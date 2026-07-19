Ile to jest 6+4÷2x(3-5)=? Tylko sprawny umysł wskaże poprawny wynik bez kalkulatora

Codzienne ćwiczenie naszego umysłu ma zbawienny wpływ na nasz mózg. Dzięki intelektualnemu wysiłkowi nie tylko poprawiamy pamięć i koncentrację, ale również skutecznie wpływamy na opóźnienie procesów starzenia się naszego mózgu. Warto zatem oprócz dbania o swoje ciało, zadbać również o własny umysł. Podstawą oczywiście jest odpowiednia dieta, ale nie bez znaczenia są także codzienne wyzwania, z jakimi musi poradzić sobie nasz mózg. Rozwiązujcie regularnie zadania i łamigłówki matematyczne, a wasz umysł z pewnością wam podziękuje! Jesteście gotowi na kolejne matematyczne wyzwanie? Jeśli tak spróbujcie bez użycia kalkulatora obliczyć poniższe równanie.

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Ile to jest 6+4÷2x(3-5)=? Bystrzak policzy w mniej niż 15 sekund

Dla wielu matematyka to zmora z lat szkolnych. Zapewne niejednokrotnie matematyczne wzory i równania śniły się po nocach niejednemu. Trzeba jednak pamiętać, że matematyka to nauka, która bazuje na konkretnych regułach. Jeśli je sobie przyswoimy, z pewnością nie będzie nam sprawiać problemów. Znasz już wynik równania: 6+4÷2x(3-5)=? Jeśli tak, należą ci się brawa. Jeśli jednak nadal się głowisz nad rozwiązaniem, poniżej podpowiadamy, jak je obliczyć.

Ile to jest 6+4÷2x(3-5)=? - rozwiązanie krok po kroku:

Krok 1: Zajmujemy się nawiasami:

(3 - 5) = -2

Teraz wyrażenie wygląda tak:

6 + 4 ÷ 2 × -2

Krok 2: Działania mnożenia i dzielenia (od lewej do prawej)

Zgodnie z kolejnością działań:

4 ÷ 2 = 2

2 × -2 = -4

Wyrażenie teraz wygląda tak:

6 + (-4)

Krok 3: Dodawanie

6 + (-4) = 2

Ostateczny wynik:

6 + 4 ÷ 2 × (3 - 5) = 2

Prawda, że proste? Pamiętając o kolejności wykonywania działań, nawet skomplikowane równania stają się proste do rozwiązania. Kluczem jest systematyczność i dokładność w każdym kroku.