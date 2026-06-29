Latające spodki nad atomowym Waszyngtonem. Teczka FBI pokazuje, jak prasa, radar i wojsko śledziły UFO w latach 50.

Teczka z Seattle

Dokument, na którym opiera się ta historia, to odtajniona teczka FBI dotycząca obserwacji UFO w stanie Waszyngton w latach 1952-1960. Na okładce widać klasyczny, urzędowy ciężar epoki: „Federal Bureau of Investigation”, „U.S. Department of Justice”, numer sprawy biura w Seattle, pieczęcie przeglądu FOIA/PA i dopisek, że materiału nie wolno usuwać z akt ani do nich dodawać. FOIA to Freedom of Information Act, czyli amerykańska ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dzięki takim procedurom wiele dawniej niedostępnych dokumentów trafia po latach do obiegu publicznego. Ta teczka nie jest jednym spójnym raportem. To raczej szuflada pełna śladów: wycinki prasowe, formularze skarg, notatki agentów, pisma Sił Powietrznych, wewnętrzne ustalenia, adnotacje i przekazywane dalej meldunki.

Waszyngton, czyli nie tylko Seattle

Stan Waszyngton w tej historii nie jest tłem przypadkowym. To północno-zachodni kraniec Stanów Zjednoczonych, z dostępem do Pacyfiku, bazami wojskowymi, radarami, portami, ruchem lotniczym i jednym z najważniejszych miejsc amerykańskiej epoki atomowej: Hanford. Hanford Reservation, czyli rezerwat Hanford w pobliżu Richland, był ogromnym kompleksem związanym z produkcją materiałów jądrowych. W dokumentach pojawia się też AEC - Atomic Energy Commission, czyli Komisja Energii Atomowej, cywilno-wojskowa instytucja odpowiedzialna po wojnie za amerykański program atomowy. Jeśli coś dziwnego widziano nad zwykłym miasteczkiem, była to ciekawostka. Jeśli podobny obiekt pojawiał się nad przestrzenią związaną z AEC, zaczynała się sprawa bezpieczeństwa.

Prasa pierwsza widzi tajemnicę

Na początku teczki są wycinki prasowe z lipca 1952 roku z Pasco. Pasco leży we wschodniej części stanu Waszyngton, w rejonie Tri-Cities, niedaleko Richland i Kennewick. To nie jest Manhattan ani Waszyngton D.C., lecz właśnie takie miejsca tworzyły geografię amerykańskiej gorączki spodków. Lokalne gazety pisały dużymi, krzyczącymi tytułami. Jeden z wycinków głosił: mieszkańcy Pasco zauważyli „tajemniczy obiekt”. Pod spodem mniejszy nagłówek dodawał: „Spodek jak ogromny wiatraczek”. Słowo „pinwheel” oznacza właśnie wiatraczek, rodzaj obracającego się koła z łopatkami albo dziecięcej zabawki kręcącej się na wietrze. To jeden z najbardziej plastycznych opisów w całej teczce.

Spodek z zielonymi światłami

Według artykułu z „Columbia Basin News” obiekt nad Pasco widziało pięć osób mieszkających w Navy Homes Project, czyli osiedlu związanym z mieszkaniami dla rodzin marynarki lub personelu powiązanego z marynarką. Świadkowie opisywali obiekt jako okrągły, podobny do spodka, otoczony błyskającymi światłami, głównie zielonymi. Miał poruszać się z ogromną prędkością i zniknąć w ułamku sekundy. Jedna ze świadkiń mówiła, że zamrugała oczami po tym, jak pierwszy raz go zobaczyła, a gdy znów spojrzała, obiekt był już mile dalej. Chłopcy grający w pobliżu zgłaszali, że wyglądał jak wielki wiatraczek. Inny świadek mówił, że przyszedł z zachodu, przeciął niebo i zniknął na wschodzie. Ktoś dodał, że nie mógł to być samolot z włączonymi światłami, bo widział zbyt wiele samolotów i to nie wyglądało jak żaden z nich.

