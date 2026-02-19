Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści? Dodaj łyżkę do wody i podlej. Nowe liście pojawią się w mgnieniu oka

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-02-19 10:42

Zamiokulkas, to roślina, która zyskała ogromną popularność dzięki swojej niezwykłej odporności i eleganckiemu wyglądowi. Jego ciemnozielone, błyszczące liście ułożone na grubych łodygach stanowią stylową ozdobę każdego wnętrza, a jego zdolność do przetrwania w trudnych warunkach sprawia, że jest idealnym wyborem dla zapominalskich miłośników roślin. Jeśli jednak zauważyłeś, że kwiat przestał wypuszczać nowe liście, na ratunek przyjdzie domowa mikstura, która szybko go ożywi.

Zamiokulkas podlewanie

Autor: Alina Storozhenko/ Getty Images Jak podlewać zamiokulkasa, żeby dobrze rósł?
Zamiokulkas to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Zachwyca grubymi, błyszczącymi liśćmi i wyjątkową odpornością na zaniedbania. Nic dziwnego, że często określa się go mianem "żelaznej rośliny" - dobrze znosi suche powietrze, rzadkie podlewanie i mniej słoneczne stanowiska. Mimo to ważne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad pielęgnacji, aby mógł rosnąć zdrowo i bujnie. Zamiokulkas toleruje zarówno jasne, jak i zacienione stanowiska. Unikaj jednak bezpośredniego nasłonecznienia, które może poparzyć jego liście. Idealne będzie miejsce z rozproszonym światłem lub półcień. Zamiokulkas preferuje przepuszczalne podłoże, np. do roślin zielonych z dodatkiem perlitu lub piasku. Na dnie doniczki warto umieścić warstwę drenażu (keramzyt), ponieważ roślina nie toleruje zastojów wody.

Wymieszaj jedną łyżkę z litrem wody i podlewaj zamiokulkas. Odwdzięczy się bujnymi liśćmi

Jednak kluczem do sukcesu w uprawie kwiatu jest podlewanie. Zamiokulkas magazynuje wodę w swoich bulwach, dlatego podlewanie powinno być oszczędne. Należy robić to dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce jest całkowicie sucha. Czasem jednak zdarza się, że nawet ta niezwykle odporna roślina przechodzi okres wegetacji. Nowe liście nie wyrastają, a te, które znajdują się na łodygach, tracą piękny kolor i naturalny blask. W okresie wegetacji, czyli od wiosny do jesieni, warto wspomóc wzrost zamiokulkasa naturalną odżywką, którą samodzielnie zrobicie w domu z dwóch składników. Mowa o miksturze z 1 litra wody i łyżki żelatyny. To prosty i skuteczny sposób na dostarczenie roślinie niezbędnych składników odżywczych. Żelatyna zawiera azot, który jest ważny dla wzrostu liści i łodyg.

Jak przygotować domowy nawóz do zamiokulkasa?

Sposób przygotowania domowego nawozu jest prosty. Wystarczy 4 szklanki wody (1 litr) wymieszać z 1 łyżką żelatyny. Tak przygotowanym roztworem podlewaj kwiat raz na 2-3 tygodnie zamiast zwykłej wody. Nie przesadzaj jednak z ilością żelatyny, ponieważ nadmiar azotu może zaszkodzić roślinie. Regularne stosowanie tej naturalnej odżywki sprawi, że Twój zamiokulkas będzie rósł szybciej, a jego liście będą pięknie wybarwione i błyszczące.

