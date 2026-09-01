Nie wyrzucaj przekwitłych roślin. Jesienią mogą jeszcze przydać się w ogrodzie

Przekwitnięte rośliny nie zawsze trzeba od razu usuwać, ponieważ ich pozostałości mogą mieć jesienią i zimą więcej zastosowań, niż mogłoby się wydawać.

Zaschnięte części roślin mogą nadal pełnić w ogrodzie funkcję dekoracyjną, a jednocześnie stać się elementem bardziej naturalnej przestrzeni, która nie kończy swojego sezonu wraz z ostatnimi kwiatami.

Zanim sięgniemy po sekator i zaczniemy porządkować wszystkie rabaty, warto dokładniej przyjrzeć się roślinom, ponieważ w niektórych przypadkach zbyt wczesne przycinanie może nie być najlepszym rozwiązaniem.

Jesienny ogród nie musi być idealnie wysprzątany i pozbawiony wszystkich suchych pędów, a pozostawienie części roślin może sprawić, że przestrzeń będzie ciekawie wyglądała jeszcze przez wiele tygodni.

Niektóre przekwitłe rośliny nadal mogą pełnić w ogrodzie kilka ważnych funkcji. Ich suche części bywają dekoracyjne, a nasiona mogą stać się pożywieniem dla ptaków. Dodatkowo wysokie, zaschnięte łodygi mogą stanowić naturalne schronienie dla części organizmów zimujących w ogrodzie.

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Suche kwiatostany też mogą być ozdobą

Jesienią szczególnie efektownie wyglądają zaschnięte kwiatostany hortensji, jeżówek, rozchodników czy traw ozdobnych. Niektóre z nich pozostają atrakcyjne aż do zimy, zwłaszcza gdy pojawi się na nich szron.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie rośliny trzeba pozostawić nietknięte. Chore, zaatakowane przez szkodniki lub gnijące części lepiej usunąć. W przypadku zdrowych roślin decyzja zależy natomiast od gatunku i tego, jaki efekt chcemy uzyskać.

Eska Summer City w Mrągowie

Pozostawione kwiatostany mogą również dostarczać nasion ptakom. Zimą ogród, który nie został całkowicie „wyczyszczony”, może dzięki temu wyglądać bardziej naturalnie.

Zanim chwycisz za sekator, sprawdź roślinę

Warto więc nie przycinać wszystkiego automatycznie. Niektóre gatunki lepiej ciąć dopiero pod koniec zimy lub wczesną wiosną. Suche pędy mogą dodatkowo chronić delikatniejsze części rośliny przed chłodem.

Jesienią dobrze jest więc spojrzeć na ogród nieco inaczej. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak pozostałość po sezonie, może być jego dekoracją jeszcze przez wiele tygodni.

A wiosną część roślin można po prostu przyciąć, kiedy minie ryzyko silniejszych mrozów i nadejdzie odpowiedni moment dla konkretnego gatunku.