Lokalna gazeta jako część akt federalnych

Najciekawsze jest nie tylko to, co pisała gazeta. Najciekawsze jest to, że wycinek trafił do teczki FBI. Prasa lokalna nie była więc osobnym światem obok urzędów. Była jednym z kanałów, przez które „latające spodki” wchodziły do obiegu państwowego. Gazeta publikowała historię. Ktoś ją wycinał. Wycinek trafiał do akt. Agenci, wojskowi i oficerowie wywiadu porównywali później takie doniesienia z własnymi procedurami. W epoce przed internetem i cyfrowymi bazami danych papierowy wycinek prasowy był często pierwszym śladem zjawiska. Dziś wygląda jak relikt lokalnego dziennikarstwa. Wtedy mógł być początkiem pytań zadawanych bazie lotniczej, radarowi albo wojskowemu wywiadowi.

McChord, OSI i język wojska

W dokumentach stale powraca McChord Air Force Base, czyli baza Sił Powietrznych McChord w stanie Waszyngton. Pojawia się też OSI - Office of Special Investigations, Biuro Specjalnych Dochodzeń Sił Powietrznych. OSI było wojskową służbą dochodzeniową. W tych aktach nie chodzi jednak o to, że FBI samo prowadzi pełne dochodzenia w każdej sprawie spodków. Wręcz przeciwnie: widać podział kompetencji. FBI przyjmuje informacje, notuje zgłoszenia, przekazuje je dalej, kontaktuje się z OSI albo z innymi komórkami wywiadowczymi. Siły Powietrzne mają swoje kanały, swoje bazy i swoje zainteresowanie wszystkim, co mogłoby naruszyć przestrzeń powietrzną albo wyglądać jak nieznany obiekt latający.

Konferencja wywiadowcza i zasady obiegu informacji

Jednym z najważniejszych dokumentów w teczce jest notatka z sierpnia 1952 roku dotycząca półmiesięcznej konferencji wywiadowczej w McChord Field. Obok spraw subwersji, obserwacji wojskowych i innych tematów pojawia się punkt zatytułowany „Reporting and Exchanging of Information Concerning Flying Saucers”, czyli „Raportowanie i wymiana informacji dotyczących latających spodków”. To zdanie powinno wisieć nad całym artykułem. Pokazuje, że UFO w latach 50. nie było wyłącznie folklorem prasowym. Było też problemem procedury. Ustalano, kto komu przekazuje raporty, kiedy trzeba rozsyłać informację do wszystkich agencji wywiadowczych, kiedy wystarczy skierować sprawę do OSI, a kiedy należy zawiadomić także inne instytucje.

FBI nie było właścicielem sprawy

Z dokumentów wynika, że gdy FBI otrzymywało raport o „flying saucer” albo podobnym zjawisku, miało przekazywać informacje dalej, zwłaszcza jeśli zgłoszenie było świeże i inne agencje mogły jeszcze o nim nie wiedzieć. W przypadku starszych obserwacji nie zawsze uznawano za konieczne pisanie osobnego listu do OSI w celu przekazania sprawy do wywiadu Sił Powietrznych. W jednym z dokumentów wprost odwołano się do instrukcji Biura: dochodzenie w sprawach tak zwanych latających dysków było odpowiedzialnością Departamentu Sił Powietrznych. To bardzo ważne dla uczciwego tekstu. FBI nie występuje tu jako tajemnicza agencja ścigająca kosmitów. Występuje jako element sieci informacyjnej państwa.

Hanford, czyli atomowy cień nad teczką

Najmocniejszy kontekst strategiczny daje Hanford. W dokumentach pojawia się sprawa Roberta T. Jaskego z Richland. 16 lipca 1953 roku Jaskie napisał do FBI list dotyczący obserwacji z poprzedniego dnia. Richland leży tuż przy Hanford i było miastem silnie związanym z kompleksem atomowym. Jaskie opisywał, że 15 lipca 1953 roku po południu był z gościem z Portland i rozmawiał o sprzęcie do strzelania tarczowego. Miał przy sobie 30-krotny teleskop obserwacyjny Bausch & Lomb. Najpierw zauważyli obiekt, który okazał się wielkim arkuszem brązowego papieru na wysokości około 10 tysięcy stóp. To ważny szczegół, bo pokazuje, że obserwator umiał rozróżnić zwykły obiekt od niezwykłego i korzystał ze sprzętu optycznego.

