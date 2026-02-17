Jeden popularny składnik w rosole to kulinarna zbrodnia. Lekarka wymienia błędy. Przepis na esencjonalny i zdrowy rosół

Sekrety idealnego rosołu

Marzy ci się zupa, która nie tylko smakuje, ale i wygląda jak płynne złoto? Mamy garść porad, które zmienią twoje podejście do gotowania. Dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska punktuje najczęstsze wpadki i podpowiada, jakie składniki gwarantują esencjonalny smak. Przed wami sprawdzona receptura na wywar gotowany przez cztery godziny, który jest prawdziwą bombą kolagenową i idealnym pomysłem na rodzinny obiad.

Jak gotować rosół, aby był esencjonalny?

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie rodzinnego spotkania bez wazy parującej zupy na stole. To fundament polskiej kuchni i baza do wielu kulinarnych eksperymentów – od sosów, przez risotto, aż po gulasze. Choć każdy uważa, że jego przepis na rosół jest tym jedynym słusznym, warto posłuchać głosu rozsądku. Istnieją żelazne zasady, których łamanie to kulinarny grzech. Po pierwsze - im dłużej rosół "mruga" na ogniu, tym głębszy aromat uzyskasz. Pamiętaj o zbieraniu szumowin i trzymaniu pokrywki na miejscu, by uniknąć mętnienia. Ale to dopiero początek drogi do sukcesu.

Dodaj do rosołu i gotuj przez 4 godziny. Będzie esencjonalny i zdrowy

Ekspertka medyczna, dr Magdalena Cubała-Kucharska, postanowiła rozprawić się z mitami krążącymi wokół tego dania. Wskazała, co dokładnie powinno wylądować w garnku, aby posiłek faktycznie nas wzmacniał, a nie był tylko słoną wodą z makaronem. Okazuje się, że wybór mięsa jest absolutnie kluczowy dla zdrowotnych właściwości zupy.

To nie ma być chuda pierś czy chuda wołowina, a mięso z kością, czyli nogi z kurczaka, szponder wołowy. Z takich produktów robi się wywary, w których jest bardzo dużo kolagenu, aminokwasów i nukleotydów

Lekarka zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół – obieranie warzyw to strata czasu i cennych składników. Marchew czy pietruszkę wystarczy porządnie wyszorować, a najlepiej podpiec w piekarniku z odrobiną oliwy i przypraw, co genialnie podkręci smak bulionu. Jednak najważniejsze ostrzeżenie dotyczy pójścia na łatwiznę. Popularne kostki rosołowe to siedlisko glutaminianu sodu, którego w zdrowej kuchni nie chcemy oglądać. Zdecydowanie lepiej postawić na naturę i aromatyczne zioła.

Przepis na esencjonalny rosół

Oto instrukcja, jak krok po kroku stworzyć dzieło sztuki w garnku. Ten wywar sprawdzi się idealnie jako samodzielne danie lub baza do dalszych rewolucji kuchennych.

Lista zakupów – niezbędne składniki:

500g wołowiny z kością (szponder, pręga lub żeberka)

500g drobiu (ćwiartka z kurczaka, skrzydła lub szyje)

Opcjonalnie: 200g żeberek wieprzowych dla głębi smaku

Włoszczyzna: 2-3 marchewki, duża pietruszka, seler, por, duża cebula oraz zielenina (natka, liście selera)

Przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, sól (na koniec!)

Opcjonalnie: suszone grzyby, czosnek, imbir

Przygotowanie krok po kroku:

Mięso wrzuć do dużego garnka (minimum 5 litrów), zalej zimną wodą tak, by przykryła zawartość, i zagotuj. Gdy woda zawrze, zmniejsz ogień do minimum i precyzyjnie zbierz szumowiny – to warunek konieczny dla klarowności zupy. Cebulę opal nad ogniem lub na suchej patelni, aż skórka mocno ściemnieje. Dodaj do garnka umyte (nieobrane!) warzywa i przyprawy. Przykryj i gotuj na minimalnym ogniu przez 3-6 godzin. Rosół ma tylko delikatnie "pykać", a nie bulgotać jak wulkan. Na koniec wyjmij składniki, przecedź wywar przez gęste sito (dla idealnego efektu użyj gazy) i dopraw solą. Podawaj gorący z ulubionym makaronem i zieleniną. Smacznego!

