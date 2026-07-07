Zdrowie oczu wygrywa z modą. Tak wybieramy okulary na lato

Polacy coraz bardziej świadomie kupują okulary przeciwsłoneczne

Choć okulary przeciwsłoneczne są jednym z najważniejszych letnich dodatków modowych, do ich zakupu podchodzimy bardzo pragmatycznie. Jak informuje internetowy salon optyczny Eyerim, ich wygląd oraz dopasowanie do własnego stylu są najważniejszym kryterium wyboru dla 19,4% Polaków.

Najczęściej badani wskazywali na ochronę wzroku i obecność filtrów UV. Takiej odpowiedzi udzieliła niemal połowa z nich. Na kolejnych miejscach znalazły się cena (14,5%) oraz komfort noszenia (11%). Markę jako główny czynnik wskazało jedynie 2,4% Polaków.

Wyniki są niemal identyczne niezależnie od płci. Kobiety odrobinę częściej zwracają uwagę na wygląd okularów, mężczyźni na ich cenę. W obu grupach ochrona wzroku pozostaje na pierwszym miejscu.

Zauważamy, że Polacy faktycznie zaczynają patrzeć na parametry, które wpływają na zdrowie ich oczu. Zmianę widać też w rosnącym zainteresowaniu kategoriami, które do niedawna były rozwiązaniami niszowymi, takimi jak okulary przeciwsłoneczne z korekcją czy okulary z soczewkami fotochromowymi dostosowującymi poziom przyciemnienia do warunków oświetleniowych. Chociaż klienci nie szukają już rozpoznawalnych marek dla samego logo, to jednak nadal oczekują potwierdzonej jakości oraz certyfikowanej ochrony UV, jakie oferują renomowani sprzedawcy – podkreśla Andrea Zahurancova, założycielka firmy Eyerim.

Wśród młodych wygląd wciąż ważniejszy niż ochrona wzroku

Ten trend nie dotyczy jednak najmłodszych respondentów. Wśród Polaków w wieku 18–24 wygląd okularów przeciwsłonecznych wskazało 30,2% badanych, a ochronę wzroku – 27,7%.

To jedyna grupa wiekowa, w której oba kryteria uzyskały niemal identyczne wyniki. Młodzi częściej niż przeciętny Polak zwracają też uwagę na cenę (17,6% wobec 14,5% w całej badanej populacji).

Eksperci zauważają, że taka kombinacja priorytetów może sprzyjać zakupom modeli z przypadkowych źródeł.

Najmłodsi konsumenci często traktują okulary przeciwsłoneczne po prostu jako element stylizacji. Niestety, kwestie związane z ochroną wzroku schodzą wtedy na dalszy plan. Niektórzy wciąż kupują okulary w przypadkowych miejscach, takich jak niezweryfikowane sklepy online. Tymczasem zakup przez internet może być równie bezpieczny co w stacjonarnym salonie optycznym – pod warunkiem, że korzystamy ze sprawdzonych miejsc, które jasno komunikują parametry produktów oraz oferują profesjonalne wsparcie – mówi Andrea Zahurancova z Eyerim.

Dane pokazują wyraźnie, że wraz z wiekiem rośnie znaczenie filtrów UV, a maleje rola wyglądu. W starszych grupach wiekowych okulary przeciwsłoneczne są częściej postrzegane jako element ochrony oczu niż modny dodatek.

Zdrowie oczu ważne dla ponad 90% Polaków

Troska o wzrok nie jest jednak tematem ograniczonym do osób starszych czy noszących okulary korekcyjne. Z badania wynika, że aż 70,1% Polaków deklaruje, że zdrowie oczu jest dla nich bardzo ważne. Kolejne 21% określa je jako raczej ważne.

Kobiety przywiązują do tego większą wagę niż mężczyźni. Za bardzo ważne uznaje je 73,6% respondentek i zaledwie 66,5% respondentów.

Znaczenie kondycji wzroku rośnie też wraz z wiekiem. W grupie 18–24 lata za bardzo ważne lub raczej ważne uznaje je 83,6% badanych, a w grupie 25–34 lata – 87,1%. Wśród Polaków w wieku 65–74 lat odsetek ten sięga 98%.

Jak wskazują specjaliści, ta świadomość przekłada się na rosnące oczekiwania wobec samych okularów. Coraz więcej Polaków szuka rozwiązań, które nie tylko chronią wzrok, ale też odpowiadają na ich konkretne potrzeby. Chcą rozwiązań dopasowanych do pracy, prowadzenia samochodu czy aktywności na świeżym powietrzu.

Warto tu pamiętać, że nie istnieją okulary idealne dla każdego. To, co sprawdzi się u jednej osoby, niekoniecznie będzie dobrym wyborem dla innej. Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych dobrze jest korzystać z wiedzy specjalistów oraz szukać dopasowanych rozwiązań. Dziś dostęp do takiego wsparcia jest znacznie łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu i nie wymaga nawet wizyty w salonie optycznym – dodaje Andrea Zahurancova.

Badanie zostało przeprowadzone czerwcu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie All 4 Comms oraz Eyerim. Próba objęła 1023 Polaków w wieku od 18 do 80 lat.