Jasny punkt nad Richland

Około 14:30 Jaskie zauważył bardzo jasny, połyskujący punkt na ekstremalnej wysokości, jak sądził około 30 tysięcy stóp albo niżej. Obiekt miał zawisnąć na północnym azymucie względem Richland, około 80 stopni. Próbował uchwycić go teleskopem, ale trudno było go namierzyć w małym polu widzenia. W tym czasie jego znajomy dostrzegł drugi podobny punkt w niewielkiej odległości. Początkowo byli przekonani, że patrzą na ptaki, ale nie widzieli ich jeszcze w polu teleskopu. Nagle jeden z punktów przestał wisieć, ruszył gwałtownie na zachód i zniknął. Jaskie nadal szukał pierwszego obiektu, po kilku minutach znów wziął go pod obserwację i śledził przez około dwie minuty.

Helikopter, który nie był helikopterem

Pierwsze wrażenie Jaskego było osobliwe: pomyślał o dużym ptaku, potem o helikopterze z nieruchomym rotorem. Szybko uznał jednak, że nigdy czegoś takiego nie widział. W liście pisał, że obiekt nie miał skrzydeł i nie wisiał jak typowy śmigłowiec. Miał ciało przypominające dysk, a z dolnej strony cztery ramiona podobne do elementów helikoptera. Wokół miała znajdować się cienka, parująca albo mglista obręcz, niebieskawobiała. Do listu dołączono szkic: widok obiektu jak przez szkło optyczne, z opisem „glimmering pure white” - migoczący, czysto biały - oraz „indistinct ring” - niewyraźny pierścień. To jest jeden z tych momentów, które dziennikarsko działają świetnie: świadek, teleskop, szkic, atomowy rejon i obiekt, który przez chwilę wymyka się prostemu opisowi.

Balon meteorologiczny wchodzi do gry

Sprawa Jaskego nie została jednak w aktach jako czysta tajemnica. FBI natychmiast skontaktowało się z Security Division AEC w Richland, czyli działem bezpieczeństwa Komisji Energii Atomowej. Powód był prosty: obiekt widziano nad przestrzenią rezerwatu AEC. O.R. Simpson, zastępca szefa bezpieczeństwa, sprawdził sprawę z 5th AAA Group. AAA oznaczało Anti-Aircraft Artillery - artylerię przeciwlotniczą. Okazało się, że 15 lipca o 14:05 wypuszczono balon meteorologiczny z radiem i inną aparaturą. Radar śledził go na wysokości 25 tysięcy stóp, a potem stracił w tym samym rejonie, który opisywał Jaskie. Odpowiedź dla OSI była więc ostrożna: AEC i radar 5. grupy uważały, że sprawę prawdopodobnie wyjaśniono. Ktoś mógłby powiedzieć: skoro był balon, nie ma historii. To błąd. Właśnie tu jest bardzo dobry materiał. Mamy modelowy przykład pracy państwa z niepewnością. Świadek pisze list. Opisuje dokładnie, co widział. Dołącza rysunek. FBI kieruje sprawę do AEC, bo chodzi o przestrzeń nad obiektem atomowym. AEC sprawdza z artylerią przeciwlotniczą i radarem. Znajduje możliwe wyjaśnienie. Następnie FBI zawiadamia OSI przy McChord, a sprawa zostaje zamknięta bez dalszego dochodzenia. To nie jest historia o „ukrywaniu prawdy”. To historia o tym, jak nad atomowym Hanford każdy niezwykły punkt na niebie przechodził przez filtr bezpieczeństwa.

Tacoma i policjant, który zobaczył spodek

Kolejna warstwa teczki to lokalne obserwacje z Tacomy. W czerwcu 1954 roku w aktach pojawia się sprawa policjanta z Tacomy. Gazeta pisała, że trzech policjantów widziało latające spodki, a jeden z nich, Oliver Tiedeman, był pod wrażeniem bliskości obserwowanego obiektu. Według notatki FBI Colonel Raynor z OSI w McChord zadzwonił do biura w Seattle po artykule z „Tacoma News Tribune”. Zwrócił uwagę, że obserwacja miała miejsce, gdy Tiedeman jechał z Doty w stronę Chehalis. Obiekty - pięć albo sześć - miały poruszać się z „terrific speed”, czyli straszliwą, ogromną prędkością, w kierunku północnym. Jednocześnie w notatce zapisano, że Air Corps, czyli ówczesny korpus lotniczy lub szerzej wojskowe lotnictwo, nie sporządził raportu i nie planował działań.

