Nie zostawiaj tego na rabatach przez całą zimę. Wiosną możesz mieć więcej pracy

Jesienne porządki na rabatach nie muszą oznaczać usunięcia każdej suchej łodygi czy przekwitniętego kwiatostanu.

Niektóre pozostałości roślinne mogą być zimą przydatne, dlatego przed ich usunięciem warto sprawdzić, w jakim są stanie.

Szczególnej uwagi wymagają elementy z widocznymi oznakami chorób, gnicia lub obecności szkodników, które mogą sprawić problemy w kolejnym sezonie.

Dobrze przeprowadzona jesienna selekcja pozwala zachować to, co pożyteczne, a jednocześnie ograniczyć ilość pracy, która czeka nas podczas wiosennych porządków.

Przed zimą warto dokładnie obejrzeć rabaty, ale niekoniecznie trzeba od razu ścinać każdą suchą łodygę. Niektóre zaschnięte części roślin mogą chronić je przed chłodem, a dodatkowo tworzą naturalne schronienia dla drobnych organizmów. Wiele suchych kwiatostanów pozostawionych na zimę może też ciekawie wyglądać, zwłaszcza gdy pojawi się na nich szron.

Jesienią łatwo przesadzić z porządkami

Nie oznacza to jednak, że wszystkie pozostałości powinny zostać nietknięte. Jesienią warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał, który wygląda na chory, gnijący albo zaatakowany przez szkodniki. Jego pozostawienie może utrudnić późniejsze prace i stworzyć dobre warunki do dalszego rozwoju problemu.

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Co lepiej usunąć?

Szczególnej uwagi wymagają opadłe, chore liście oraz porażone części roślin. Jeśli na liściach widoczne są plamy, naloty albo inne oznaki choroby, nie warto bez zastanowienia wrzucać ich na rabatę i przykrywać kolejnymi warstwami materiału. Wiosną mogą stać się źródłem problemów, zwłaszcza jeśli choroba była związana z patogenami, które mogą przetrwać w resztkach roślinnych.

Podobnie należy postępować z mocno gnijącymi owocami, jeśli leżą pod drzewami lub krzewami. Nie wszystkie trzeba jednak traktować identycznie – znaczenie ma ich stan oraz to, czy widoczne są oznaki choroby. Zostawienie zainfekowanych pozostałości „do wiosny” może sprawić, że podczas pierwszych prac ogrodowych będziemy musieli poświęcić znacznie więcej czasu na porządki.

Dlatego jesienią warto postawić nie na całkowite wyczyszczenie ogrodu, lecz na rozsądną selekcję. Zdrowe pozostałości roślinne mogą pozostać na miejscu, jeśli nie ma przeciwwskazań, natomiast chore i gnijące elementy lepiej usunąć. Dzięki temu rabaty będą przygotowane do zimy, a rozpoczęcie kolejnego sezonu okaże się znacznie prostsze.