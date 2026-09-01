We wrześniu zrób to z trawnikiem. Dzięki temu wiosną może wyglądać znacznie lepiej

Wrzesień to jeden z najlepszych momentów, aby poświęcić trawnikowi nieco więcej uwagi i pomóc mu odzyskać formę po wymagających, letnich miesiącach.

Po okresie wysokich temperatur, suszy i intensywnego użytkowania murawa często potrzebuje dodatkowej pielęgnacji, dlatego nie warto odkładać wszystkich prac aż do nadejścia wiosny.

Odpowiednio wykonane jesienne zabiegi mogą pomóc trawie lepiej przygotować się na chłodniejsze miesiące i zwiększyć szansę na to, że po zimie szybciej odzyska zdrowy wygląd.

Warto również pamiętać, że znaczenie ma nie tylko sama regeneracja trawnika, ale także właściwe przygotowanie go do zimy, ponieważ kilka prostych działań wykonanych we wrześniu może przynieść efekty dopiero w kolejnym sezonie.

Wysokie temperatury, susza, częste koszenie i intensywne użytkowanie sprawiają, że po lecie murawa często nie wygląda najlepiej. Pojawiają się przerzedzone miejsca, przebarwienia i fragmenty pozbawione trawy. Zamiast czekać do wiosny, warto zająć się tym już teraz.

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Wrzesień to dobry czas na dosiewkę

Jeżeli na trawniku pojawiły się puste miejsca, można wykonać dosiewanie trawy. Wrześniowa pogoda sprzyja kiełkowaniu nasion, ponieważ podłoże jest jeszcze ciepłe, a niższe temperatury ograniczają ryzyko przesuszenia młodych roślin.

Przed wysianiem nasion warto spulchnić ziemię w uszkodzonych miejscach, usunąć martwe fragmenty i dokładnie podlać obszar. Nasiona należy dobrać do warunków panujących w ogrodzie – inne mieszanki sprawdzą się na stanowisku słonecznym, a inne w cieniu.

Nie należy również zapominać o nawożeniu. Jesienią stosuje się jednak inne nawozy niż wiosną. Preparaty jesienne powinny wspierać przygotowanie trawy do chłodniejszych miesięcy, a nie nadmiernie pobudzać ją do wzrostu.

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Ostatnie koszenie też ma znaczenie

Przed zimą warto również zadbać o odpowiednią wysokość trawy. Nie powinno się zostawiać jej bardzo wysokiej, ale zbyt mocne skrócenie również nie jest dobrym pomysłem. Ostatnie koszenie najlepiej przeprowadzić przed nadejściem trwałych chłodów, dostosowując wysokość do warunków i rodzaju trawnika.

Jeżeli jesienią wykonasz podstawowe zabiegi regeneracyjne, wiosną murawa może znacznie szybciej odzyskać dobrą kondycję. To właśnie dlatego wrzesień jest dobrym momentem, aby poświęcić jej trochę więcej uwagi.