Gazeta krzyczy, wojsko wzrusza ramionami

To jeden z najciekawszych kontrastów w teczce. Gazeta potrafiła zbudować napięcie: policjant, nocna droga, kilka szybkich obiektów, inni świadkowie. OSI dzwoniło do FBI, sprawdzało, czy coś zgłoszono w McChord, przekazywało informację dalej. Ale potem często następował chłodny wniosek: brak wystarczającej konkretności, brak danych, brak podstaw do dochodzenia. W czerwcu 1954 roku 20th District Office of Special Investigations napisał do FBI, że informacja zawarta w artykule prasowym nie była wystarczająco konkretna, by uzasadnić dochodzenie Sił Powietrznych. Tak działała biurokracja UFO: między sensacyjnym nagłówkiem a urzędowym „no investigation contemplated” - „nie przewiduje się dochodzenia” - istniała ogromna przepaść.

Pasco 1954: półksiężyce i kule ognia

Inny mocny epizod pochodzi z czerwca 1954 roku z Pasco. W notatce przekazanej przez P.V. Howella, szefa kontrwywiadu 20th OSI, zapisano, że Gail Peck, nadzorca lokalnej grupy obserwatorów naziemnych w Pasco, zgłosił dwa obiekty w kształcie półksiężyców. Miały być około sześć razy większe niż półksiężyc, biały kolor, wysokość około tysiąca stóp. Jeden z obiektów miał przekształcić się w dużą kulę ognia, a drugi w dwie kule ognia. Obserwowano je przez około dziesięć minut, lekko na północ od Pasco. Wskazano nawet współrzędne na mapie planowania lotniczego. To brzmi jak scena z filmu, ale dokument kończy ją bez fanfar: oficer wywiadu 25th Air Division nie zamierzał składać pisemnego raportu, choć miał potwierdzić ustne zgłoszenie listem.

Neah Bay: radar i przechwycenie

Najbardziej wojskowy epizod teczki dotyczy Neah Bay z 22 czerwca 1954 roku. Neah Bay leży na północno-zachodnim krańcu stanu Waszyngton, przy wyjściu na Pacyfik. Według notatki agent J. Francis Sullivan odnotował, że Special Agent Phil Howell z OSI telefonicznie przekazał informację o niezidentyfikowanym obiekcie wykrytym przez stację radarową w Neah Bay między 19:30 a 19:45. Obiekt znajdował się 38-40 mil na południowy zachód od Neah Bay, na wysokości 1500-2000 stóp. Z McChord Field poderwano dwa samoloty do przechwycenia. Piloci mieli zobaczyć „blip” na radarach pokładowych. „Blip” to krótki ślad lub plamka na ekranie radaru - nie obiekt widziany gołym okiem, lecz sygnał na urządzeniu.

Blip, który rozdzielił się na dwa

Według notatki radarowy ślad rozdzielił się na dwa „blipy”, gdy piloci go obserwowali. Samoloty ścigały kontakty przez 8-12 minut. Potem ślady zniknęły z ekranów, przypuszczalnie z powodu dużej prędkości powietrznej. Obiekty miały lecieć na południe, a potem skręcić na wschód, kiedy zniknęły. Najważniejsze: żaden z pilotów nie zobaczył ich wzrokowo. To jest podręcznikowy przypadek, w którym z jednej strony mamy coś mocniejszego niż prasowy wycinek - radar, poderwane samoloty, procedurę wojskową - a z drugiej strony nie mamy pełnej identyfikacji wizualnej. Dokument mówi też, że piloci byli przesłuchiwani przez oficera wywiadu w McChord, inne stacje radarowe sprawdzano pod kątem dalszych obserwacji, a 25th Air Division miała złożyć raport do Air Technical Intelligence Center w Wright-Patterson Field w Ohio.

