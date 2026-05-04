Codziennie świeże dostawy. To się opłaca! Polskie nowalijki już w Lidl Polska

Julia Mościńska
2026-05-04 12:03

Wiosna w pełni, a to oznacza tylko jedno: sezon na polskie owoce i warzywa został otwarty! Lidl Polska inauguruje kampanię, której sercem są świeże, krajowe produkty dostarczane do sklepów sieci każdego dnia. Potwierdzeniem jakości asortymentu jest nagroda Market Roku 2026 za „Najlepszą Ofertę Produktów Świeżych”.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Wiosna to czas, w którym polskie pola obfitują w pierwsze plony, a do sprzedaży trafiają długo wyczekiwane nowalijki. Klienci Lidl Polska mogą już sięgać po szeroki wachlarz sezonowych warzyw z krajowych upraw. W ofercie królują m.in. sałata masłowa, rzodkiewki, botwinka, rabarbar czy kapusta pekińska.

W Lidl Polska znajdziemy szeroki wybór warzyw i owoców od lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z rodzimymi dostawcami, sieć stawia na polskie warzywa i owoce. Obecnie Lidl Polska współpracuje z ponad 850 dostawcami z Polski, a w asortymencie sieci można znaleźć blisko 400 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”. W szczycie polskiego sezonu sieć oferuje około 100 różnego rodzaju owoców i warzyw pochodzących od krajowych producentów.

Najlepszym dowodem na wyjątkową jakość i świeżość produktów Lidl Polska jest otrzymana nagroda Marketu Roku 2026 w kategorii „Najlepsza Oferta Produktów Świeżych”. Sukces ten opiera się na unikalnym modelu logistycznym oraz systemie codziennych dostaw. Dzięki partnerskim relacjom z polskimi dostawcami, czas od zbioru sezonowych owoców i warzyw do ich pojawienia się w magazynie centralnym zamyka się zazwyczaj w zaledwie 24 godzinach, a w niektórych przypadkach proces ten przebiega jeszcze szybciej.

Od poniedziałku, 4 maja, w Lidl Polska świętujemy sezon na polskie nowalijki. W ofercie znajdziemy polskie ogórki zielone 50% taniej za 1,99 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk z kuponem w aplikacji Lidl Plus oraz polskie rzodkiewki 50% taniej za 1,49 zł/pęczek również przy zakupie dwóch sztuk. Mniej zapłacimy też za polską cebulę dymkę (2,39 zł/pęczek), polską botwinę (3,99 zł/pęczek) oraz polską sałatę masłową (3,99 zł/szt.). To jeszcze nie koniec! Rabatem 33% objęty jest polski rabarbar w cenie 9,99 zł/szt., a 25% polska kapusta pekińska, luzem za 5,99 zł/kg. Natomiast polskie truskawki są dostępne 25% taniej za 8,99 zł/250 g/opak. ​

Szukaj znaku Produkt Polski i wybieraj to, co polskie i świeże. Najlepsze, bo nasze!