

Gdańsk jest ważnym elementem tego podejścia. Centrum zostało zaprojektowane tak, aby zapewniać płynny przepływ produktów – od momentu ich przyjęcia aż po wysyłkę do konkretnego sklepu. Większy udział dostaw bezpośrednio do sklepów przekłada się na wyższą efektywność operacyjną, mniejszą liczbę punktów pośredniego przeładunku, krótszą drogę produktu oraz prostszy przepływ towarów w całej sieci.

Centrum w Gdańsku to inwestycja nie tylko w dodatkowe możliwości logistyczne, ale przede wszystkim w sposób, w jaki chcemy rozwijać naszą sieć w przyszłości. Budujemy łańcuch dostaw, który pozwala nam szybciej reagować na zmiany, lepiej wykorzystywać skalę Pepco i skuteczniej wspierać nasze sklepy na wielu rynkach. Gdańsk wzmacnia ten model i daje nam większą elastyczność w podejmowaniu decyzji operacyjnych – powiedział Javier Rubio Fueyo, Global Sourcing & Supply Chain Director, Pepco.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

Gdańsk jako miejsce testowania rozwiązań, które można skalować

Centrum dystrybucyjne o powierzchni 35,000 m2 w Barniewicach będzie bezpośrednio zarządzane przez Pepco. Taki model daje firmie możliwość testowania nowych rozwiązań w rzeczywistych warunkach operacyjnych, pomiaru ich wpływu oraz oceny, czy tworzą one wartość, którą można następnie szerzej wykorzystać w europejskiej sieci.

Jednym z elementów tej transformacji jest podejście Blueprint 2.0 – opracowane przez Pepco ramy rozwoju bardziej efektywnego, powtarzalnego i skalowalnego modelu operacyjnego dla centrów dystrybucyjnych. Obejmuje ono standaryzację procesów, mierników efektywności, rozwiązań technologicznych i standardów operacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności tam, gdzie wymagania poszczególnych rynków są odmienne.

Szerszy program dystrybucyjny Pepco ma również na celu zwiększenie efektywności dostaw do sklepów i zarządzania zapasami. Jego celem jest szybsze i tańsze dostarczanie towarów do sklepów, przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu zapasów w całej sieci.

Strategiczna lokalizacja i odpowiedzialna infrastruktura

Centrum znajduje się 2,5 km od drogi ekspresowej S6 i 18 km od portów w Gdańsku i Gdyni. Lokalizacja wspiera zarówno przepływy krajowe, jak i transport intermodalny, a także bardziej efektywne połączenia pomiędzy dostawami a dystrybucją towarów do sklepów.

Obiekt wyposażono w instalację fotowoltaiczną, energooszczędne oświetlenie oraz infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt został przygotowany z myślą o uzyskaniu certyfikacji BREEAM Excellent. Centrum będzie również istotnym źródłem zatrudnienia w regionie – jego działalność wiąże się z powstaniem ponad 250 nowych miejsc pracy, m.in. w obszarach logistyki i operacji, IT, HR, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania zapasami.

Centrum w Gdańsku wzmacnia infrastrukturę wspierającą dalszy rozwój Pepco w Europie. Łącząc dodatkowe możliwości operacyjne z większą efektywnością, odpornością i kontrolą nad kluczowymi procesami, inwestycja pomoże firmie rozwijać sieć sklepów i jeszcze skuteczniej wspierać działalność na poszczególnych rynkach.