Fogo Unia Leszno z bonusowym punktem. Kto wygrał mecz

Zwycięstwo i punkt bonusowy dla Fogo Unii Leszno

Fogo Unia Leszno wygrała spotkanie z zespołem PRES Grupa Deweloperska Toruń z wynikiem 49:41. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się nieznacznym zwycięstwem zespołu z Torunia 46:44.

W dwumeczu lepsza okazała się drużyna z Leszna. Dzięki wygranej w rewanżu, Fogo Unia zdobyła także punkt bonusowy do tabeli ligowej.

Jak punktowali zawodnicy obu drużyn

W zespole gospodarzy najwięcej punktów zdobył Janusz Kołodziej, który zakończył zawody z dorobkiem 11 punktów. Solidne wsparcie zapewnili także Nazar Parnicki i Ben Cook, zdobywając odpowiednio 10 i 9 punktów dla Fogo Unii Leszno.

Wśród gości najlepszy okazał się Robert Lambert, który wywalczył imponujące 16 punktów. Zawody na stadionie w Lesznie obserwowało około 14 tysięcy kibiców. Sędzią spotkania był Krzysztof Meyze.