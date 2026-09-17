Jesień zamknięta w kapsułce. Nowe smaki Cafissimo Pumpkin Spiced oraz Maple & Pecan już dostępne w ofercie Tchibo

Są takie smaki, które przenoszą nas w konkretną porę roku już od pierwszego łyku. Aromat cynamonu i goździków, delikatnie pikantna dynia czy orzechowa goryczka, skutecznie ocieplają coraz chłodniejsze poranki i jesienne popołudnia. Tchibo zaprasza do celebrowania babiego lata w swoim domu, prezentując dwie limitowane nowości dedykowane do systemu Cafissimo.

Jesienny aromat w Twoim domu

Nowe Cafissimo Flavoured Espresso Pumpkin Spiced to kawa wyrazista, w której połączone zostały nuty słodkiej dyni z rozgrzewającymi przyprawami, takimi jak cynamon, kardamon i goździki. Kompozycja dzięki intensywności na poziomie 5/6 doskonale sprawdza się jako klasyczne espresso, ale będzie też dobrą bazą do kaw mlecznych, w tym latte macchiato.

Autor: 24/7/ Materiały prasowe

Drugą nowością jest Cafissimo Flavoured Espresso Maple & Pecan, inspirowane klimatem babiego lata. W beżowo-bordowym opakowaniu goryczkowe nuty orzechów pekan spotykają delikatną słodycz bursztynowego syropu klonowego. To świetna propozycja dla osób szukających czegoś oryginalnego w kubku kofeinowego naparu. Zbalansowana kawa o intensywności 4/6 bardzo dobrze odnajdzie się w towarzystwie ulubionego mleka lub napoju roślinnego, również w wersji spienionej.

Obie kompozycje nie zawierają dodatku cukru, substancji słodzących ani mleka w proszku. Dzięki temu zachowują charakter prawdziwego espresso, wzbogaconego jedynie o starannie dobrane nuty smakowe i pozostawiają każdemu możliwość personalizacji według własnych preferencji.

Autor: 24/7/ Materiały prasowe

Kawa na każdą pogodę

Jesień, choć ma swoje złote momenty, przynosi ochłodzenie temperatury, krótsze dni i zwykle gorszą pogodę. – Nowe warianty Cafissimo powstały z myślą o konsumentach poszukujących większej różnorodności i okazji do eksperymentowania w zaciszu domowego ogniska. Sezonowe smaki od Tchibo pozwalają łatwo odtworzyć we własnym kącie doświadczenia znane z kawiarni i wprowadzić odrobinę jesiennej atmosfery do codziennych rytuałów – komentuje Patrycja Mądry, Senior Marketing Specialist w Tchibo Warszawa.

Przygotowanie kawy w systemie Cafissimo zajmuje zaledwie chwilę, co doceni każdy spieszący się rano do swoich obowiązków, a także ci, którzy chcą się skupić na doznaniach smakowych, a nie czasochłonnym procesie parzenia. Dla uzyskania najlepszego efektu wystarczy wybrać na ekspresie funkcję espresso, a reszta dzieje się sama.

Nowe limitowane kapsułki Cafissimo Flavoured Espresso Pumpkin Spiced oraz Maple & Pecan dostępne są w opakowaniach o dwóch pojemnościach: 10 kapsułek (70 g) i 80 kapsułek (560 g). Produkt można już nabyć w sklepach Tchibo i na Tchibo.pl.