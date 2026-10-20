Tuje nagle brązowieją przed zimą. Sprawdziliśmy, czy każda zmiana koloru oznacza chorobę

Brązowienie tui jesienią nie zawsze oznacza chorobę, ponieważ starsze łuski znajdujące się wewnątrz gęstej korony mogą naturalnie zamierać z powodu ograniczonego dostępu do światła.

Szczególną uwagę warto zwrócić na młode końcówki pędów, całe brązowiejące fragmenty krzewu oraz szybko rozprzestrzeniające się zmiany, które mogą wskazywać między innymi na problemy z podlewaniem, korzeniami lub występowanie chorób i szkodników.

Przed zastosowaniem oprysków należy dokładnie obejrzeć rośliny i ocenić stan gleby, ponieważ zarówno niedobór wody, jak i jej nadmiar mogą negatywnie wpływać na kondycję tui, a sam kolor łusek nie wystarcza do rozpoznania przyczyny.

Przygotowując tuje do zimy, warto zadbać o odpowiednią wilgotność podłoża, delikatnie usunąć suche fragmenty i sprawdzić, czy woda nie zalega przy korzeniach, a młode rośliny oraz egzemplarze uprawiane w donicach w razie potrzeby dodatkowo zabezpieczyć przed mrozem.

Brązowe gałązki wewnątrz tui nie muszą oznaczać problemu

Jeżeli brązowe łuski pojawiają się głównie wewnątrz gęstej korony, a zewnętrzne końcówki pozostają zielone, przyczyną może być naturalne starzenie się starszych części rośliny. W głębi krzewu dociera mniej światła, dlatego niektóre łuski stopniowo zamierają i opadają. Zjawisko to jest szczególnie widoczne jesienią, kiedy łatwiej dostrzec suche fragmenty wśród gęstych gałązek.

W takiej sytuacji warto delikatnie rozchylić pędy i obejrzeć roślinę również od środka. Jeśli brązowieją przede wszystkim starsze fragmenty, a zewnętrzna warstwa pozostaje zielona i wygląda zdrowo, nie należy od razu sięgać po preparaty przeciw chorobom grzybowym. Takie działanie bez rozpoznania przyczyny może być niepotrzebne.

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Kiedy brązowienie tui może świadczyć o problemie?

Więcej uwagi wymagają sytuacje, w których brązowieją młode końcówki pędów, całe fragmenty krzewu albo jedna strona rośliny. Przyczyną może być między innymi niedobór wody, uszkodzenia mrozowe, problemy z korzeniami, niekorzystne warunki glebowe lub choroby i szkodniki. Sam kolor nie wystarczy jednak, by wskazać konkretny problem.

Tuje mogą cierpieć z powodu suszy również jesienią. Jeśli lato było suche, a rośliny nie otrzymały wystarczającej ilości wody, skutki mogą być widoczne dopiero po pewnym czasie. Znaczenie ma także rodzaj gleby i sposób odprowadzania wody. Podłoże stale podmokłe może prowadzić do problemów z korzeniami, dlatego dodatkowe podlewanie nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem. Niepokojące są również szybko powiększające się plamy, zamieranie kolejnych pędów lub podobne objawy pojawiające się na wielu roślinach w krótkim czasie. W takiej sytuacji warto dokładniej obejrzeć krzewy, a przy nasilonych zmianach skonsultować się z ogrodnikiem lub specjalistą od ochrony roślin

Jak przygotować tuje do zimy?

Przed nadejściem mrozów warto przede wszystkim ocenić stan podłoża. Jeśli jesień jest sucha, a ziemia nie jest zamarznięta ani nadmiernie mokra, podlewanie może pomóc roślinom zgromadzić zapas wody przed zimą. Nie należy jednak podlewać automatycznie według kalendarza. Najpierw trzeba sprawdzić wilgotność gleby.

Można też delikatnie usunąć część suchych łusek z wnętrza krzewu, ale bez agresywnego wyczesywania i wycinania zdrowych gałązek. Warto upewnić się, że rośliny nie stoją w miejscu, gdzie woda długo zalega przy korzeniach. Młode egzemplarze oraz tuje rosnące w donicach mogą wymagać dodatkowej ochrony przed mrozem, ponieważ ich korzenie są bardziej narażone na wychłodzenie.