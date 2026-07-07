Chicken Sandwich Final Boss! Potrójna przyjemność na trzecie urodziny. Popeyes tylko na 5 dni wprowadza do oferty ekstremalnie wielką kanapkę.

Urodziny Popeyes zbiegają się z przypadającym dzień wcześniej - 6 lipca, Międzynarodowym Dniem Smażonego Kurczaka. Świętowanie takiego podwójnego jubileuszu rządzi się swoimi prawami, a Popeyes dobrze wie, jak zabawić swoich gości. Zamiast klasycznego tortu marka serwuje im wypasioną Chicken Sandwich Final Boss. To uwielbiany przez miliony klasyk, ale serwowany w wersji ekstremalnej. Zamiast jednego tradycyjnego chrupiącego filetu, w maślanej bułce brioche zostaną zamknięte aż trzy kawałki kurczaka, tworząc imponującą piramidę smaku.

Potrójne uderzenie smaku na potrójny jubileusz

Final Boss to bezpośrednia odpowiedź na gigantyczny apetyt polskich konsumentów, którzy od momentu debiutu sieci w 2023 roku zakochali się w wyrazistej kuchni z Luizjany. Każdy z trzech filetów znajdujących się w jubileuszowej kanapce przechodzi tradycyjny, proces przygotowania: jest marynowany przez 12 godzin w autorskiej mieszance przypraw prosto z Luizjany, a następnie ręcznie panierowany bezpośrednio przed smażeniem. Całość dopełniają marynowane ogórki i łagodny sos majonezowy. Ta spektakularna, piętrowa konstrukcja to idealna metafora „buntu trzylatka” w wykonaniu marki - głośna, odważna i całkowicie wyłamująca się ze standardowych ram menu. Trudno o lepszy sposób na celebrowanie Międzynarodowego Dnia Smażonego Kurczaka niż zmierzenie się z tak potężną strukturą.

Jak zjeść tego „Bossa”? Instrukcja obsługi dla odważnych

Konstrukcja mierząca ponad 12 cm (w zależności od wielkości filetów) stawia przed fanami podstawowe pytanie: jak to w ogóle ugryźć? Ponieważ ludzka szczęka ma swoje anatomiczne ograniczenia, Popeyes podsuwa trzy strategie na okiełznanie tego giganta:

Metoda „„Na Luizjańskiego Siłacza” (Dla tradycjonalistów): Mocny chwyt oburącz, solidne ściśnięcie maślanej bułki brioche do granic możliwości i próba jednoczesnego wgryzienia się we wszystkie trzy warstwy. Wymaga odwagi i szerokiego uśmiechu.

Metoda „Na Luizjański Demontaż” (Dla strategów): Spokojne i metodyczne zjadanie kanapki warstwa po warstwie. Zaczynasz od górnego fileta, traktując go jak chrupiącą przystawkę, by po chwili bezpiecznie przejść do klasycznego formatu Chicken Sandwich.

Metoda „Na Współdzielenie” (Dla jubilatów): W duchu luizjańskiej gościnności – ściągasz jeden z trzech filetów i oddajesz go bliskiej osobie. Wy jecie razem, a Final Boss zostaje pokonany zespołowo.

Autor: Popeyes/ Materiały prasowe

Aż trudno uwierzyć, że mijają dopiero 3 lata od naszego debiutu, a na liczniku mamy już 37. restauracji w kraju! Rozwijamy się w zawrotnym tempie, ale to, co cieszy najbardziej, to fakt, że w tak krótkim czasie zdążyliśmy zbudować niesamowicie silną markę i zyskać rzeszę tak oddanych fanów. Nasza polska historia jest krótka, ale niezwykle intensywna. Dlatego to święto dedykujemy przede wszystkim naszym gościom, którzy zaufali nam przez te 3 lata temu i codziennie napędzają nas do działania. mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska. W Luizjanie, skąd pochodzi Popeyes, z jedzenia robi się prawdziwe święto, dlatego nasze trzecie urodziny w Polsce celebrujemy z ogromnym rozmachem i przymrużeniem oka - tak jak lubimy. Wiedzieliśmy, że musimy rzucić fanom wyzwanie, jakiego jeszcze nie było - Chicken Sandwich Final Boss to esencja naszej bezkompromisowej kuchni. Potężna dawka chrupkości, która ledwo mieści się w dłoniach. Liczymy na kreatywność gości i chętnie zobaczymy w socialach, jak radzą sobie z jej okiełznaniem. To krótka, zaledwie pięciodniowa akcja, więc idealny moment, by wpaść do nas ze znajomymi i przekonać się, czy dacie radę pokonać tego Final Bossa! – dodaje.

Tylko 5 dni na podjęcie wyzwania

Marka lojalnie ostrzega, że okienko czasowe na spróbowanie urodzinowej nowości jest ekstremalnie krótkie. Oferta wystartowała 3 lipca, przeszła przez wielkie świętowanie 6 lipca i zniknie z menu dokładnie w dzień urodzin, czyli 7 lipca. Ta limitowana dostępność sprawia, że Chicken Sandwich Final Boss to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce osobiście sprawdzić, czy podoła tak potężnemu, chrupiącemu wyzwaniu. Oferta obowiązuje we wszystkich restauracjach Popeyes w Polsce przy zamówieniach stacjonarnych oraz w delivery.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.