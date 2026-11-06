McDonald’s na placu Unii Lubelskiej znów przyjmuje gości!

Restauracja w pasażu handlowo-usługowym Plac Unii przy ul. Puławskiej 2 to 50. lokal marki w Warszawie i jeden z największych w Polsce. Ma 830 m² powierzchni użytkowej i oferuje ponad 200 miejsc siedzących na dwóch poziomach i antresoli. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a jego układ został zaprojektowany z myślą zarówno o indywidualnych gościach, jak i większych grupach.Do dyspozycji gości jest także sala zabaw dla najmłodszych. O sprawną obsługę gości zadba ponad 70-osobowy zespół, w tym 12 managerów.Restauracja przy placu Unii Lubelskiej jest czynna od poniedziałku do soboty od 7:30 do 23:00, a w niedziele od 09:00 do 23:00. Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 10:30, a w soboty i niedziele do 11:00 dostępna jest w niej oferta śniadaniowa.

Z radością otwieramy dziś drzwi naszej restauracji przy placu Unii Lubelskiej. Po dwóch dekadach przerwy, McDonald's znów jest dostępny na progu Mokotowa. Wierzę, że szybko stanie się ulubionym miejscem spotkań zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Razem z zespołem zapraszamy do naszego Maka! - mówi Joanna Leczkowska, franczyzobiorczyni McDonald's Polska.

Autor: McDonald’s/ Materiały prasowe

Joanna Leczkowska współpracuje z McDonald's Polska od siedmiu lat i rozwija sieć restauracji w województwie mazowieckim. Do tej pory zarządzała pięcioma lokalami, restauracja przy pl. Unii jest szóstą. Franczyzobiorczyni angażuje się również w inicjatywy społeczne, m.in. program McDonald's Polska Złoty Sąsiad, w ramach którego wsparła zakup kilkunastu łóżek dla rodziców hospitalizowanych dzieci.Otwarcie restauracji przy placu Unii to kolejny przykład rozwoju sieci McDonald's w Polsce. Dziś ponad 90% restauracji marki prowadzą franczyzobiorcy, a firma stale rozwija sieć partnerów, zapraszając do współpracy kolejnych przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu pod znaną marką.