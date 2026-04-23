Od listopada czas na odprawę i nadanie bagażu dłuższy! Na lotniskach obsługiwanych przez Ryanair zostanie wydłużony do 60 minut (z 40 minut)

Ryanair, największa linia lotnicza w Europie, ogłosiła dzisiaj (środa, 22 kwietnia), że od wtorku 10 listopada czas odprawy i nadania bagażu na wszystkich lotniskach zostanie wydłużony do 60 minut przed planowanym odlotem (obecnie 40 minut). Zmiana zapewni pasażerom więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i kolejki do odprawy paszportowej, co zmniejszy bardzo niewielką liczbę pasażerów, którzy obecnie spóźniają się na odlot, ze względu na kolejki na lotnisku.

Wprowadzenie tej zmiany następuje w momencie, gdy Ryanair instaluje więcej samoobsługowych kiosków do nadania bagażu w całej swojej sieci; do października ponad 95% portów lotniczych będzie wyposażonych w kioski. Kioski te są w pełni zintegrowane z aplikacją Ryanair, umożliwiając pasażerom odprawę bagażu i wydrukowanie etykiet, co przyspiesza proces nadania bagażu i skraca czas oczekiwania.

Dzięki tej najnowszej zmianie 20% pasażerów linii Ryanair, którzy chcą nadać bagaż, zyska nieco więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i odprawę paszportową oraz dotarcie do bramki odlotowej przed rozpoczęciem wejścia na pokład. Pozostałe 80% pasażerów, którzy nie nadają bagażu, nie odczuje żadnych zmian i nadal będzie dokonywać odprawy online (przed przybyciem na lotnisko), a po przybyciu na miejsce uda się bezpośrednio do bramki odlotowej.