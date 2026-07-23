Masz smaka na Maka? Chwyć nowy, letni wariant McWrap® od McDonald’s

Nowość w menu dołącza do rozwijającej się linii McWrap®, stworzonej z myślą przede wszystkim o osobach, które żyją intensywnie, działają spontanicznie, ale nie chcą wybierać między wygodą, a przyjemnością, a tym bardziej rezygnować z dobrego smaku. McWrap® Mango Curry to zamknięte w pszennej tortilli połączenie chrupiącego kurczaka, świeżego ogórka, sałaty i prażonej cebulki. Całość uzupełnia aromatyczny sos mango curry, który zaskakuje już od pierwszego kęsa i sprawia, że ma się ochotę na więcej. Wyrazisty, świeży smak i wygodna forma sprawiają, że to idealna propozycja, także jako posiłek w podróży.

Premierze towarzyszy kampania pod hasłem „Zrobisz wszystko, żeby go zaspokoić”, która w przewrotny sposób pokazuje dobrze znaną sytuację, czyli moment, w którym nagły craving przejmuje kontrolę nad myślami, a może nawet i ciałem. Mak przypomina, że nie warto z nim walczyć. Lepiej zaspokoić, czymś naprawdę satysfakcjonującym. Czymś co wystarczy chwycić i można lecieć dalej.

Najlepsze smaki to te, które wracają do nas w myślach. Właśnie taki smak chcieliśmy dać naszym gościom. McWrap® Mango Curry to propozycja wyrazista i pełna charakteru. Idealna dla osób, które żyją intensywnie, ale nie chcą iść na kompromisy i chętnie sięgają po coś lżejszego. To świetna opcja na letni posiłek – podkreśla Lena Ozimska, brand managerka McDonalds Polska.

McWrap® Mango Curry to nie jedyna nowość. W ofercie Złotych Łuków pojawiły się także Kremowe kąski serowe oraz Chrupiące łódeczki z sosem. Ponadto w ofercie McDonald’s znajdują się inne propozycje z linii McWrap®, dzięki którym każdy może znaleźć coś dla siebie: McWrap® klasyczny, McWrap® Bekon DeLuxe oraz Veggie McWrap®.

W ramach kampanii w Polsce zaplanowano działania marketingowe obejmujące m.in. emisję spotów, digital, social media oraz reklamę OOH. Za strategię i realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a za social media oraz zakres technologiczny odpowiada Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7Communication.