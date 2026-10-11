Krem uniwersalny dla każdego? Ekspertki z Clarena wyjaśniają, dlaczego pielęgnacja nie działa w ten sposób

Od sprzedaży do własnej produkcji. Przełomowy moment w historii marki

Rozwój marki kosmetycznej to nie tylko nowe produkty i kolejne kolekcje. W przypadku Clarena jednym z najważniejszych etapów było przejście od sprzedaży do samodzielnego tworzenia kosmetyków. Wymagało to zdobycia zupełnie nowych kompetencji, zbudowania zaplecza i znalezienia specjalistów, którzy pomogliby rozwijać produkcję.

Myślę, że najbardziej przełomowym momentem było właśnie otwarcie własnej produkcji, bo sprzedawanie to jest zupełnie co innego niż produkowanie. To są zupełnie dwie różne rzeczy i doświadczenie sprzedaży ciężko jest przełożyć na produkcję – mówi Patricia Popławska, założycielka marki Clarena i prezes Popławska Group.

Dziś firma nie ogranicza się do sprzedaży gotowych produktów. Przedsiębiorstwo rozwija własne zaplecze produkcyjne i badawcze, a jego działalność obejmuje również produkcję kosmetyków dla innych marek.

Viral na TikToku nie oznacza, że trzeba stworzyć nowy kosmetyk

Retinol, niacynamid, witamina C czy wąkrotka azjatycka regularnie pojawiają się w internetowych trendach. Popularność danego składnika potrafi wzrosnąć w krótkim czasie, ale opracowanie kosmetyku, który go zawiera, wymaga znacznie więcej niż szybkiej reakcji na zainteresowanie odbiorców.

Żeby ocenić stabilność tych produktów, one muszą 12 tygodni spędzić w specjalnej maszynie, po której robimy raporty. Więc takie stworzenie produktu na podstawie tego, co aktualnie wpadło w viral, jest niemożliwe, ale jest też niepotrzebne – wyjaśnia przedstawicielka Clarena.

Jak podkreśla, wiele składników, które dziś robią karierę w mediach społecznościowych, jest wykorzystywanych w kosmetykach od lat. Dlatego zamiast tworzyć produkt wyłącznie pod wpływem chwilowej mody, warto sprawdzić, czy odpowiednia formuła nie znajduje się już w ofercie marki.

Pielęgnacja domowa nie zastąpi wizyty w gabinecie

Wielostopniowa pielęgnacja stała się popularna także dzięki trendom z Korei i mediom społecznościowym. Tonik, serum, krem i filtr przeciwsłoneczny to dla wielu osób codzienność. Nie oznacza to jednak, że domowa rutyna może zapewnić takie same efekty jak profesjonalny zabieg.

Nie da się w żaden sposób porównać pielęgnacji domowej do profesjonalnego zabiegu w gabinecie kosmetycznym. To są dwie zupełnie różne rzeczy, gwarantujące inny efekt – zaznacza przedstawicielka firmy.

Właśnie dlatego Clarena rozdziela kosmetyki profesjonalne od produktów przeznaczonych do stosowania w domu. Te drugie mają między innymi uzupełniać pielęgnację gabinetową, przygotowywać skórę do zabiegów lub pomagać podtrzymać ich efekty.

Podobna zasada dotyczy kosmetyków określanych jako uniwersalne. Produkt odpowiedni dla cery tłustej niekoniecznie sprawdzi się w przypadku skóry wrażliwej, a źle dobrany preparat może nasilić podrażnienia. Według rozmówczyń nie istnieje jeden zestaw kosmetyków, który będzie optymalny dla każdego.

SPF kiedyś był rzadkością. Dziś to podstawa pielęgnacji

Zmieniła się również świadomość konsumentów. Jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu codzienna ochrona przeciwsłoneczna nie była tak powszechna jak obecnie. Dziś filtry SPF stały się jednym z najważniejszych elementów pielęgnacji, a klienci coraz częściej zwracają uwagę na skład i działanie produktów.

Ja zdecydowanie widzę SPF, który kiedyś był w ogóle nie do znalezienia chyba w polskiej łazience. Jeżeli ktoś nie miał dzieci, to SPF nie istniał. Natomiast teraz SPF jest podstawą pielęgnacji przez cały rok – mówi przedstawicielka firmy.

Większa wiedza konsumentów nie oznacza jednak, że przestały działać rekomendacje popularnych osób. Zmieniły się przede wszystkim kanały komunikacji: zamiast gwiazd znanych głównie z telewizji coraz częściej są to twórcy internetowi. To stawia przed odbiorcami dodatkowe wyzwanie — popularność w mediach społecznościowych nie zawsze idzie w parze z ekspercką wiedzą.

Rebranding to coś więcej niż nowe logo

Zmiana identyfikacji wizualnej może być najbardziej widoczną częścią rebrandingu, ale nie powinna być jego jedynym celem. Za nowym logo i opakowaniami powinny iść także przemyślana komunikacja, wartości oraz sposób, w jaki marka chce być postrzegana przez klientów.

Generalnie rebranding sam w sobie to nie jest zmiana wizualna wyglądu, opakowania czy logo. Rebranding to jest zmiana albo rozwój tożsamości marki, czyli za tym idzie cała filozofia, wartości, komunikacja z klientem – tłumaczy Aleksandra Popławska, wiceprezeska Popławska Group.

W przypadku Clarena zmiana miała odzwierciedlać rozwój całego przedsiębiorstwa. Firma, która zaczynała od znacznie mniejszej skali działalności, rozwinęła produkcję, zaplecze laboratoryjne i współpracę z innymi podmiotami. Dawny wizerunek przestał odpowiadać temu, czym organizacja stała się na przestrzeni lat.

Staliśmy się firmą, która zatrudnia 250 osób, mamy własne laboratoria, sami wszystko wymyślamy, sami wszystko produkujemy, magazynujemy i wysyłamy do klienta, a jeszcze dodatkowo produkujemy dla klientów zewnętrznych – mówi przedstawicielka firmy.

Rodzinny biznes nie kończy się po wyjściu z biura

Prowadzenie firmy razem z bliskimi ma swoje zalety, ale wymaga również umiejętności rozwiązywania sporów i szukania kompromisów. Różnice pokoleniowe mogą pomagać w lepszym rozumieniu potrzeb różnych grup klientów, choć czasami utrudniają podjęcie jednej wspólnej decyzji.

W przypadku prowadzenia własnego biznesu praca jest naszym życiem i życie jest naszą pracą. Jeszcze dodatkowo, jeżeli jesteśmy rodziną i pracujemy razem, to nie ma takiej możliwości, żeby ta praca nie wychodziła z nami z biura – przyznaje jedna z rozmówczyń.

Wspólna praca oznacza więc nie tylko dzielenie obowiązków, lecz także ciągłe negocjowanie rozwiązań. Kluczem jest gotowość do rezygnacji z potrzeby postawienia na swoim.

Trzeba często zrezygnować ze swojego ego, właśnie żebym ja miała rację albo żeby było tak, jak ja chcę. Także to nie jest łatwe, ale to jest, jak widać, możliwe i bardzo rozwijające dla obu stron – podsumowuje przedstawicielka firmy.

Historia Clarena pokazuje, że rozwój marki wymaga zarówno konsekwencji w tworzeniu produktów, jak i gotowości do zmian. Trendy mogą wskazywać nowe kierunki, ale nie zastąpią wiedzy o składnikach, odpowiednio opracowanych receptur ani zrozumienia potrzeb klientów. A w rodzinnym biznesie równie ważne jak rozwój technologii okazują się umiejętność współpracy i wspólna wizja przyszłości.