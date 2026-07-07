Nowy wymiar orzeźwienia – Iced Oat & Mango Matcha już w McDonald’s®

Gwiazda letniej oferty McCafé to połączenie matchy na napoju owsianym oraz soczystego mango. Iced Oat & Mango Matcha zaskakuje smakiem i przyjemnym orzeźwieniem. Nowy napój od McDonald’s to lekka i po prostu pyszna propozycja, do której chce się wracać.

To jednak nie koniec letnich limitowanych nowości McCafé. W menu pojawiają się także Jagodowa Iced Latte – również w wersji z bitą śmietanką – oraz ciastko Jagoda & Serek, które dopełnia ofertę owocowym, słodkim akcentem. Nowości są dostępne od dzisiaj w restauracjach McDonald’s w całej Polsce.

Wprowadzeniu nowych pozycji do menu towarzyszy kampania, za której strategię oraz realizację odpowiada agencja TBWA Warsaw. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative. Działania PR prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.