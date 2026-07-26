Nowa najmniejsza Żabka w Polsce. Zakupy, kawa i ciepłe przekąski prosto z okienka

Nowa Żabka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego we Wrocławiu, przy ul. Józefa Piłsudskiego. Placówka ma powierzchnię 8 m kw., co czyni ją najmniejszym sklepem sieci w Polsce – poprzedni ulokowany był na poznańskim dworcu i miał powierzchnię 9,5 m kw. Wrocławską placówkę obejmie franczyzobiorca, który prowadzi już sklep w budynku stacji kolejowej Wrocław Główny.

Lubię podejmować nowe wyzwania i mam doświadczenie w prowadzeniu sklepu w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Wiem, że już teraz nowy punkt w okolicy dworca cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Choć organizacja pracy będzie odmienna od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to układ kiosku jest tak przemyślany, że sprzedaż będzie komfortowa zarówno dla obsługi, jak i klientów, korzystających z dworca PKP i lokalnej komunikacji miejskiej – mówi Michał Lewandowicz, franczyzobiorca z Wrocławia.

Zakupy z okienka i bogata oferta na gorąco

Niewielki rozmiar to niejedyny wyróżnik wrocławskiego sklepu. Zakupione produkty będzie można odebrać w nim w sposób znany wszystkim z popularnych niegdyś kiosków, czyli z okienka.

Kiosk od zawsze był częścią miejskiego krajobrazu. Dziś wraca w nowoczesnej odsłonie, dopasowanej do tempa życia współczesnych klientów. Niewielki metraż, świetna lokalizacja i oferta dostępna dosłownie po drodze to klasyczna forma w zupełnie nowym wydaniu: „trochę retro - bardzo Żabka”. Będziemy się przyglądać, w jaki sposób zostanie odebrany, ponieważ widzimy duży potencjał do dalszego rozwoju tego typu rozwiązań – mówi Agata Michalska, Dyrektor Nowych Formatów Ekspansji Żabka Polska.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Pomimo niewielkich rozmiarów najmniejsza Żabka wyposażona została w szereg udogodnień obecnych w innych sklepach sieci. Przygotowanie szerokiego wyboru ciepłych przekąsek z oferty Menu Żabka – w tym pizzy, hot dogów, zapiekanek, frytek oraz wielu innych produktów – będzie możliwe dzięki nowoczesnym urządzeniom gastronomicznym. Wśród nich znajdują się piec, roller grill oraz grill elektryczny, które zapewniają szybkie i sprawne przygotowanie posiłków i przekąsek.

Z kolei dzięki ekspresowi z podwójną linią mleczną klienci będą mogli wybierać spośród różnych wariantów aromatycznej kawy z oferty Żabka Café. Sklep wyposażony został także w lodówkę ekspozycyjną zapewniającą łatwy dostęp do schłodzonych produktów oraz mroźnię do przechowywania i sprzedaży mrożonych towarów.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom najmniejsza Żabka w Polsce oferuje klientom wygodne i szybkie zakupy, zachowując standardy znane z pozostałych placówek sieci.