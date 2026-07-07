Nowy wymiar orzeźwienia – Iced Oat & Mango Matcha już w McDonald’s®

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-07 9:02

Tegoroczne lato upłynie pod znakiem... orzeźwienia! McDonald’s® wprowadza do swojej oferty matchę i robi to w naprawdę pysznym stylu. Iced Oat & Mango Matcha to zupełna nowość w ofercie McCafé, która już od pierwszego łyku buduje wakacyjny nastrój.

Mrożona matcha z mango na różowym tle z napisem. O nowościach w McDonald’s przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: McDonald’s/ Materiały prasowe

Gwiazda letniej oferty McCafé to połączenie matchy na napoju owsianym oraz soczystego mango. Iced Oat & Mango Matcha zaskakuje smakiem i przyjemnym orzeźwieniem. Nowy napój od McDonald’s to lekka i po prostu pyszna propozycja, do której chce się wracać.

To jednak nie koniec letnich limitowanych nowości McCafé. W menu pojawiają się także Jagodowa Iced Latte – również w wersji z bitą śmietanką – oraz ciastko Jagoda & Serek, które dopełnia ofertę owocowym, słodkim akcentem. Nowości są dostępne od dzisiaj w restauracjach McDonald’s w całej Polsce.

Wprowadzeniu nowych pozycji do menu towarzyszy kampania, za której strategię oraz realizację odpowiada agencja TBWA Warsaw. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative. Działania PR prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.

McDonald’s
Autor: McDonald’s/ Materiały prasowe