Wright-Patterson jako adres niepokoju

Air Technical Intelligence Center, czyli Centrum Technicznego Wywiadu Lotniczego, działało przy Wright-Patterson Field w Ohio. To miejsce wielokrotnie pojawia się w historii amerykańskich badań UFO i analiz technicznych zjawisk powietrznych. Jeśli sprawa z Neah Bay miała trafić do ATIC, oznaczało to, że przynajmniej proceduralnie nie była traktowana jak lokalna plotka. Radarowy kontakt, próba przechwycenia, brak obserwacji wzrokowej, kilka stacji do sprawdzenia - to był materiał dla ludzi zajmujących się technicznym rozpoznaniem lotniczym. Jednocześnie dokument nie daje nam finału w stylu: „wyjaśniono” albo „nie wyjaśniono”. Zostawia ten epizod jako dobrze zarysowaną, ale niedomkniętą sprawę.

Seattle: spodek nad miastem

W aktach pojawia się również wycinek z „Seattle Post-Intelligencer” z października 1952 roku: „Flying Saucer Seen Over City” - „latający spodek widziany nad miastem”. Według notatki prasowej obiekt miał wisieć nieruchomo przez prawie pięć minut, a potem przemknąć i zniknąć nad południowym Seattle. Arthur Owley, mieszkający przy 49th Avenue South, miał służyć podczas II wojny światowej jako major w jednostce artylerii przeciwlotniczej. To znów bardzo dobry detal: świadkiem nie jest tylko ktoś patrzący przypadkowo w niebo, lecz człowiek, który w czasie wojny miał doświadczenie z obserwacją celów powietrznych. Według artykułu patrzył przez lornetkę i widział obiekt z czterema źródłami światła.

Formularze skarg, czyli UFO w biurze

Obok wycinków są w teczce formularze FBI - suche, urzędowe, czasem prawie groteskowo zwyczajne. „Complaint form” - formularz skargi. „Subject: flying saucer”. Imię zgłaszającego, adres, telefon, data i godzina. Jeden formularz z października 1952 roku opisuje obiekt przypominający spadającą gwiazdę, ale z jednym wyjątkiem: podczas spadania miał nagle zmienić kurs. Obiekt był „round diffused light” - okrągłym, rozproszonym światłem. Zgłaszająca stała przed hotelem i widziała ruch z góry ku wschodniej pozycji. Dokument kończy się chłodno: sprawę przekazano „for record purposes”, czyli do celów ewidencyjnych, bez wielkiego dochodzenia. Tak wyglądało UFO po przejściu przez maszynę administracyjną.

Dwa metaliczne obiekty i dymek co kwadrans

W czerwcu 1954 roku pojawia się formularz dotyczący zgłoszenia Hilmona Browna. Miał zobaczyć dwa metaliczne obiekty poruszające się na zachód, obserwowane przez około półtorej godziny. Nie był pewien, czy rzeczywiście były metalowe, ale miały metaliczny połysk. Szacował, że były od siebie oddalone o 7-10 stopni, znajdowały się około 30 mil wysoko i miały około tysiąca stóp średnicy. Widział je przez lornetkę, razem z sąsiadami. Najbardziej osobliwy szczegół: co około 15 minut miały wypuszczać małe „pips” białego dymu. Zgłaszający sądził, że na obiektach widzi też niewielkie światła i że pod spodem może wisieć coś w rodzaju gondoli. To brzmi niemal jak opis balonu, ale w formularzu zostaje jako relacja świadka z adnotacją, że sprawę należy przekazać agentowi.

Cape Disappointment i flary Mark Six

Nie wszystkie tajemnice w teczce pozostają tajemnicami. W 1956 roku pojawia się notatka o niezidentyfikowanych obiektach zgłoszonych w pobliżu Cape Disappointment. Cape Disappointment to przylądek przy ujściu rzeki Columbia do Pacyfiku, miejsce o znaczeniu morskim i nawigacyjnym. Dyżurny oficer U.S. Coast Guard, czyli Straży Przybrzeżnej, przekazał, że ustalono, iż chodziło o „Mark Six Aircraft Flare” - flarę lotniczą Mark Six. Podobne obiekty zgłaszano przy Willapa, Point Granville i Neah Bay. Większość z nich miała zostać zniszczona przez oddział saperski, a te przy Neah Bay miały zostać zniszczone w poniedziałek. Jednocześnie prowadzono poszukiwania wybrzeża, bo zgłoszeń było dużo. To znakomity kontrapunkt: w tej samej teczce obok niepokojących radarowych „blipów” mamy zwykłą wojskową flarę, która potrafiła uruchomić falę zgłoszeń.

