Zapomnij o pelargoniach. To najmodniejsza roślina balkonowa tego roku

Pelargonie od lat królują na balkonach dzięki łatwej uprawie i obfitemu kwitnieniu.

W tym roku mają jednak poważną konkurencję - egzotyczną roślinę o zachwycających kwiatach.

To tropikalne pnącze z Ameryki Południowej podbija serca ogrodników.

Pelargonie są niezwykle wdzięczne w uprawie. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy im słoneczne stanowisko, regularne podlewanie (szczególnie w upalne dni) oraz nawożenie, aby obficie kwitły przez całe lato, aż do późnej jesieni. Dodatkowo kwiaty te występują w różnych odmianach i barwach, dzięki czemu tak wiele osób wybiera je na swoje balkony i tarasy. Choć ich pozycja wydaje się być niezagrożona, to coraz częściej miłośnicy roślin sięgają po dipladenię.

Zobacz także: Pokrój na kawałki, zalej wodą i podlej bratki. Zapewnisz im bujne kwitnienie aż do jesieni

Efektowny trend: wiszące kwiaty

Dipladenia - egzotyczna roślina, która zachwyciła ogrodników

Dipladenia, znana również jako mandevilla, to egzotyczny kwiat o urzekających, trąbkowatych kwiatach, który zdobywa coraz większą popularność w naszych ogrodach, na balkonach i tarasach. Jego egzotyczne piękno i stosunkowo łatwa uprawa sprawiają, że coraz chętniej sięgamy po tę roślinę, pragnąc wprowadzić odrobinę tropikalnego klimatu do naszej przestrzeni. Dipladenia pochodzi z Ameryki Południowej, głównie z obszarów Brazylii i Boliwii. W swoim naturalnym środowisku rośnie jako pnącze, oplatając drzewa i krzewy. Do Europy trafiła w XIX wieku i szybko zyskała uznanie ze względu na swoje walory dekoracyjne. Dipladenia zachwyca nas kwiatami przez całe lato, od maja aż do późnej jesieni. Jej trąbkowate kwiaty, dostępne w różnych kolorach (czerwonym, różowym, białym, żółtym), utrzymują się na roślinie przez długi czas. Pochodząca z tropików dipladenia dobrze radzi sobie w naszym klimacie, pod warunkiem zapewnienia jej odpowiednich warunków. Potrzebuje słonecznego lub półcienistego stanowiska, regularnego podlewania (szczególnie w upalne dni) oraz nawożenia. Kwiaty te są stosunkowo odporne na choroby i szkodniki, co czyni ją łatwą w utrzymaniu i pielęgnacji. Nic więc dziwnego, że zaskarbiła sobie serca miłośników roślin ogrodowych i balkonowych. Dipladenia to doskonały wybór dla osób, które pragną wprowadzić do swojego ogrodu, na balkon lub taras odrobinę egzotyki i koloru.