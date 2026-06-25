Kilkadziesiąt tysięcy dzieci na boiskach. Tarczyński Copa Kabanos wspiera dziecięcy sport i rozwój marki Gryzzale

Ogólnopolski turniej Tarczyński Copa Kabanos został stworzony z myślą o dzieciach, które dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. Rozgrywki w innowacyjnym formacie 3x3 na cztery bramki mają zachęcać do aktywności, rozwijać kreatywność i budować radość z gry.

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej projekt ma szansę dotrzeć do dziesiątek tysięcy młodych piłkarek i piłkarzy w całym kraju.

Wierzę, że wśród dziewczynek i chłopców, którzy zagrają w tym turnieju, są przyszli reprezentanci i reprezentantki kraju. Wiem, że będą to gracze świetni technicznie, odważni, podejmujący kluczowe decyzje na boisku, ale jednocześnie umiejący funkcjonować w grupie i pomagający boiskowym partnerom. Będziemy się jednak także cieszyć z każdego dziecka, które po prostu zostanie przy sporcie i będzie z niego czerpać radość również w swoim dorosłym życiu - mówi Dawid Tarczyński, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju w Tarczyński S.A.

Autor: Tarczyński/ Materiały prasowe

Marka od lat obecna jest przy najważniejszych wydarzeniach sportowych, wspiera reprezentację Polski i angażuje się w projekty rozwijające młode talenty. Tarczyński Copa Kabanos stanowi naturalne rozszerzenie tych działań i jest czymś więcej niż sponsoringiem wydarzenia. Stanowi element długofalowej strategii łączącej zaangażowanie społeczne, promocję aktywnego stylu życia oraz rozwój marki Gryzzale, skierowanej do dzieci i ich rodziców.

Turniej realizuje cele zapisane w strategii CSR Grupy Tarczyński. Jednym z jej filarów jest obszar „Jesz lepiej, żyjesz lepiej – AKTYWNIE”, koncentrujący się na promowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Turniej ma zachęcać najmłodszych do ruchu, współpracy i zdrowej rywalizacji, pokazując, że sport może być ważnym elementem budowania dobrych nawyków już od najmłodszych lat, a jednocześnie pozwala marce być obecnej tam, gdzie kształtują się przyszłe nawyki konsumenckie.

Autor: Tarczyński/ Materiały prasowe

Grupa Tarczyński dostrzega duży potencjał wzrostu w kategorii produktów dla najmłodszych i konsekwentnie inwestuje w budowanie rozpoznawalności marki Gryzzale. To mięsne przekąski, które wyróżniają się wysoką zawartością białka potrzebnego do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Mają także prosty skład oparty na najwyższej jakości mięsie. Nie zawierają dodatku konserwantów, fosforanów, glutaminianów ani sztucznych barwników.

Tarczyński Copa Kabanos stanowi dla Gryzzali naturalną platformę dotarcia do jednej z najważniejszych grup odbiorców, którą są aktywne rodziny z dziećmi. To rodzice na co dzień podejmują decyzje dotyczące produktów zabieranych do szkoły, na wycieczki, zajęcia dodatkowe czy treningi, zwracając coraz większą uwagę zarówno na ich skład, jak i wartość odżywczą - mówi Iwona Stępniak, Dyrektor Marketingu Tarczyński S.A.

Więcej niż projekt

W założeniu Tarczyński Copa Kabanos ma być czymś więcej niż tylko wydarzeniem sportowym. Projekt łączy wspieranie młodych talentów z promocją aktywności fizycznej i zdrowych nawyków, pokazując, że biznes może odgrywać ważną rolę w budowaniu wartości dla lokalnych społeczności oraz kolejnych pokoleń sportowców.

Współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej stanowi dla Grupy Tarczyński punkt wyjścia do szerszych działań. Dzięki turniejowi firma może realizować jednocześnie cele społeczne i biznesowe: wspierać rozwój piłki dziecięcej, zachęcać najmłodszych do aktywnego stylu życia oraz budować rozpoznawalność marki Gryzzale w segmencie produktów kierowanych do dzieci.