Domowy nawóz do hortensji za grosze. Ten tani składnik sprawi, że krzewy ugną się od kwiatów

Jak przygotować domowy nawóz do hortensji

- Te popularne krzewy ozdobne potrzebują właściwego odżywiania, aby w sezonie wydać mnóstwo pięknych kwiatów.

- Wiosną absolutnie kluczowe jest dostarczenie roślinom odpowiednich dawek fosforu, potasu oraz azotu.

- Zastosowanie domowych mikstur i prawidłowe cięcie to sprawdzony przepis na wyjątkowo bujne i zdrowe okazy w ogrodzie.

Trudno wyobrazić sobie współczesne polskie ogrody bez tych efektownych krzewów. Mimo swojego azjatyckiego pochodzenia rośliny te doskonale radzą sobie w naszych warunkach klimatycznych i świetnie znoszą mroźne zimy. Pierwsze zasilenie roślin w sezonie ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla ich rozwoju. To właśnie ten zabieg przygotowuje okazy do intensywnego wypuszczania pąków kwiatowych. O tej porze roku należy wybierać preparaty zasobne w fosfor i potas, które kompleksowo odżywiają strukturę komórkową, wzmacniając jednocześnie system korzeniowy, łodygi i liście. Wiosną warto również sięgnąć po związki azotowe odpowiedzialne za znaczne wydłużenie czasu kwitnienia.

Właściciele ogrodów chętnie sięgają po naturalne preparaty do zasilania tych krzewów. Skórki od bananów oraz resztki z parzenia kawy stanowią doskonałe źródło fosforu, potasu i azotu. Niezwykle skutecznym rozwiązaniem jest odżywka do hortensji na bazie drożdży piekarskich, która działa niczym prawdziwy zastrzyk witaminowy. Wystarczy połączyć jedną kostkę świeżych drożdży ze szklanką cukru i pozostawić na równe dwie godziny. Następnie taką słodką masę należy przełożyć do wiadra i zalać dziesięcioma litrami wody, najlepiej pozyskanej z deszczówki. Całość przykrywa się gazą na siedem dni, a gotowy sfermentowany płyn rozcieńcza się z wodą w proporcji jednej szklanki na dziesięć litrów. Takim roztworem należy podlewać rośliny równo co czternaście dni.

Zasady wiosennego przycinania hortensji

Uprawa tych krzewów nie należy do skomplikowanych, ale wymaga systematycznego skracania pędów. Odpowiednie cięcie gwarantuje znacznie szybszy wzrost i bez porównania bogatsze kwitnienie. Tego zabiegu pod żadnym pozorem nie wykonuje się jesienią, lecz dopiero na początku wiosny. Skracanie gałązek przed zimą zazwyczaj skutkuje całkowitym brakiem kwiatów w następnym sezonie. Specjaliści od ogrodnictwa radzą, aby cięcie hortensji przeprowadzać na przełomie marca i kwietnia, po ustąpieniu największych przymrozków, ale jeszcze przed startem wegetacji. Pędy skraca się o dwie trzecie ich początkowej długości. Tę żelazną zasadę stosuje się do niemal wszystkich odmian, z wyjątkiem pnącej oraz kosmatej, u których usuwa się wyłącznie całkowicie uschnięte i mechanicznie uszkodzone fragmenty.