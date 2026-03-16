Ogrodnicy robią to z pelargoniami w marcu. Dzięki temu kwitną całe lato

Istnieje czynność, wykonywana na początku wiosny, która znacząco wpływa na obfitość kwitnienia popularnych roślin balkonowych, choć wiele osób nie zdaje sobie z niej sprawy.

Początek wiosny to idealny moment na interwencję, ponieważ rośliny po okresie spoczynku są w fazie, która sprzyja ich regeneracji i intensywnemu rozwojowi nowych struktur.

Zaniechanie tej wczesnowiosennej pielęgnacji może skutkować mniej spektakularnymi efektami w późniejszym czasie, gdyż roślina przegapia kluczowy etap do optymalnego wzrostu.

Prosta i nieskomplikowana technika, zastosowana w odpowiednim czasie, przynosi zdumiewające rezultaty, przekształcając wygląd roślin i przygotowując je do obfitego sezonu.

Po zimie pelargonie często wyglądają na osłabione. Mają długie, cienkie pędy, mało liści i sprawiają wrażenie wyciągniętych. To naturalny efekt zimowania, zwłaszcza jeśli rośliny stały w mniej nasłonecznionym miejscu. Właśnie dlatego w marcu nie warto zostawiać ich samych sobie.

Wczesnowiosenne zabiegi pielęgnacyjne pozwalają pelargoniom nabrać siły przed intensywnym wzrostem. Ogrodnicy podkreślają, że to moment, w którym roślina najlepiej reaguje na formowanie i regenerację. Odpowiednie działanie pobudza ją do wypuszczania nowych pędów bocznych, a to one odpowiadają za liczbę kwiatów.

Wiele osób popełnia błąd, czekając z pielęgnacją do maja. Wtedy jednak roślina ma już za sobą kluczowy etap rozwoju i trudniej nadrobić stracony czas. Marzec to miesiąc przejściowy, dni są coraz dłuższe, ale temperatury wciąż umiarkowane, co sprzyja spokojnej regeneracji.

Zabieg wykonywany w tym okresie nie jest skomplikowany ani czasochłonny, a efekty potrafią być spektakularne. Pelargonie stają się gęste, mocne i znacznie lepiej znoszą późniejsze wystawienie na balkon czy taras.

Jak dbać o pelargonie?

Kluczowym zabiegiem jest przycinanie pelargonii. W marcu skraca się pędy nawet o jedną trzecią, a czasem o połowę ich długości. Cięcie wykonuje się nad zdrowym liściem lub oczkiem, usuwając jednocześnie wszystkie suche, słabe i uszkodzone fragmenty. To pobudza roślinę do intensywnego rozkrzewiania.

Po przycięciu warto przesadzić pelargonie do świeżej ziemi lub przynajmniej wymienić wierzchnią warstwę podłoża. Świeże składniki odżywcze dają roślinie solidny start na nowy sezon. W tym czasie podlewanie powinno być umiarkowane. Zemia nie może być ani przesuszona, ani zbyt mokra. Po kilku tygodniach, gdy pelargonie zaczną wypuszczać nowe pędy, można rozpocząć delikatne nawożenie. Dzięki temu rośliny szybko się zagęszczą i zaczną zawiązywać pąki kwiatowe.

Ten jeden marcowy zabieg sprawia, że pelargonie odwdzięczają się bujnym kwitnieniem przez całe lato. Doświadczeni ogrodnicy nie mają wątpliwości, że bez wiosennego cięcia trudno o naprawdę spektakularny efekt.

