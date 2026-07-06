Kto wybiera Twoje awokado? Kulisy zakupów spożywczych online

Świeże warzywa i owoce online – skąd biorą się obawy klientów?

Wybór dojrzałego awokado, jędrnej papryki czy świeżej sałaty to dla wielu osób niemal automatyczny proces. Oglądamy produkt, dotykamy go, porównujemy kilka sztuk i dopiero wtedy podejmujemy decyzję. W internecie tracimy tę możliwość, a wraz z nią poczucie kontroli.

Pojawia się więc naturalne pytanie: „A co, jeśli dostanę produkt, którego sam bym nie wybrał?”. Paradoksalnie jednak tradycyjna ścieżka zakupowa nie zawsze sprzyja świeżości. Owoce i warzywa przez wiele godzin znajdują się w temperaturze sklepowej, są wielokrotnie dotykane przez klientów, a następnie trafiają do nagrzanych samochodów podczas drogi do domu. W efekcie o ich jakości nie decyduje wyłącznie moment zakupu, lecz cały proces – od zbioru i transportu po dostarczenie do klienta.

Dla wielu konsumentów dostawa produktów spożywczych do domu to przede wszystkim kwestia zaufania. Doskonale wiemy, że obawa o jakość warzyw i owoców to najczęstszy powód rezygnacji z tej kategorii w e-grocery. Dlatego w nowoczesnym modelu logistycznym nie ma miejsca na kompromisy czy przypadkowość. Zaprojektowaliśmy procesy tak, aby wyeliminować najsłabsze ogniwa tradycyjnego handlu – jak chociażby wahania temperatur podczas transportu czy zachowanie standardu produktu. W przypadku świeżej żywności o końcowej jakości produktu decyduje suma wielu działań wykonywanych na kolejnych etapach łańcucha dostaw– komentuje Grzegorz Bielecki, COO Frisco.

Technologia wspiera, ale o jakości decyduje człowiek

Okazuje się, że im bardziej zaawansowana staje się technologia, tym większą rolę w zakupach spożywczych online odgrywa człowiek. To właśnie dlatego w branży e-grocery tak ważna jest rola pickera – osoby, która w pewnym sensie robi zakupy w imieniu klienta.

Zamiast polegać wyłącznie na automatyzacji, zamówienia kompletują wyszkoleni pracownicy, którzy oceniają jakość każdego produktu przed spakowaniem. Sprawdzają m.in. jędrność warzyw, stopień dojrzałości owoców czy ewentualne uszkodzenia, których nie wychwyci nawet najbardziej zaawansowany algorytm.

W praktyce obowiązuje tu prosta zasada: wybieraj produkty tak, jakbyś kupował je dla siebie lub swoich bliskich. Jeśli pracownik ma choćby niewielką wątpliwość co do jakości produktu, nie trafia on do zamówienia.

Sercem całego systemu jest tak zwany czynnik ludzki. Nawet najlepsza technologia chłodnicza nie zastąpi oka i rąk przeszkolonego asystenta, który sprawdza dokładnie każdy owoc przed włożeniem go do paczki. Nasz Dział Jakości opracował karty produktów, które są podstawą dla przyjęcia warzyw i owoców i stanowią podstawę do współpracy z naszymi dostawcami. Na etapie przyjęcia do magazynu produkty poddawane są rygorystycznej kontroli i zdarza się, że nawet cała partia jest odsyłana, ponieważ nie spełnia wymagań. Dodatkowo pracownicy kompletacji są regularnie szkoleni z biologicznych właściwości roślin. Picker staje się reprezentantem klienta w magazynie – jego zadaniem jest odrzucić wszystko to, czego konsument sam nie wybrałby dla siebie – dodaje Grzegorz Bielecki.

Świeżość zaczyna się od temperatury

W budowaniu zaufania klientów kluczową rolę odgrywa również zachowanie tzw. ciągu chłodniczego. Na przykładzie procesów stosowanych przez Frisco widać, jak dużą wagę operatorzy e-grocery przykładają do kontroli warunków przechowywania i transportu produktów świeżych. Warzywa, owoce czy nabiał przez cały czas znajdują się w odpowiednio dobranych temperaturach.

Kluczowe jest przy tym ograniczenie wszelkich czynników, które mogą wpływać na jakość i trwałość produktów. Dlatego żywność przechowywana jest w specjalnych strefach chłodniczych, a samochody dostawcze wyposażone są w oddzielne komory dostosowane do różnych grup produktów.

Dbałość o świeżość zaczyna się jednak znacznie wcześniej niż na etapie dostawy. Zanim sałata, pomidory czy cytryny trafią do koszyka klienta, przechodzą wieloetapowy proces kontroli jakości. W przypadku Frisco obejmuje on zarówno weryfikację po stronie dostawców, jak i szczegółową ocenę produktów po przyjęciu do magazynu. Sprawdzana jest m.in. ich jędrność, wygląd czy stopień dojrzałości, tak aby do klientów trafiały wyłącznie produkty spełniające określone standardy jakościowe.

Wysokie standardy bez marnowania żywności

Tak rygorystyczne podejście może rodzić uzasadnione pytanie o marnowanie żywności, które pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Co dzieje się z owocami i warzywami, które są w pełni wartościowe i smaczne, ale nie spełniają najwyższych standardów jakościowych?

W nowoczesnym modelu e-grocery proces ten powinien zamykać się w obiegu zamkniętym. Przykładowo, we Frisco produkty wycofane z oferty ze względów jakościowych lub estetycznych są przekazywane organizacjom pomocowym i partnerom społecznym. Dzięki temu dążenie do najwyższej jakości dla klientów nie odbywa się kosztem generowania dodatkowych strat żywności, a pełnowartościowe produkty mogą nadal zostać wykorzystane.