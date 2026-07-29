Komfort ma cztery łapy, czyli jak zmieniają się potrzeby współczesnych właścicieli zwierząt

HUGS od początku buduje swoje portfolio w oparciu o inne założenia niż tradycyjna branża zoologiczna. Marka projektuje meble i akcesoria, które łączą komfort zwierząt z wysoką jakością wykonania oraz ponadczasowym wzornictwem, pokazując, że produkty dla psów i kotów mogą być integralną częścią dobrze zaprojektowanego domu.

Od początku chcieliśmy tworzyć produkty, które będą naturalną częścią domu, a nie jedynie wyposażeniem dla zwierząt. Wierzymy, że dobrze zaprojektowana przestrzeń powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich domowników, dlatego stawiamy na rozwiązania łączące funkcjonalność, ponadczasowy design i wysoką jakość wykonania. Chcemy pokazać, że nie trzeba wybierać między estetyką wnętrza a komfortem psa czy kota – mówi Marta Zgodzińska, co-founder marki HUGS.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Komfort wpisany w każdy detal

Za projektami HUGS stoi studio Calma Creative z Walencji, które odpowiada za charakterystyczny, minimalistyczny styl. Proste formy i ponadczasowe wzornictwo sprawiają, że meble pasują do różnych aranżacji. Dzięki temu stają się naturalnym elementem codziennej przestrzeni, a nie jedynie wyposażeniem dla zwierząt. Projektanci Calma Creative wychodzili z założenia, że mebel dla zwierzęcia nie powinien dominować we wnętrzu ani udawać dziecięcej zabawki. Zamiast tego stworzyli kolekcję opartą na prostych formach i materiałach spotykanych we współczesnym wzornictwie meblowym.

Równie ważna jest jakość wykonania. Wszystkie produkty HUGS powstają rzemieślniczo w Wielkopolsce i okolicach. To właśnie połączenie hiszpańskiego designu z polską tradycją meblarską stanowi jeden z fundamentów marki. Efektem są kolekcje, które łączą estetykę, trwałość i funkcjonalność, odpowiadając na potrzeby zarówno zwierząt, jak i ich opiekunów.

Trzy kolekcje, jeden cel

Każda z kolekcji zaprojektowanych przez HUGS powstała z myślą o innych potrzebach zwierząt. REST to linia, która zapewnia spokojne miejsce do odpoczynku, SHARE pokazuje, że wspólna przestrzeń może być wygodna zarówno dla ludzi, jak i ich pupili. Meble z tej kolekcji łączą codzienne funkcje użytkowe z miejscem przeznaczonym dla zwierzęcia. Z kolei EXPLORE wspiera naturalny instynkt wspinaczki i obserwacji, pozwalając kotom aktywnie korzystać z domowej przestrzeni.

Zmienia się to, jak żyjemy z naszymi pupilami, a HUGS odpowiada na te zmiany. Współczesny dom coraz częściej projektowany jest z myślą o wszystkich jego mieszkańcach. HUGS pokazuje, że potrzeby zwierząt nie muszą oznaczać kompromisu estetycznego – mogą stać się naturalnym elementem dobrze zaprojektowanej przestrzeni.

HUGS - Dla psów. Dla kotów. Dla ludzi.