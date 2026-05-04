Pierwsza Żabka na lotnisku. Nano ruszyło we Wrocławiu

Żabka od prawie 10 lat rozwija obecność w miejscach o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego – od dworców kolejowych i autobusowych, przez stacje metra, paliw i MOP-y.

Na lotnisku we Wrocławiu postawiliśmy na format Żabka Nano, który pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń i umożliwia szybkie zakupy niezależnie od pory dnia. Pasażerowie lecący na wakacje czy w podróż służbową mogą w jednej chwili zaopatrzyć się np. w świeżą kanapkę i zabrać ją na pokład samolotu – mówi Paweł Grabowski, Director of Digital B2B, Żabka Future.

Otwarcie Żabki Nano w Porcie Lotniczym Wrocław to kolejna doskonała informacja dla naszych pasażerów. Podróżni zyskują dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem. Jestem przekonany, że nowe miejsce na mapie naszego terminalu będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem już od pierwszego dnia – podkreśla Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Szybkie zakupy w podróży 24/7

Sklep, zlokalizowany przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala, pozwala podróżnym robić zakupy bez kolejek i o każdej porze. Żabka Nano o powierzchni 25 m² została zaprojektowana w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, a jej design wpisuje się w nowoczesną architekturę wrocławskiego terminala. Ze sklepu korzysta się analogicznie jak z innych sklepów autonomicznych Żabki – wejście możliwe jest przy użyciu aplikacji Żappka lub karty płatniczej. Cały proces odbywa się automatycznie dzięki technologii opartej na systemie kamer i sztucznej inteligencji, co oznacza brak konieczności skanowania produktów.

Asortyment dostosowano do potrzeb podróżnych w ruchu. Klienci znajdą tu m.in. szeroki asortyment produktów marek własnych Żabki, w tym napoje Wycisk, Foodini i Good Mood, kanapki Tomcio Paluch i sałatki Dobra Karma, a także słodkie i słone przekąski oraz sushi. Uzupełnieniem oferty są kosmetyki przydatne w czasie wypraw. W punkcie obowiązują dedykowane promocje. Wśród nich są zestawy np. „bagietka+batonik” czy wielosztuki. Podczas zakupów klienci mogą także zbierać punkty lojalnościowe – żappsy.

Uzupełnieniem oferty na lotnisku we Wrocławiu są automaty vendingowe Żabki, dostępne w przestrzeniach dostępnych dla pracowników. Rozwiązanie, obecnie znajdujące się w fazie pilotażu, testowane jest w specjalistycznych lokalizacjach, takich jak zakłady produkcyjne czy centra logistyczne – charakteryzujących się wysoką dynamiką ruchu. Obecnie działa blisko 50 takich urządzeń, a vendingi Żabki oferują asortyment kanapek, sałatek, dań gotowych, przekąsek, napojów oraz kawy.

