Polskie miasta zyskają na letnich wyprzedażach? Niemal dwie trzecie turystów łączy zwiedzanie z zakupami

Turystyka zakupowa jeszcze kilka lat temu kojarzyła się głównie z szybkim wypadem po odzież luksusowych marek do Mediolanu, Paryża czy Londynu. Dziś jednak coraz częściej podróżujemy nie tylko po to, by „mieć”, ale też przede wszystkim po to, by „doświadczyć”. Zarówno zakupy, jak i zwiedzanie przestały być celem samym w sobie, a zaczęły iść ze sobą w parze. Podobny trend coraz wyraźniej widać również w Polsce. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań przyciągają nie tylko bogatą ofertą kulturalną, ale także szerokim wyborem marek modowych, butików i salonów jubilerskich.

Zakupy naturalnym elementem city breaku

Kilkudniowy wyjazd do dużego miasta coraz rzadziej kończy się na zwiedzaniu zabytków, udziale w wydarzeniach kulturalnych oraz odkrywaniu lokalnej gastronomii. Polacy chętnie wykorzystują takie okazje również na zakupy. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego w tym roku przez Leonardo Hotels. Okazuje się, że już dla 62 proc. Polaków zwiedzanie miasta połączone z zakupami jest czymś naturalnym. 45 proc. robi to często, a 17 proc. z nas nie wyobraża sobie city breaku bez wizyty w sklepie lub galerii handlowej. Sezonowe promocje mogą być więc jednym z argumentów przemawiających za weekendowym wyjazdem do większego miasta.

Trend łączenia city breaków z zakupami wyraźnie obserwujemy w naszych hotelach w centrum Krakowa i Warszawy. Goście coraz częściej planują dzień w taki sposób, aby znaleźć czas na wizytę w butiku czy galerii handlowej. Robią to zarówno rodacy, jak i turyści zagraniczni, dla których zakupy modowe są jednym z ważnych elementów pobytu w Polsce - mówi Iwona Furtek, Marketing Manager w Leonardo Hotels Polska.

Autor: OpenMedia/ Materiały prasowe

Nowa sukienka pamiątką z wyjazdu?

Dla wielu osób nowa sukienka, para butów czy biżuteria kupiona podczas wyjazdu stają się równie miłą pamiątką jak zdjęcia z podróży czy tradycyjne souveniry. Letnie wyprzedaże sprawiają, że coraz więcej osób planuje zakupy właśnie podczas kilkudniowych wyjazdów do większych miast. To sposób, by połączyć przyjemność odkrywania nowych miejsc z możliwością skorzystania z sezonowych promocji. Potwierdzają to wyniki badania Leonardo Hotels. Już 36 proc. Polaków wraca z city breaku z nowym ubraniem, obuwiem lub galanterią, 23 proc. decyduje się na zakup biżuterii, a 21 proc. perfum lub kosmetyków.

To oni najchętniej łączą zakupy ze zwiedzaniem

Z badania przeprowadzonego przez Leonardo Hotels Polska wynika też, że największymi zwolennikami zakupów podczas city breaków są tzw. młodzi dorośli. Zwiedzanie z zakupami zawsze lub często łączy aż 75 proc. osób w wieku 18-24 lata. Co ciekawe, taka forma wypoczynku bardzo popularna jest też wśród młodszej części Pokolenia X. Na shopping w ramach city breaku decyduje się 66 proc. osób w wieku 45-54 lata. Pokolenie X i zetki łączy jeszcze jedno. Zapytani o to, jakie produkty - poza pamiątkami i artykułami spożywczymi - kupują najczęściej, zgodnie wskazali na ubrania (odpowiednio 41 proc. i 40 proc.).

Wszystko wskazuje na to, że turystyka zakupowa przestaje być egzotycznym zjawiskiem znanym z europejskich stolic mody. Coraz wyraźniej wpisuje się także w sposób, w jaki Polacy odkrywają własny kraj. Trwające właśnie letnie wyprzedaże mogą sprawić, że tego lata wiele osób wróci z city breaku nie tylko ze zdjęciami i miłymi wspomnieniami, ale też z torbami pełnymi zakupów.