To nie jest jedna historia o jednym UFO

Największa siła tej teczki polega na mozaice. Nie ma tu jednego Roswell, jednego katastroficznego mitu, jednego tajnego hangaru. Jest za to coś bardziej prawdziwego: krajobraz lat 50. Obiekty nad Pasco opisywane jak wiatraczki. Gazety z Tacomy piszące o policjantach. Seattle patrzące na spodek przez lornetkę. Richland i Hanford, gdzie obiekt nad przestrzenią AEC uruchamia kontakt z bezpieczeństwem atomowym. Neah Bay z radarowym kontaktem i myśliwcami z McChord. Cape Disappointment z flarami, które trzeba niszczyć. Każda sprawa osobno może być krótka. Razem tworzą obraz państwa, które próbuje filtrować niebo przez prasę, telefony, radar i urzędowe formularze.

Co mówi ta teczka naprawdę

Teczka FBI z Seattle nie dowodzi, że nad stanem Waszyngton latały pojazdy pozaziemskie. Nie dowodzi też, że wszystkie obserwacje były balonami, flarami albo błędami. Pokazuje coś cenniejszego: proces. Ktoś widzi światło. Gazeta pisze artykuł. FBI robi kopię. OSI dzwoni do biura w Seattle. AEC sprawdza, czy coś działo się nad Hanford. Artyleria przeciwlotnicza odpowiada, że wypuściła balon. Radar w Neah Bay łapie ślad. Z McChord startują samoloty. Wright-Patterson ma otrzymać raport. Część spraw znika w rubryce „brak dalszych działań”, część zostaje z możliwym wyjaśnieniem, część zachowuje niepokojący posmak.

Dlaczego atomowy kontekst zmienia wszystko

Gdy dziwne światło widzi kierowca autobusu, jest to lokalna historia. Gdy podobne zjawisko pojawia się nad przestrzenią związaną z Komisją Energii Atomowej, sprawa natychmiast waży więcej. Hanford był jednym z miejsc, które budowały amerykańską przewagę atomową. McChord było bazą wojskową. Neah Bay leżało na radarowej krawędzi kontynentu, przy Pacyfiku. W latach 50. niebo nad Waszyngtonem było nie tylko niebem. Było przestrzenią obrony, strachu przed przeciwnikiem, kontroli wybrzeża, ruchu lotniczego i technologii, której cywile często nie rozumieli. W takim świecie „spodek” nigdy nie był tylko spodkiem. Był pytaniem: czy to nasze, obce, naturalne, przypadkowe, czy naprawdę nieznane?

Finał: gazeta, radar, archiwum

Najbardziej fascynujące w tej teczce jest to, że wielka historia UFO nie zaczyna się od wielkich deklaracji. Zaczyna się od małych śladów. Od wycinka z Pasco, który ktoś wkleił do akt. Od formularza, na którym wpisano godzinę telefonu. Od notatki agenta: OSI dzwoniło, radar coś złapał, samoloty ruszyły z McChord. Od listu człowieka z Richland, który narysował obiekt widziany przez teleskop. Od odpowiedzi, że najpewniej był to balon. Od flar na wybrzeżu, które ludzie wzięli za nieznane obiekty. To jest właśnie historia latających spodków nad atomowym Waszyngtonem: nie jedna odpowiedź, ale system nerwowy państwa reagujący na wszystko, co w niespokojnej epoce pojawiało się na niebie i nie chciało od razu dać się nazwać.

Artykuł powstał na podstawie odtajnionej teczki „FBI-UAP-D013 WA-UFO-Investigation 1952-1960”, zawierającej materiały biura FBI w Seattle dotyczące obserwacji UFO / latających spodków w stanie Waszyngton. W tekście wykorzystano wycinki prasowe z „Columbia Basin News”, „Seattle Post-Intelligencer” i „Tacoma News Tribune”, formularze skarg FBI, notatki agentów, korespondencję z 20th District Office of Special Investigations przy McChord Air Force Base, materiały dotyczące obserwacji nad Pasco, Tacoma, Seattle, Richland, Hanford, Neah Bay i Cape Disappointment oraz informacje o współpracy z AEC, OSI, 25th Air Division i Air Technical Intelligence Center w Wright-Patterson Field. Cytaty i sens fragmentów dokumentów zostały przełożone i zredagowane w języku polskim. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzi AI PinPoint i Notebook LM.