Chiński Nowy Rok rozpoczyna się już dziś. Te cztery znaki czeka finansowy sukces

Justyna Klorek
2026-02-17 13:34

Chiński Nowy Rok w 2026 roku rozpocznie się we wtorek, 17 lutego. To jedno z najważniejszych świąt w chińskiej kulturze, celebrowane hucznie przez miliardy ludzi na całym świecie. Chiński Nowy Rok, oparty na kalendarzu księżycowo-słonecznym, każdego roku przypada w innym terminie, pomiędzy 21 stycznia a 20 lutego. Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem księżycowym w 2026 roku będzie Rokiem Konia - jednego z najbardziej dynamicznych i energetycznych znaków w chińskim zodiaku. Sprawdź, które znaki zodiaku czeka finansowy sukces.

Chiński nowy rok rozpoczyna się już dziś. Te cztery znaki czeka finansowy sukces

i

Autor: wirestock/ Freepik.com
  • Chiński Nowy Rok 2026, rozpoczynający się 17 lutego, będzie Rokiem Konia, który jest symbolem dynamiki i wyzwań.
  • Rok Konia sprzyja innowacjom i odważnym decyzjom, choć wymaga ostrożności.
  • Sprawdź, które znaki zodiaku chińskiego mogą liczyć na wyjątkowy sukces finansowy w tym intensywnym roku!

Rok Konia 2026 będzie rokiem dynamicznym i pełnym wyzwań. Będzie sprzyjał innowacjom, przedsiębiorczości i rozwojowi osobistemu. To czas, kiedy warto odważnie realizować swoje marzenia i nie bać się podejmowania ryzyka. Energia Konia będzie napędzać do działania, a optymizm i entuzjazm pomogą pokonywać przeszkody. Należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności i unikaniu impulsywnych decyzji. Choć w chińskim horoskopie Rok Konia uznaje się także za wyjątkowo trudny, to te cztery znaki zodiaku mogą liczyć na wielkie powodzenie i sukces finansowy.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Te znaki zodiaku czeka finansowy sukces w Roku Konia

Choć Rok Konia często uznawany jest za rok bardzo intensywny, a także pełen wyzwań oraz niepokoju. Ogólnie Rok Konia sprzyja osobom odważnym i gotowym na zmiany. Ci, którzy będą działać zdecydowanie i z pasją, mogą osiągnąć więcej niż w spokojniejszych latach. W chińskim zodiaku wyróżniamy 12 znaków: Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies i Świnia. Na wyjątkowy finansowy sukces mogą liczyć cztery konkretne znaki.Ten rok będzie zdecydowanie należał do osób spod znaku Konia, czyli tych urodzonych w latach: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Zodiakalny Koń w 2026 roku będzie czuł się jak ryba w wodzie. Rok Konia to jego rok, pełen energii, sukcesów i możliwości. Ważne jest, aby zachować umiar i unikać przeciążenia. W tym roku uda mu się rozwiązać także sprawy, które od dawna się ciągnęły, a pieniądze będą do konia płynąć strumieniami. Kolejnym znakiem, który może liczyć na powodzenie w sferze finansów jest Tygrys. W Roku Konia Tygrys (osoby urodzone w latach: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) może spodziewać się wielu okazji do rozwoju i awansu, a co za tym idzie, także wzrostu wynagrodzenia. Ważne jest, aby wykorzystać energię Konia i odważnie realizować swoje ambicje. Rok Konia będzie także dobry dla osób spod znaku Węża, czyli tych, którzy urodzili się w latach: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Osoby spod znaku Węża słyną z intuicji, rozwagi i umiejętności chłodnej analizy sytuacji. To właśnie z pozoru nic nieznaczące detale, czy luźno rzucone myśli, które dostrzeże jedynie Wąż mogą przekuć się w coś, co przyniesie korzyści finansowe. Na sukces w sferze finansów mogą liczyć także Psy (osoby urodzone w latach: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030). Osoby spod tego znaku mogą wreszcie poczuć spokój i kontrolę nad swoimi finansami, gdyż Psy czeka stabilizacja po wcześniejszych perturbacjach. Dla osób spod znaku Psa pojawią się także okazje do dodatkowych zarobków, inwestycji lub projektów, które mogą przynieść zysk.

