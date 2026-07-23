Burger King® debiutuje w Westfield Mokotów i zaprasza gości na darmowe Whoppery® ​

Nowy lokal otworzy się w galerii Mokotów, która znajduje się przy ul. Wołoskiej 12 - to jedna z najbardziej ruchliwych części tej dzielnicy - w jej okolicy mieszczą się biurowce, osiedla mieszkaniowe i główne trasy komunikacyjne. Dzięki temu jest wygodnym miejscem zarówno dla osób pracujących w okolicy, jak i lokalnych mieszkańców. Restauracja będzie zlokalizowana w strefie food court, wzbogacając ofertę gastronomiczną centrum handlowego o popularną propozycję dla miłośników burgerów.

Autor: Burger King/ Materiały prasowe

100 Whopperów® na start

Oficjalne otwarcie restauracji odbędzie się 27 lipca o godz. 10:00. Pierwsze 100 osób, które tego dnia pojawi się w lokalu otrzyma darmowego Whoppera® - kultowego burgera marki, który zyskał sławę na całym świecie.

Westfield Mokotów od lat jest częścią miejskiej codzienności - miejscem spotkań, zakupów i codziennych aktywności. To lokalizacja dobrze znana zarówno mieszkańcom Mokotowa i okolicznych dzielnic, jak i osobom, które na co dzień pracują lub przemieszczają się przez tę część miasta. Otwarcie restauracji Burger King® właśnie tutaj pozwala nam być bliżej gości, którzy szukają szybkiej, jakościowej i dobrze znanej propozycji gastronomicznej. Wierzymy, że kultowy smak Burger King® szybko stanie się kolejnym powodem, by odwiedzać to miejsce - komentuje Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King®.

Burger King® na polskim rynku działa nieprzerwanie od 2007 roku, gdzie sukcesywnie się rozwija i obecnie liczy 83 restauracje. W 2022 roku master franczyzobiorcą Burger King została firma Rex Concepts, która odpowiada za markę nie tylko w Polsce, ale także w Czechach oraz Rumunii. Rex Concepts koncentruje się na inwestycjach w nowoczesne technologie, rozbudowie sieci lokali oraz podnoszeniu standardów obsługi, co pozwala marce Burger King® odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku.