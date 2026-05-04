Emirates przywróciły 96% spośród wszystkich swoich połączeń

Obecnie samoloty Emirates docierają do 137 miejsc docelowych w 72 krajach, co oznacza ponad 1 300 rejsów tygodniowo, czyli 75% przepustowości sprzed okresu zakłóceń. Przewoźnik każdego dnia uruchamia kolejne loty, oferuje więcej miejsc i większy wybór. Dzięki temu Dubaj pozostaje kluczowym węzłem przesiadkowym, przez który odbywa się globalny ruch podróżnych.

Nawet przy ograniczonym rozkładzie lotów Emirates umożliwiły dotarcie do celu 4,7 mln pasażerów*, co potwierdza utrzymujący się popyt na podróże oraz że klienci nadal obdarzają linię zaufaniem.

Doświadczenie linii Emirates

Niezależnie od wybieranego przez pasażerów Emirates kierunku mogą oni liczyć na najwyższej klasy obsługę na pokładzie i na lotnisku. Komfort klientów, gościnność oraz standard usług na najwyższym poziomie od lat stanowią wzór dla wszystkich linii w segmencie lotów długodystansowych.

Na pokładzie na klientów czekają wyjątkowe dania, inspirowane regionalnymi smakami. Menu pokładowe jest przygotowywane przez zespół nagradzanych szefów kuchni. Podróżni mogą także skorzystać z szerokiego wyboru napojów premium, a system rozrywki pokładowej Emirates ice zapewnia ponad 6 500 kanałów, pełnych najlepszych treści z całego świata, w niemal 40 językach. Dzięki filmom, serialom, muzyce, podcastom, grom i audiobookom długodystansowe loty nie będą nużące.

Dla osób, które potrzebują Internetu, zainstalowane zostało szybkie Wi‑Fi, umożliwiające korzystanie z niego na wysokości 12 000 metrów nad poziomem morza. Emirates uruchomiły Starlinki już w 28 samolotach, dzięki czemu zapewniają ultraszybki i niezawodny Internet w powietrzu.

Elastyczne podróżowanie i korzyści dla podróżnych

Emirates od zawsze zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa podczas podróży: oferują elastyczne zmiany daty rezerwacji, komfortowe przesiadki w ramach Dubai Connect oraz rozszerzone usługi w ramach programu Skywards, takie jak:

Elastyczne rezerwacje : klienci, którzy dokonali rezerwacji po 2 kwietnia, zyskują możliwość dokonania jednej bezpłatnej zmiany daty podróży w dowolnej klasie. Pasażerowie rezerwujący loty Emirates mogą również bezpłatnie zablokować cenę biletu na 24 godziny.

: klienci, którzy dokonali rezerwacji po 2 kwietnia, zyskują możliwość dokonania jednej bezpłatnej zmiany daty podróży w dowolnej klasie. Pasażerowie rezerwujący loty Emirates mogą również bezpłatnie zablokować cenę biletu na 24 godziny. Dubai Connect : Dla pasażerów dłużej oczekujących na przesiadkę w Dubaju (od 6 do 26 godzin) w ramach programu Emirates Dubai Connect transfer staje się komfortową przerwą między lotami na koszt linii. Uprawnieni pasażerowie zyskują bezpłatny nocleg w hotelu 4- lub 5‑gwiazdkowym, transfery lotniskowe, posiłki oraz – jeśli jest to niezbędne – wizę wjazdową do ZEA. Z usługi mogą skorzystać podróżni wszystkich klas, pod warunkiem spełnienia kryteriów długości czasu przesiadki. Rezerwacji Dubai Connect można dokonać do 12 godzin przed wylotem, na stronie https://www.emirates.com/english/manage-booking/ na emirates.com. Warunki skorzystania z usługi: https://www.emirates.com/english/before-you-fly/dubai-international-airport/dubai-connect/terms-and-conditions/.

Skywards: W okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2026 r. członkowie programu Emirates Skywards mogą szybciej skorzystać z wyższych poziomów programu dzięki obniżonym progom kwalifikacyjnym oraz Bonus Tier Miles za loty liniami Emirates i flydubai.

Emirates obecnie realizują 5 lotów tygodniowo między Dubajem a Warszawą, co oznacza niezawodne połączenie i możliwość nieograniczonych podróży.