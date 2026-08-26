Kichasz po wyjściu na słońce? Możesz mieć to zapisane w genach!

Odruch kichania wywołany światłem słonecznym pojawia się po nagłej ekspozycji oczu na intensywne światło, najczęściej podczas wyjścia z ciemnego lub zacienionego miejsca na pełne słońce. U niektórych osób kończy się na jednym kichnięciu, u innych uruchamia całą ich serię.

Nie jest to ani choroba ani typowa reakcja alergiczna. Jego występowanie może mieć podłoże genetyczne, dlatego badanie DNA może pomóc lepiej poznać indywidualne predyspozycje organizmu i sprawdzić, czy charakterystyczna reakcja na światło może być związana z odziedziczonym wariantem genetycznym.

Kichanie nie zawsze oznacza alergię czy przeziębienie. U części osób jest po prostu cechą uwarunkowaną genetycznie, która pojawia się po ekspozycji na intensywne światło. Odruch ten często występuje rodzinnie i podobnie jak sposób odbierania smaków oraz zapachów, jest jednym z ciekawszych przykładów wpływu genetyki na nasze codzienne funkcjonowanie. Badania genetyczne pozwalają lepiej poznać biologiczne podłoże takich cech, pokazując, że DNA wpływa nie tylko na ryzyko rozwoju chorób oraz bezpieczeństwo i skuteczność stosowania niektórych leków, ale również na wiele, czasem zaskakujących, cech naszego organizmu – mówi dr n. biol. Magdalena Kaliszewska, specjalistka w zakresie genetyki człowieka oraz diagnostyki chorób genetycznych, koordynatorka ds. rozwoju badań genetycznych w Grupie LUX MED.

Kichanie od słońca czy alergia – jak je odróżnić?

Latem kichanie najczęściej kojarzymy z uczuleniem na pyłki. Alergia sezonowa może powodować wodnisty katar, łzawienie i swędzenie oczu, powtarzające się napady kichania, a czasem także trudności z oddychaniem. Objawy pojawiają się po kontakcie z alergenami obecnymi w powietrzu, przede wszystkim pyłkami roślin i zarodnikami grzybów pleśniowych.

W przypadku odruchu wywołanego światłem reakcja następuje niemal natychmiast po wyjściu na słońce lub spojrzeniu na intensywne światło. Zwykle trwa krótko i nie towarzyszą jej dolegliwości utrzymujące się przez wiele godzin.

Jeżeli natomiast kichanie i katar nasilają się na łące, w parku albo podczas suchej i wietrznej pogody, warto wziąć pod uwagę alergię sezonową. Objawy mogą utrzymywać się tak długo, jak długo w powietrzu znajduje się określony alergen i powracać w podobnym okresie każdego roku.

Nawracające, długotrwałe lub nasilone dolegliwości należy skonsultować ze specjalistą, który może zalecić odpowiednią diagnostykę alergologiczną. Jeśli jednak kichanie pojawia się przede wszystkim w chwili nagłej zmiany oświetlenia i szybko ustępuje, jego źródłem może być wrodzona predyspozycja.

Jest to tylko jedna z wielu cech, na które mogą wpływać geny. Badanie genetyczne pozwala przyjrzeć się tym zależnościom bliżej i lepiej poznać indywidualne predyspozycje naszego organizmu.