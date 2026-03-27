Czwartek smakuje dwa razy lepiej. Burger King wystartował z WhopperManią i rozdaje burgery 1+1 gratis

Legendarny Whopper od Burger King zadebiutował w 1957 roku. Grillowana na żywym ogniu wołowina, chrupiąca, świeża sałata, soczysty pomidor, świeżo krojona cebula oraz pikle w sezamowej bułce szybko skradły serca konsumentów i zdobyły popularność na całym świecie. Teraz ten ikoniczny burger najlepiej smakuje w duecie – w każdy czwartek, w ramach WhopperManii, drugi można otrzymać bez dodatkowych opłat.

Whopper w roli głównej – teraz w ofercie 1+1

Grillowane na ogniu smakuje lepiej – i to właśnie ten sposób przygotowania od lat definiuje Whoppera. Ogień wydobywa pełnię aromatu wołowiny i nadaje burgerowi charakter, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Klasycznego Whoppera można wybrać w wersji ze 100% wołowiną lub w opcji plant-based – bez kompromisów w smaku.

Whopper to jeden z najbardziej kultowych burgerów na świecie i od lat pozostaje sercem naszej oferty. Jego niepowtarzalny smak to efekt prostego połączenia składników i grillowania na prawdziwym ogniu, które nadaje wołowinie charakterystyczny aromat. To właśnie dlatego ma tak szerokie grono fanów – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. WhopperMania to ukłon w stronę naszych klientów, którzy od lat wracają do tego smaku i wybierają Whoppera jako swoją ulubioną pozycję w menu – mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King®.

A może kurczak?

Burger King nie zapomina też o tych, którzy mają ochotę na coś innego niż klasyka. W ramach WhopperManii promocją objęty jest również Crispy Chicken, dzięki czemu można swobodnie łączyć dostępne opcje i wybrać zestaw dopasowany do własnych preferencji:

Whopper + Whopper

Whopper + Crispy Chicken

Crispy Chicken + Crispy Chicken.

WhopperMania obowiązuje w czwartki od 19 marca do 30 kwietnia, we wszystkich restauracjach Burger King w Polsce. Oferta obowiązuje wyłącznie w lokalach stacjonarnych: przy kasie i w kiosku.